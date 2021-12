As dores de cabeça do presidente do TJ-BA

O presidente do TJ-BA, Eserval Rocha, tem dois problemas sobre a mesa. O primeiro é a pressão dos servidores (em greve há 25 dias) cobrando que seja dado o reajuste linear deste ano. O segundo é alinhar as contas do tribunal para não ultrapassar o limite máximo de gasto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No quadro atual, as duas situações são conflitantes. Nos primeiros quatro meses, o TJ ultrapassou o limite percentual de alerta (5,4%) e fechou com 5,69% da receita corrente líquida. O limite prudencial é 5,7% e o máximo 6%.

O impacto do reajuste previsto no projeto enviado à Assembleia no início deste mês é de 0,17%. O suficiente para estourar o limite prudencial.

Não há previsão para a votação do projeto.

Só observo — Na última reunião do grupo de trabalho do Pacto pela Vida, na semana passada, Eserval deixou claro que é preciso resolver o problema. Rui Costa diz que não vai se "meter" nas decisões dos outros poderes, mas que o colapso nas contas públicas deve ser evitado.

Disse, sem dizer, que não tem o que fazer para ajudar Eserval.

- A única preocupação que me cabe é para que nenhum dos poderes ultrapasse a lei de responsabilidade fiscal. Porque a consequência é o impedimento de o Executivo tomar empréstimos internacionais e nacionais, além de firmar convênios.

A situação é grave e piora diante da queda na arrecadação estadual. E o fato é que sem a anuência de Rui o projeto não será votado.

Dobradinha produtiva

Dois deputados estaduais conversavam na última sexta sobre o que consideravam um absurdo e não é. O diálogo foi assim:

— Veja que absurdo. Rui vai a um lugar em Salvador e anuncia alguma obra. Qualquer obra, e aí, no dia seguinte, vem ACM Neto e coloca uma placa de recapeamento asfáltico ou iluminação.

O outro, prontamente, emenda.

- Está querendo pongar.

A conversa acabou. No entanto, seria ótimo se de fato os dois entrassem nesta competição. Infelizmente, a dinâmica não é bem essa.



"Temos que agir rápido para evitar que o rio São Francisco seja apenas lembrando como um retrato na parede. A situação é precária e não dá mais para esperar. Não existe, no mundo, nenhum rio igual ao Velho Chico e estamos a ponto de perdê-lo"

Otto Alencar, senador, que continua a brigar pela revitalização do rio.

Estaria dentro

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou ao Tribunal do Trabalho da 5ª Região que garanta o funcionamento da Justiça Trabalhista mesmo ao longo do período de greve dos servidores, paralisados desde o dia 16 de junho. O presidente da OAB-BA, Luiz Viana, formulou a representação e se queixa de que os advogados estão sendo impedidos de trabalhar.

Taxa que melhora

A vereadora Kátia Alves (DEM) defendeu o projeto de lei, de autoria dela mesmo, que regulariza e taxa os profissionais de educação física que atuam nas praças e praias de Salvador. São eles os responsáveis pelos clubes de corridas e treinamentos funcionais que se multiplicam pela cidade. A taxação, sob o argumento de ordenamento, é uma forma questionável de controle, mas foi aprovada pela Câmara de Vereadores.

Sem discussão — O que não pode deixar de ser dito e reconhecido é que as praças e praias de Salvador começaram a ser ocupadas por estes profissionais e seus alunos. A segurança aumentou, inegavelmente, devido a ocupação, assim como houve incentivo à prática esportiva. Em nenhum momento estes profissionais foram procurados para discutir o projeto. E agora, taxa-se para justificar controle. E a medida pode levar ao fechamento de postos de trabalho. Quem perde é o cidadão.

Fôlego extra ao axé

Nesta semana começam as homenagens aos 25 anos do Projeto Axé. Dito isso, ressalta-se que o projeto anda capengando por falta de recursos. Em setembro, o governo deve, finalmente, assinar novo convênio com o projeto. Serão destinados R$ 2,4 milhões por ano. O valor é alto e um dos maiores do estado neste tipo de projeto.

Aluguel social

Com relação à nota sobre o não pagamento do auxílio-aluguel para desabrigados, a prefeitura de Salvador esclarece que está em dia com as oito famílias da Av. Gal Costa que ficaram sem moradia devido às chuvas. As outras 45 deixaram suas casas em função de obras do governo estadual. Portanto, segundo o secretário de Promoção Social, Bruno Reis, a responsabilidade é do estado. Sobre a Baixa do Brejo, Reis disse que está em dia com quem deixou o local. Quem voltou não tem direito ao benefício.

POUCAS & BOAS

A exposição gratuita "Gabinete das Lembranças: objetos significativos" fica em cartaz até 12 de setembro, na Galeria Acbeu, em Salvador, sempre das 19h às 21h. A mostra é resultante de pesquisa e da participação efetiva de moradores de Andaraí, Palmeiras e Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, onde o grupo de artistas se fixou durante um mês, ficando 10 dias em cada cidade. O trabalho, realizado pelo coletivo Infinitos Monos, é representado por objetos e histórias dos moradores que quiseram participar e ser parte da exposição.

Pinheiro tem dito que está focado na agenda do Senado e que não está preocupado, neste momento, com a pauta partidária. Pelo visto, é isso mesmo que tem acontecido. Na entrega da Comenda Dois de Julho ao também senador Otto Alencar (PSD), Pinheiro chegou tarde, devido ao atraso do voo, sentou-se no canto da mesa e ao final saiu sem alarde.

A pouco mais de um mês do fim do prazo para aqueles que pretendem disputar as eleições municipais de 2016 escolherem o partido pelo qual concorrerão, os deputados federais João Gualberto e Jutahy Magalhães, ambos do PSDB, travam batalhas internas. O jogo de poder entre os tucanos está rendendo fogo amigo para todo lado, e é bom ficar atento nos resultados desta disputa.

As operações tapa-buracos da prefeitura de Salvador deixaram, ao menos no início da Paralela sentido centro e na Vasco da Gama, as vias onduladas. Quando os carros passam na velocidade máxima permitida parece que estão em um tobogã. O risco, claro, é grande.

