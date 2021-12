Ato condena cortes em verbas da Ufba

A Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), a Associação dos Servidores da Universidade Federal da Bahia (Assufba) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) divulgaram ontem a realização de um ato público na segunda, dia 6. A manifestação terá início na Faculdade de Educação (Faced), por volta das 11 horas, logo após a plenária ‘Em defesa da Universidade’, organizada pelos professores, com apoio de órgãos da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil.

A presidente da Apub-Sindicato, professora Raquel Nery, disse que os docentes receberam com muita indignação o corte de 30% anunciado pelo ministro da Educação para o orçamento da Ufba, em razão de “balbúrdias” que ele teria identificado, além de um suposto desempenho acadêmico pífio. Ao contrário do que disse o ministro, a Ufba é reconhecida em rankings internacionais entre as universidades mais produtivas.

– Vamos verificar os recursos de que dispomos para reagir à altura a esta atitude arbitrária, antidemocrática, autoritária – disse a presidenta.

A professora e dirigente sindical lembrou que a Ufba não é propriedade do MEC nem do ministro, e sim um bem público, que tem contribuído para a sociedade brasileira, e conta com apoio de várias outras universidades, além de entidades diversas. Para Raquel, a liberdade de manifestação, a atividade docente e de pesquisa não podem ser atacadas. Segundo ela, não só os professores foram atingidos, mas toda a comunidade acadêmica e a sociedade à qual serve.

Ação popular – A medida repercutiu em Brasília: a iniciativa do ministro inspirou uma ação popular por conta do corte de orçamento expressar censura aos alunos e professores, tornando-se vedada pela Constituição.

Eu não posso esquecer nada. Eu tenho que ser mais que perfeito, tenho que ser sublime, senão tudo dá errado Eu não posso esquecer nada. Eu tenho que ser mais que perfeito, tenho que ser sublime, senão tudo dá errado

Reda na educação

O mecanismo foi criado como paliativo para suprir lacunas provisoriamente, mas terminou se firmando para gerar postos de trabalho sem onerar a folha de pagamento do governo: está aberto mais um processo seletivo via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Desta vez é a Secretaria de Educação, que abriu 295 vagas, com remuneração de R$ 1.306,19, mais gratificação de função temporária de R$ 407,27, totalizando R$ 1.713,46. Há vaga para professor de administração, biotecnologia, computação gráfica, contabilidade, cozinha, dança, desenho de construção civil, enfermagem e hospedagem. A inscrição para o certame por meio do site encerra-se no dia 14 de maio, no valor de R$ 100.

POUCAS & BOAS

A Prefeitura de Salvador divulga amanhã um plano de ação para estimular a gastronomia, a moda e produtos artísticos de origem afro-brasileira produzidos na cidade. Sob a batuta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), o plano vai mapear os empreendimentos liderados por afrodescendentes no setor de turismo da capital e promover o acesso de turistas a produtos e serviços por eles fornecidos. O projeto prevê investimento de cerca de R$ 728 mil e tem o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O Dia do Trabalho será comemorado hoje na praça da Bíblia, em Luís Eduardo Magalhães, das 8h às 17h, com o evento intitulado Ação do Bem. No local os moradores da cidade encontrarão diversos serviços da área de saúde, esporte e lazer, educação, meio ambiente, lazer, bem como assistência jurídica, do Procon e da Sala do Empreendedor.

Ilhéus também terá festa de 1º de Maio dedicada aos trabalhadores, na Concha Acústica. A organização é da Força Sindical, através dos sindicatos afiliados, e da prefeitura. Na programação serão oferecidos serviços de acompanhamento médico, emissão de documentos, orientação jurídica, eventos esportivos e sorteio de brindes. O encerramento será com shows musicais.

O reconhecimento da importância da mulher negra moradora do bairro de Itapuã terá seu terceiro encontro comemorativo no próximo sábado (4), às 17h, na casa conhecida por Rumo do Vento. A homenageada será dona Damiana do Pandeiro, cantora e percussionista.

Miriam Hermes e Redação

adblock ativo