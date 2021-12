As reformas de Temer, mais lenha na fogueira

O Brasil sangra com a crise econômica, as delações da Odebrecht jogando lama no ventilador, uma representação política toda lambuzada, a expectativa de uma campanha eleitoral sobre a qual ninguém sabe as regras, e Michel Temer, um presidente impopular e sem voto, querendo escrever o seu nome na história como o homem que recolocou o país nos trilhos.

O que julga ser o mapa da mina está nas reformas da Previdência e trabalhista. Se o é, há duas pedras no caminho.

1 – A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) assumiu posição ostensivamente favorável à greve geral marcada para sexta contra as reformas. Para completar, amplos segmentos das comunidades evangélicas decidiram engrossar o time dos contra.

2 – No Congresso, apesar dos pesares, principal base de apoio a Temer, os políticos estão à beira de um ataque de nervos. Sabem que em 2018 não vão ter dinheiro para a campanha e não querem queimar chances de garimpar votos de opinião.

Posto está que, mesmo aprovando as reformas, no day after tem sobremesa.

Chame Imbassahy — O deputado federal Pastor Luciano, que era do DEM, mudou para o PRB e assumiu o mandato quando Antônio Imbassahy (PSDB) foi para a Secretaria de Governo, já tomou sua decisão sobre as reformas da Previdência e trabalhista:

– Não voto de jeito nenhum. Se quiserem, podem chamar Imbassahy.

Arthur no fogo — Relator do projeto da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS) pode até estar colhendo louros diante do governo, mas sofre fissuras na base. Na semana passada, num protesto em Carinhanha, fizeram uma fogueira com fotos dele servindo de combustível.

Santo dilema

E já que estamos falando de evangélicos na política, o deputado Sargento Isidório, que tem como base principal a igreja Assembleia de Deus, está sendo pressionado pelos irmãos de fé a deixar o PDT, pelo qual disputou a prefeitura de Salvador, para entrar no PTdoB, onde pretendem apostar suas fichas em 2018.

Isidório diz que botou Deus na causa.

A hora do milho

Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, o deputado Eduardo Salles (PP) festeja com ressalvas a liberação pelo governo de subsídios para o milho, o último recurso para ajudar pecuaristas na seca. O preço subsidiado é de R$ 33 a saca, contra R$ 55 de mercado.

Mas quer baixar para R$ 25 e ampliar os centros de distribuição de cinco pontos para 25. 'Senão, o transporte encarece'.

Mirela vai indo

Mirela Macedo (PSD), que renunciou ao mandato de vice-prefeita de Moema Gramacho (PT) em Lauro de Freitas para assumir o mandato de deputada estadual, diz que nunca experimentou ser vice para saber o gosto, por isso não pode comparar o que foi melhor, mas se diz muito satisfeita:

– Como deputada, estou aprendendo muito. Acho que tomei a decisão acertada.

Ela continua aliada de Moema.

POUCAS & BOAS

* Apesar das queixas contra a energia cara e os juros altos, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a maior congregação de produtores do oeste baiano, prevê uma safra recorde na soja este ano. Em 2016, passou das cinco milhões de toneladas. Lá, as chuvas foram irregulares, mas não houve seca.

* Juízes do trabalho, advogados e servidores promovem hoje (11h) no Fórum do Comércio, um ato conjunto contra as reformas da Previdência e trabalhista. A decisão foi tomada anteontem em reunião com representantes da Amatra5, Anamatra, OAB-BA, Abat, Abrat e Sindjufe.

* Moradores de Santa Luzia se dizem injuriados com a buraqueira nos 18 quilômetros da BA-270, que liga a cidade a Canavieiras. Na semana passada eles queimaram pneus e prometem queimar mais se uma providência não for tomada.

* O cardiologista Lucas Andrade inaugura amanhã (19h), no bairro de Nazaré, em Salvador, a Florence, primeira clínica do Norte e Nordeste em cuidados paliativos. Pretende atender pacientes com doenças crônicas, ameaçadoras à continuidade da vida, e em reabilitação.

Colaborou: Hilcélia Falcão

