Audiência debate rejeitos no rio São Francisco

Uma audiência pública será realizada hoje no auditório do Colégio Modelo, no bairro São João, em Bom Jesus da Lapa (oeste baiano), para debater os impactos causados na calha do rio São Francisco pelo rompimento da barragem com rejeitos de minérios em Brumadinho (MG). A iniciativa é do Ministério Público do Estado (MP-BA), que considera real o risco da contaminação das águas do Velho Chico com os rejeitos. Na Bahia, o primeiro município que deve ser atingido é Malhada, situado na divisa com o estado de Minas Gerais, onde está o sistema de captação de água que abastece também os municípios de Palmas de Monte Alto, Caetité e Guanambi.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Defesa do São Francisco (Nusf), promotora de justiça Luciana Khoury, para o evento, que começa às 9h, foram convidados representantes da Mineradora Vale bem como da Defesa Civil do Estado da Bahia, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Também são esperados emissários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado da Bahia (Divisa), do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), entre outros.

A União dos Municípios da Bahia (UPB), presidida pelo prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, convidou todos os prefeitos de municípios que serão afetados, destacando o risco de afetação da qualidade da água e danos à saúde da população.

Minas – A Fundação Joaquim Nabuco colheu amostras nas águas do São Francisco em Minas Gerais e constatou que elementos tóxicos, despejados junto com a lama dos rejeitos de Brumadinho, já atingiram o rio naquele estado, ligando o alerta na Bahia.

“Gastamos R$ 700 bilhões ano passado com a Previdência, nosso passado, e R$ 70 bilhões com educação, nosso futuro. Gastamos dez vezes mais com a Previdência do que com nosso futuro” “Gastamos R$ 700 bilhões ano passado com a Previdência, nosso passado, e R$ 70 bilhões com educação, nosso futuro. Gastamos dez vezes mais com a Previdência do que com nosso futuro”

Abuso de drogas

Estão vivendo dias de expectativa os donos de clínicas para atendimento de pessoas vítimas do uso exagerado de psicoativos nas várias regiões da Bahia. É possível que seja necessário aumentar a estrutura e adquirir equipamentos. Com a troca de governo, em janeiro, houve uma alteração no conceito de apoio ao drogadicto. A tendência é investimento maciço no que o governo chama de “novas comunidades terapêuticas”. A ministra Damares Alves é uma das entusiastas do modelo, que substitui o antigo sistema de acolhimento e terapêutica. O primeiro passo rumo ao novo sistema foi dado com a assinatura de convênios com 216 comunidades terapêuticas para dependentes químicos, ao custo de R$ 153,7 milhões no ano. São 10.883 vagas para quem for diagnosticado.

POUCAS & BOAS

Amanhã, às 14h30, o professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Rodrigo Camargo de Godoi estará no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia para falar sobre Impressos, política e Justiça no Império: a trajetória do editor Paulo Britto (1809-1861). O autor investiga as circunstâncias históricas que convergiram para o aparecimento da figura do editor no Brasil.

Em Morro do Chapéu acontece hoje o primeiro Simpósio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir das 9h, na Casa da Arte. Pela manhã estão programadas palestras e à tarde serão formados grupos de trabalho para debater assuntos ligados a educação, infraestrutura hídrica e projetos voltados ao desenvolvimento da comunidade local.

Ainda em Morro do Chapéu a população tem até sexta-feira para participar da coleta de sangue e do cadastro de medula óssea, realizada na cidade pela Fundação Hemoba. O Hemóvel está na praça da Música, com atendimento entre 8h e 17h. Os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto.

O Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), com o apoio da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, vai promover no próximo dia 12 de abril o V Colóquio Mulher, Sociedade e Violência. O evento, gratuito, acontece no campus da Unijorge da Paralela, próximo à estação Flamboyant da Linha 1 do metrô.

Miriam Hermes e Redação

adblock ativo