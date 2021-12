As malas de dinheiro que sacodem a Bahia

Se a situação de Geddel, preso em casa, já era preocupante para os amigos dele, agora degringolou. O clima ontem entre os aliados depois que a operação das malas estourou era sorumbático. Ninguém fala, todos a lamentar. Politicamente, se antes estava moribundo, agora foi cremado. E, pessoalmente, o futuro que se avizinha é turbulento.

Até agora Geddel foi a maior baixa na política baiana, em 2010 governadorável numa tentativa de carreira solo, em 2014 senadorável junto com Paulo Souto.

Perde mais ACM Neto, que tinha no PMDB, com Geddel na liderança, o principal aliado fora do campo do carlismo tradicional.

Seja como for, entre os peemedebistas, o clima foi de velório e, entre os demais, mesmo adversários, de perplexidade; R$ 40 milhões num apartamento é novidade digna dos lances mais espetaculares da Lava Jato.

E o pessoal da Lava Jato diz que é só o começo. Ou seja, a ponta do novelo.

Tesouro encontrado —Tesouro perdido, o nome que a PF deu para a operação que chegou às malas de dinheiro, sugere que os policiais já foram lá sabendo.

Ou seja, houve investigação prévia.

Peixe norte-coreano

Quem tem agenda em Salvador dia 18, na Unijorge, é o embaixador da Coreia do Norte no Brasil, Kin Shol Hak. Vem acompanhado do ministro conselheiro Myone Shol, que fará a tradução, para a falar sobre a política externa do seu país, que está no olho do furacão da política internacional com os testes de mísseis e bombas de hidrogênio.

Kin estará aqui a convite da Unijorge e do site Pátria Latina. Dia seguinte, quem vai lá é Geraldo Delgado Maldonado, ministro-conselheiro da Venezuela, que vai falar também na Ufba e na Estácio de Sá.

A volta do rolo

Minguou a tentativa da Assembleia de discutir numa sessão conjunta das comissões de Justiça, Infraestrutura e Educação o pedido de autorização do governo para renegociar uma dívida de R$ 2,6 bilhões com o BNDES. A primeira sessão, terça passada, caiu por falta de quórum. A de ontem também. Zé Neto (PT), líder do governo, mudou o discurso.

– Vamos para a votação em plenário.

Ou seja, volta o rolo-compressor.

Quase vexame — O presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias, quase passa um vexame ontem. Convidado pelo presidente da Comissão de Saúde, Alex da Piatã (PSD), foi lá. Ficou mais de meia hora esperando sem um único deputado a atendê-lo.

José de Arimatéia (PRB) e Reinaldo Braga (PR) chegaram e salvaram a pátria.

A rádio incendiada

Ao se queixar da falta de atendimento do governo a pleitos de aliados, Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, lembrou o caso do prefeito Uilson Monteiro (PSD): dono de uma rádio comunitária, a Central FM, viu as instalações da emissora serem incendiadas no início de agosto sem que até hoje tenha resposta da polícia.

O prefeito diz haver indícios de que o incêndio foi criminoso, feito de madrugada, na calada da noite. E se queixa de que o delegado Heloísio Sandro Lacerda é ‘até gente boa’, mas não vai lá. Só aparece de 15 em 15 dias.

Adeus a Israel

O engenheiro Israel Mendonça, ex-presidente do TCM duas vezes e também do Instituto do Cacau, partiu para o outro lado no fim de semana, aos 97 anos.

Nascido em Conceição do Almeida, figura afável, Israel é gente de peso na fase áurea da lavoura cacaueira. Irmão do ex-deputado Félix Mendonça, e pai do atual deputado Félix Mendonça Filho, fez jus aos Mendonça, que têm a longevidade no DNA.

POUCAS & BOAS

* Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, o deputado José de Arimateia (PRB-BA) comanda hoje (a partir das 9h) audiência pública pelo Dia Nacional da Luta por Medicamentos. ‘Já é uma conquista termos a gratuidade, mas a questão da longevidade e o aparecimento de doenças preocupa’.

* Duas correções: o vinho Don Perignon, que custa R$ 2 mil no Baby Beef, não é norte-americano, como dissemos. É francês, a mesma terra do Petrus, que custava R$ 16,9 mil. E a dívida do governo com a Construtora Queiroz Galvão, que está parando as obras é de R$ 13 milhões, e não R$ 3 milhões, como foi dito.

