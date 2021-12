Assassinato de prefeito "suja" a Semana Santa

O assassinato do prefeito Fernão Dias Sampaio (PMDB), de Macajuba, pouco antes das 19 h de quinta, 2, na praça principal da cidade, estragou a Semana Santa de todos que com ele conviveram.



No plano estadual, a presidente da UPB e prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB), foi dar apoio e consolar a família. Geddel, de quem era amigo, ia viajar, cancelou o passeio. Na cidade, consternação.



Fernão vinha tendo atritos por conta de desapropriações de terras, segundo o próprio, 'necessárias para a expansão de secretarias, loteamentos de interesse popular e abertura de novas ruas'.



Na quinta à tarde, o cidadão conhecido como Binho de Moacir, cujo irmão teve um terreno desapropriado para a implantação de uma secretaria, ameaçou Fernão em praça pública. Testemunhas dizem que é ele o autor do crime.

Cremação - Em vida, Fernão sempre externou para a família que gostaria de ser cremado e ter as cinzas colocadas no Sítio Santo Antônio, em Macajuba. Quase o sonho não seria realizado. Como ele foi assassinado, a polícia só liberou após a confirmação da identificação do assassino. O ato deve ocorreu neste sábado no Jardim da Saudade.

Três assassinatos - Nos últimos quatro anos, dois outros prefeitos foram assassinados na Bahia, além de Fernão, Procópio Alencar, de Jussiape (25 de novembro de 2012), e Rielson Lima, de Itagimirim (29 de julho do ano passado).



No caso de Jussiape, o assassino morreu no ato em troca de tiros com a polícia. O de Itagimirim até hoje está sem solução.



Efeito OAS



Com o pedido de recuperação judicial da OAS, fornecedores da empresa na Bahia já começam a se preocupar com o andamento de obras estruturantes para o estado, a exemplo da avenida 29 de Março.



Ao contrário da maioria das obras de infraestrutura, realizadas por consórcios empresariais, a via estaria sendo feita, exclusivamente, por empreiteiras contratadas pela construtora. Pelo projeto, a chamada Linha Vermelha deve ligar a BR-324 à avenida Paralela e orla marítima.

Urucubaca dupla

O engenheiro Rogério Cedraz assumiu a direção da Embasa prometendo avaliar a empresa para depois ver o que priorizaria, mas os funcionários, colegas dele (ele é da casa, embora estivesse afastado), dizem que a urucubaca do metrô o contaminou.



Assumiu terça e logo na quarta a adutora de Pedra do Cavalo, que abastece Salvador, rompeu na Jaqueira do Carneiro.



Na Embasa se diz que ninguém sabe quem é mais pé-frio, se Rogério ou o metrô, que após 15 anos, quando parece ter embalado, esbarrou no rompimento da adutora.

Conselho amigo



Matéria assinada por Leonel Rocha, da revista Época desta semana, diz que quando Beto Richa (PSDB), governador do Paraná, chamou Mauro Ricardo (então secretário da Fazenda em Salvador) para a Secretaria da Fazenda de lá, ACM Neto o alertou.



Disse que Mauro era muito bom para aumentar a arrecadação de impostos e cortar despesas, mas há um problema: as duras soluções financeiras por ele adotadas roubariam pelo menos 30 pontos percentuais na avaliação do governo onde atuava.

Malvadeza - Bateu. Richa adotou o ajuste fiscal, enfrentou greve de professores e perdeu apoio de deputados federais.

De quebra, Mauro Ricardo ganhou o apelido de Mauro Malvadeza.

Protesto em Belmonte



Pela segunda vez esta semana, moradores de Belmonte fecharam a BA-001 no trecho que liga a cidade a Santa Cruz Cabrália. Eles se dizem injuriados com o que chamam de descaso total: já é tido como 'fim de mundo', porque o trecho entre Belmonte e Canavieiras, velha aspiração, é promessa nunca cumprida, e na única via de acesso ao mundo civilizado se bate pelo caminho com uma sucessão de incivilidades.



Buracos permeiam na pista por todos os lados, o que, além de arrebentar os carros, facilita a vida dos bandidos da área.



POUCAS & BOAS

Na boquinha da noite de quinta, a Paralela, principal corredor de tráfego de Salvador, engarrafou nos dois sentidos nas cercanias do Imbuí. No sentido aeroporto, a explicação era óbvia: muita gente se mandando para o litoral norte a fim de curtir o feriadão. Na volta, uma novidade: Rui Costa não deu ponto facultativo e todo mundo teve de dar expediente normal, algo inédito.

O professor Atson Fernandes, pró-reitor de pesquisa e ensino de pós-graduação da Uneb, realiza terça, 19h, na Fapesb (São Lázaro), a palestra Cenário atual da pesquisa e pós-graduação stricto sensu na Universidade do Estado da Bahia. Vai a convite da Academia de Ciências da Bahia, presidida pelo professor Roberto Santos.

Colaborou: Joyce de Souza

POLÍTICA COM VATAPÁ

Irresponsabilidade democrática



No último artigo que escreveu, publicado sexta da semana passada, dois dias antes de morrer, Hugo Navarro, respeitado advogado e jornalista na maior parte do tempo, dizia no seu jornal, o Folha do Norte, de Feira de Santana, que o Domingo de Páscoa é uma espécie de permissão para a volta ao pecado. E de pecados, ou pecadinhos, ele gostava. Um deles era vez em quando tomar umas.

Lá um dia ele chamou a redação inteira da Folha para ir a um bar. Adesão total. Era uma companhia agradável, com a vantagem de que pagava a conta.

O jornal não saiu, óbvio. Conta Valter Xéu, um dos jornalistas, que dia seguinte o gerente da Folha, Rubens de Souza, chegou à redação fulo:

- Vão embora! Tá todo mundo demitido, cambada de irresponsáveis!

Duas horas, Rubens de casa em casa chamando todo mundo de volta.

O pessoal chegou à redação, encontrou Hugo, alguém se queixou:

- Mas, Dr. Hugo, o Rubens disse que nós somos uma cambada de irresponsáveis.

E Hugo:

- Eu não posso desmentir o Rubens, amigo. Não dá. Mas foi uma irresponsabilidade democrática, de empregados e patrão. Vão trabalhar.

