Assembleia vota hoje lei que reforma a PM

Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, fechou acordo com Carlos Gaban (DEM), pela oposição, para votar os 20 projetos enviados pelo governo que tramitam na Casa na seguinte base: no máximo quatro por dia.



Os primeiros quatro serão votados hoje. São eles: a Lei de Organização Básica da PM, a que regulamenta a independência do Corpo de Bombeiros, um da área cultural e outro que autoriza o governo a tomar R$ 800 milhões para o metrô de Salvador.



No caso da PM, havia uma pendência: o item que tirava do comando a prerrogativa de punir policiais infratores e passava para a Corregedoria da Polícia Civil. Os coronéis enviaram uma carta dizendo que não concordavam, e o texto que deve ir a votação diz que quase tudo fica como está. Ou seja, o comando continua a punir, mas, em casos excepcionais, o governador pode evocar a situação para si.



Por acaso, os coronéis da PM estarão reunidos hoje em Feira de Santana. Resta saber se eles vão aceitar a proposta.



Bombeiros - Carlos Gaban faz uma outra observação sobre o projeto do Corpo de Bombeiros: ele acha que a lei deve ser clara no quesito que trata os integrantes da corporação que vão mudar para PM a vice-versa:

- Infelizmente não temos essa clareza, e isso pode criar uma situação agora que terá de ser revista adiante.



Contas conjuntas - Outra exigência de Gaban foi a apreciação, numa mesma sessão, dos projetos de reestruturação dos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). Ele acha que, pela natureza das duas instituições, é pertinente que as discussões na apreciação das matérias sejam num só dia.



De vento em popa



E por falar em Assembleia, o presidente Marcelo Nilo (PDT) vai de vento em popa no projeto de comandar a Casa pela quinta vez consecutiva. Ontem, ele apresentou uma lista de 25 deputados que assinaram um documento se comprometendo a votar nele.



Nas lista estão três do PSD, o partido de Alan Sanches, pré-candidato declarado: Adolfo Menezes, Carlos Ubaldino e Ângelo Coronel.

O detalhe é que Coronel é o mais fiel entre os liderados de Otto Alencar na Assembleia.



À disposição



Marcos Medrado perdeu a eleição para deputado federal e diz que em matéria de tentar mandatos que o obriguem a ir a Brasília, pendurou as chuteiras, mas nem por isso sai da política. Em 2018, pretende apoiar o filho, Diogo Medrado, hoje presidente da Bahiatursa, como candidato a deputado federal.



E ele, pessoalmente, coloca o nome à disposição de Jaques Wagner e Rui Costa como candidato a prefeito de Salvador.



Questão partidária - Além do resultado ruim, Marcos Medrado saiu da eleição com outra questão mal resolvida. É presidente do Solidariedade (SD), ficou com Rui Costa, mas teve que engolir o apoio do partido a Paulo Souto. Ele admite rever a filiação:

- Isso a gente discute adiante.



Definição socialista



O PSB vai se reunir hoje em Brasília para decidir a posição que adotará em relação ao governo de Dilma daqui por diante. Fernando Bezerra, senador eleito por Pernambuco, já disse ser favorável a se manter na oposição. A baiana Lídice da Mata é contra:

- Um partido socialista não pode fazer oposição a um governo de esquerda. Se tivesse tomado a posição correta, de apoiar o governo no segundo turno, tudo bem. Não tomou, pois que agora fique independente.



PTB também - A bancada federal do PTB também se reúne hoje (18h) em Brasília para definir o rumo do partido a partir de 2015. Benito Gama, que volta à Câmara e é presidente nacional do partido, diz que a tendência é a independência.

- Apoiamos Aécio e temos que ter cuidado para não parecer fisiologismo.

Mais da metade dos 19 deputados bancada atual do PTB apoiou Dilma. O partido elegeu 25 deputados e três senadores.



Novos planos



Mal acabou a eleição deste ano e a deputada Ivana Bastos (PSD) já traça planos para disputar a prefeitura de Guanambi. Ela teve lá 13.369 votos, 35% dos 38.149, na frente de Luiz Augusto (7.093), apoiado pelo ex-governador Nilo Coelho, e de Vitor Bonfim (6.118), apoiado pelo prefeito Charles Fernandes.



Arquivo vivo



Pessoas próximas de Dalva Sele, a ex-presidente do Instituto Brasil que protagonizou grande escândalo na campanha deste ano, acusando petistas de terem recebido dinheiro desviado de programas sociais, dizem que ela não voltou da Europa por precaução.

Acha-se um arquivo vivo e tem medo.



Duas pontas



O que tem de lúdico nos debates e eventos paralelos, a Flica tem de carência no setor de serviços em Cachoeira. A queixa é contra restaurantes. O atendimento é muito criticado.

Ou melhor, é ruim, apesar dos sorrisos.



POUCAS & BOAS



A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) sedia entre de amanhã a sexta o 8º Encontro da Abecs (Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares). O evento reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estudam língua crioulas, indígenas e história da língua portuguesa. Pela primeira vez, o evento será realizado numa instituição do interior do país.



O professor Germano Machado, também fundador do Cepa, faz hoje (16h30) no Gabinete Português de Leitura o segundo dia do Ciclo de Palestras sobre Filosofia Política. Falará sobre o tema Farias Brito - Filósofo Brasileiro de Importância Internacional.



Márcio Fahel, procurador-geral de Justiça, estará amanhã e quinta em Alagoinhas e Serrinha em mais uma edição do Conversa com o Ministério Público, que consiste em ouvir as demandas dos municípios na área da instituição.



Mesmo tendo perdido a eleição, o deputado Bira Coroa (PT) não perde o fôlego. Com o tema Bahia, berço da maçonaria no Brasil, sexta (9h30) ele comanda sessão especial para marcar os 217 anos da Maçonaria na Bahia.



Luiz Elias de Souza, duas vezes prefeito de Una, morreu sábado após sofrer um AVC, aos 63 anos. Em 1978, com 28 anos, ele conquistou o primeiro dos dois mandatos quando foi tido como o prefeito mais jovem do Brasil.

adblock ativo