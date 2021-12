Auditores fiscais vão ter sindicato próprio

O Sindicato dos Servidores da Fazenda da Bahia (Sindsefaz) perdeu a briga que trava há mais de cinco anos com o Instituto dos Auditores Fiscais (IAF).



Um despacho do secretário das Relações do Trabalho do MT, Manoel Messias Melo, publicado no Diário Oficial de quinta, 25, que diz estar cumprindo decisão de processo (mandado de segurança) sobre o caso que corre na 5ª Vara Federal da 1ª Região, manda arquivar a impugnação feita pelo Sindsefaz contra o pedido do IAF para tornar-se sindicato e defere o registro do IAF Sindical.



Mais ainda, determina a exclusão dos auditores fiscais do Sindsefaz.



A presidente do IAF, Lícia Soares, festeja:



- Nos últimos anos buscamos impedir que diversas entidades não representativas sangrassem o bolso dos auditores fiscais com impostos sindicais e outras taxas indevidas, economizando para a categoria mais de R$ 5 milhões, que certamente seriam usados contra a nossa carreira.

Em miúdos: o Sindsefaz já vinha perdendo receitas e agora vai perder mais.

Filiados - A Bahia tem hoje 1.050 auditores fiscais, dos quais 837 são associados do IAF. A expectativa de Lícia Soares é a de que o número de filiados se amplie.

Menos médicos



Esplanada, no litoral norte baiano, organizou um São João de arromba, mas uma parte importante ficou a descoberto: a Santa Casa, único local de atendimento público, simplesmente não tinha médico.



Uma cidadã de Salvador foi passar a festa lá, precisou de atendimento e quase se deu mal. A sorte foi ela ser enfermeira e assim pôde assinar a própria receita.

A Santa Casa lá é daquelas que vivem no balança mas não cai, mais para cair.

Jeitinho baiano



Adolescentes arranjaram um jeito divertido de protestar contra a cobrança do estacionamento nos shoppings de Salvador.



Na terça, 24, no Paralela, eles se revezavam na marcação do tempo: antes de completar meia hora, saíam para voltar logo a seguir, sem pagar. É cansativo, mas, como também era diversão, funcionou.

'Quem conviveu com Cristiano sabe o prazer que ele tinha em 'pôr o pé na estrada pra mais um show por aí'. Mas, desta vez, a viagem é mais longa. (...) Ele pegou um atalho e foi mostrar seu talento no céu. A terra ficou pequena pra tanto sucesso'

Sabrina Sato, apresentadora de tevê, sobre a morte do cantor Cristiano Araújo.

Dois exemplos



Em matéria de segurança, Valença deu um exemplo no São João que bem poderia ser seguida por outras cidades. Colocou quatro entradas na Praça da República, palco do forró, e todo mundo que entrou foi revistado com detectores de metais. Mas, para não ficar tudo bonitinho no bairro do Tento, fora do circuito, um grupo fez arrastão e saiu quebrando vidros e para-brisas dos carros.



Como se vê, a questão da segurança é bem mais grave do que se imagina.

Desobediência civil



A decisão do TJ que em 2011 proibiu a guerra de espadas em Cruz das Almas (a partir de uma ação do Ministério Público) até agora só serviu para o povo dar ostensiva demonstração de desobediência civil.



A rigor, nunca foi cumprida. Este ano, até que 11 pessoas foram presas em Cruz, mas centenas de outras entraram na guerra com direito a entrevistas na televisão, sem esconder a cara, e a polícia 'não viu'.

Questão cultural - Em 2011, o então prefeito Orlando Peixoto Filho até tentou derrubar a liminar que proibia a guerra.



Não conseguiu. Mas nem ele nem ninguém na cidade faz força para evitá-la.



Nadson Lopes, líder comunitário, diz que a questão não é proibir a espada e sim colocar limalha de ferro nela:



- Se a Justiça proibisse a fabricação clandestina, teria apoio popular. Assim, não.

Excluídos do forró



O governo antecipou 40% dos salários dos servidores públicos no São João, mas os aposentados da Assembleia estão reclamando. Ficaram de fora.

Um deles procurou satisfações e a resposta foi que esperasse o fim do mês.



Eles ficaram uma arara. Dizem, ironicamente, que dançaram compulsoriamente o forrobodó do aposentado.

POUCAS & BOAS



- Os brizolistas baianos, puxados pelo 'baiúcho' (metade baiano, metade gaúcho) Alexandre Brust e, engordados pelos integrantes do antigo Movimento Brasil-Brizola, estão festejando o lançamento do livro Brizola, de Clóvis Brigagão e Trajano Ribeiro, este um dos fundadores nacionais do MBB.

O livro, uma espécie de memória política dos autores, que foram fundadores, junto com Brizola e outros, do PTB e do PDT, foi lançado no Rio pela Paz e Terra, mas terá a sua vez em Salvador.



- A Câmara de Salvador vai realizar terça (9h) sessão especial em homenagem a Paulo Colombiano e Catarina Galindo, ex-dirigentes do Sindicato dos Rodoviários assassinados em 26 de junho de 2010. Em dezembro de 2013 a polícia apontou o empresário Claudomiro César Ferreira Santana, dono da Mastermed, como mandante do crime.

- Tucano, o município que hospeda a famosa estância hidromineral de Caldas do Jorro, está morrendo de sede. O Ministério da Integração reconheceu esta semana a situação de emergência por causa da seca válida por 180 dias.

Moradores de Tucano dizem ser irônico: as águas de Caldas do Jorro são do Aquífero Tucano, que corta o Nordeste baiano. Parte delas atende a quatro cidades e 22 povoados, mas no município que lhe empresta o nome, quase nada.

Seja como for, Tucano é apenas mais um a ter problemas com a seca. E a situação vai piorar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para a previsão de falta de chuvas em quase toda a Bahia até setembro. E o rio São Francisco ampliará sua agonia.

- Quem passou o São João em Amargosa voltou injuriado com a situação da BA-026, que liga a cidade à BR-101, em Santo Antônio de Jesus. A rodovia já tem 46 curvas em 46 quilômetros de extensão, perigo agravado com o mato invadindo os acostamentos. Virou um apanágio para bandidos. Os assaltos são corriqueiros.

Colaborou: Iloma Sales

adblock ativo