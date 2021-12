Assembleia debate reforma previdenciária

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciou a realização da audiência pública “Reforma da Previdência e os impactos na vida do povo”, agendada para as 9h30 do dia 15, segunda-feira. O ex-ministro do Trabalho e Previdência Social Miguel Rossetto confirmou presença entre os debatedores.

A reforma tem gerado controvérsias entre trabalhadores e empresários por conta das interpretações antagônicas que o tema proporciona. Os favoráveis à reforma acenam com o déficit nas contas da Previdência a partir de 1997, quando o investimento passou a ser maior que a arrecadação. Enquanto em 2013 o déficit era equivalente a 0,9% do Produto Interno Bruto, em 2016 passou a 2,4%. O aumento acelerado deveu-se à crise econômica em 2015: o desemprego aumentou e o número de contribuintes diminuiu com o crescimento da informalidade. No ano passado, o déficit seguiu crescendo com R$ 186 bilhões a menos na diferença entre gasto e arrecadação no Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Um dos temas polêmicos a ser discutido no encontro programado pela Alba é a idade mínima como única opção, pois comete o erro lógico de igualar desiguais: a expectativa de vida é diferente entre os estados da federação.

Polêmicas – A criação de dois tipos de brasileiro, um que tem emprego formal e pode aposentar-se em melhores condições, e outro cujo enfrentamento do desemprego e da informalidade nem sempre é bem-sucedido, também deve render discussão. Há, ainda, o debate em torno de opções como o fim da política de desonerações fiscais, com a cobrança de dívidas previdenciárias de grandes empresas. O dinheiro, segundo os opositores da reforma, daria para cobrir o déficit previdenciário.

Dia da Chapada Diamantina

Hoje é comemorado o Dia Estadual da Chapada Diamantina, data que será lembrada com sessão especial na Assembleia Legislativa amanhã. De olho no potencial e nas necessidades para o desenvolvimento do turismo nos municípios da região, considerada uma das principais zonas turísticas da Bahia, a deputada estadual Ivana Bastos e o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, se reuniram ontem com empresários locais para definir ações prioritárias, incluindo a atração de voos. Atualmente, apenas a Azul Linhas Aéreas opera frequências em Lençóis. Um mapeamento das necessidades da Chapada será feito por equipe técnica da Setur, por meio de reuniões com prefeitos, secretários municipais de turismo e empresários, além de visitas técnicas a atrativos.

