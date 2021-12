As pesquisas nossas de cada campanha

Já o dissemos, mas não custa reprisar: quem afere pesquisa é urna. E em tais aferições, também bom lembrar, os erros não são coisas modernas, muito pelo contrário.

Como em 2006 na Bahia, quando o Ibope previa a vitória de Paulo Souto e deu Jaques Wagner no primeiro turno, em 1960 nos EUA todos previam a vitória de Richard Nixon sobre John Kennedy e dançaram.

Kennedy ganhou com 112.827 votos, apenas 0,1 por cento de vantagem. Em 1968, o Ibope voltou à cena. Errou até na boca de urna na eleição para prefeito de São Paulo. Previu a vitória de Paulo Maluf, deu Luiza Erundina.

Se não temos a urna, um painel cientificamente mais próximo da realidade seria possível com pesquisas qualitativas num primeiro momento e quantitativas sequenciadas pagas por interessados absolutamente independentes do jogo eleitoral.

Como pesquisa é cara, R$ 60 mil cada uma com mil entrevistados, e não as temos, somos forçados a engolir o que nos dão, o que é muito pouco, quando não suspeito.

Veja você. As pesquisas intramuros feitas pelos governistas na Bahia hoje batem em quase tudo com as do Ibope.

Só há duas pequenas diferenças: as do Ibope puxam os percentuais de Dilma e Rui Costa para baixo, e as governistas, para cima.

Alguém está mentindo. E, por falta dos elementos que citei acima, é bom sempre desconfiar de todos. Só nos resta mesmo chamar pai João para jogar os búzios, já que nem com mãe Dinah contamos mais.



Socorro hospitalar

A iniciativa dos agentes penitenciários do Conjunto Penal de Feira de Santana que fizeram uma vaquinha para aumentar a altura do muro a fim de dificultar fuga de presos parece que fez escola.

Dessa vez, foi o médico César Oliveira, que é professor universitário no curso de medicina e coordenador da residência da clínica do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele fez campanha no Face e arrecadou R$ 5 mil para reformar os postos de enfermagem e a sala de medicação da unidade hospitalar.

Ele diz que o local está em condições precárias, com mofo, material deteriorado e calor, além de vazamento. A Sesab não gostou. Achou a atitude 'irregular e precipitada'.



Aécio em Itabuna

O roteiro de Aécio Neves pelo Nordeste na próxima semana está definido. Ele vai a Itabuna, Itabaiana (SE), Arapiraca (AL), Petrolina (PE), Patos (PB), Extremos (RN), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE) e Teresina (PI). De Petrolina, dá um pulo em Juazeiro, na Bahia.

A maratona será de três ou quatro dias.



Nordeste forte - Como já dissemos, as estratégias de Aécio para o Nordeste têm o dedo de ACM Neto, que indicou Guilherme Bellintani para cuidar do assunto. O secretário trabalhou um mês no plano Nordeste Forte.

- O programa é centrado na infraestrutura e no desenvolvimento humano, com foco em educação. Ele [Aécio] se animou muito.



Trava no Barradão

A ordem de serviço para a construção da via expressa que vai ligar a Paralela ao Barradão, o estádio do Vitória, foi dada há mais de 40 dias e até hoje nada saiu do papel. Motivo: a Sucom ainda não liberou o alvará.

Não, não é intriga política. A Sucom diz que, da parte da prefeitura, tudo ok.

Falta a Conder e a Top Engenharia, que venceu a licitação, mandarem alguns documentos, como as licenças ambientais.



Na briga

Marcelo Guimarães Filho, ex-presidente do Bahia, continua na briga para viabilizar sua candidatura a deputado federal, apesar de o TRE ter anulado a convenção do PHS.

Baseia-se num fato: o TRE reconheceu que a convenção de Miguel Rehem, que apoia Rui Costa, é falsa. Assim sendo, a outra convenção, que apoia Paulo Souto, é verdadeira.

É com esse argumento que ele vai ao TSE.



A volta de Prisco

Após passar bom período preso na Papuda, em Brasília, por conta da última greve da PM, e ter ficado em silêncio quando voltou, o vereador Marco Prisco (PSDB) está de volta. Nesta quarta, divulgou carta atacando o governo. Será que vão grampear o homem de novo?



Varredura total

Menos de duas semanas após a morte da prefeita Rilza Valentim (PT), de São Francisco do Conde, o novo prefeito, Evandro Almeida (PP), já trocou oito dos 15 secretários.

Nesta quarta foi a vez de Joaci Pena, secretário de Obras, ex-marido e pai dos filhos de Rilza, que era tido como prefeiturável top em 2016.

Lá se aposta que o próximo da lista é o secretário da Fazenda, Marivaldo Amaral.



Novo regime

Frase de um dos baluartes da campanha de Gilberto Farias para a presidência da Fieb, agora dizendo-se arrependido:

- Criticávamos Mascarenhas dizendo que ele era 'imperial'. O regime agora é presidencialista absolutista.



POUCAS & BOAS

- A caminho de Salvador, os dois ferries que o governo baiano comprou na Grécia, o Zumbi dos Palmares e o Dorival Caymmi, estão em Dakar, no Senegal, preparando-se para a travessia do Atlântico. Uma olhada no mapa e dá para sacar: eles ainda têm longo caminho a percorrer, mas estão mais pra cá do que pra lá. Devem chegar ainda este mês.

- O corregedor do TRE, o juiz Fábio Alexsandro, iniciou uma série de inspeções nos cartórios da Bahia. Pretende fazer um diagnóstico da situação, levantando dificuldades de pessoal a equipamentos, além dos imóveis.

- Embora candidata ao governo, a senadora Lídice da Mata (PSB) estava ontem em Brasília cumprindo agenda no Senado. Sérgio Carneiro (PT), o primeiro suplente da banda governista baiana, até hoje espera Rui Costa, que não vai se licenciar, como prometeu.

- Moradores da Rua Rubem Chaves, na Barra, se diziam ontem surpresos com o fato de 15 funcionários da Limpurb terem passado o dia no passeio arrancando matinhos que crescem entre as pedras portuguesas. Acharam um desperdício, até porque, dizem eles, a responsabilidade é deles próprios.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

