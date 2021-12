Assistência social em debate no Congresso

A recomposição do Orçamento da Assistência Social em 2019 foi destaque na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ontem. Na ocasião, foi aprovado requerimento para realizar audiência pública que debaterá cortes no Sistema Único de Assistência Social (Suas), colocado em votação pelo presidente do colegiado, o baiano Mário Negromonte Júnior (PP).

– Vamos pressionar e alertar o governo, pois num momento como este, de crise econômica e com altos índices de desemprego, é que mais se precisa de assistência social – disse o deputado.

Audiência

Serão convidados para participar da audiência, além do ministro do Planejamento, representantes do Conselho Nacional de Assistência Social, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais e do Fórum Nacional de Secretários.

Mutirão

O 2º Mutirão de Retinopatia Diabética no Hospital Santa Luzia está agendado. Será dia 11 deste mês. Mais uma ação gratuita que beneficiará os soteropolitanos com diabetes sem condições de ter acompanhamento oftalmológico adequado.

Reparação aos danos

Está pronto para ser votado no Plenário do Senado o projeto de lei que prevê que recursos obtidos a partir da promoção da prostituição e do tráfico de pessoas sejam usados para políticas públicas de reparação aos danos causados por esses crimes. O texto, relatado pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA), foi aprovado na última comissão da Casa ontem.

“Sem recursos não é possível desenvolver projetos, desenvolver políticas públicas. Então, todas essas medidas são absolutamente louváveis, essa consolidação financeira do ministério”

Anúncio no Twitter

O presidente eleito Jair Bolsonaro parece seguir, mesmo, os passos do mandatário norte-americano Donald Trump. Ontem, o anúncio da deputada Tereza Cristina (DEM) na equipe de transição de governo, e já indicada para comandar o Ministério da Agricultura, aconteceu pelo Twitter, a rede social que é constantemente a ferramenta de Trump para se comunicar com seus eleitores e dar pitacos sobre assuntos pertinentes aos Estados Unidos. E o capitão reformado fica, a cada dia, mais afiado por ali. No primeiro semestre deste ano, Bolsonaro e Tereza estiveram na abertura oficial da 25ª edição do Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando ela fez um discurso bastante aplaudido pelos presentes.

Reconectar eleitores

A líder do MDB no Senado Federal, Simone Tebet, disse que as lideranças da sigla precisam se reconectar com os eleitores, sob o risco de encolher ainda mais. “Se a legenda não se reinventar, ouvir as lideranças e a comunidade, e mudar a maneira de se comunicar, enfrentará dificuldades não só nas urnas, como também nas estratégias para atrair novos nomes”, afirmou durante o lançamento do documento O caminho para o futuro, ontem.

Atualmente, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (que não foi reeleito), é do MDB, mas a sigla quer agora encabeçar a outra Casa, a Câmara dos Deputados, que atualmente está com o DEM. O único representante baiano da sigla na atual legislatura no Congresso é o deputado federal Lúcio Vieira Lima, que não voltará em 2019.

