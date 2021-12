Artistas de audiovisual receberão por obras

Artistas do audiovisual devem passar a receber pela reprodução de suas obras, assim como já acontece com os músicos. Pelo menos, esse foi o compromisso assumido ontem pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, com a presidente do Conselho da Interartis Brasil, a atriz Glória Pires, e a vice-presidente, Carolina Ferraz. O encontro aconteceu no Minc, em Brasília.

O ministro explicou que já existe previsão legal para que seja feita a cobrança por quem reproduzir as obras, para que o valor seja repassado para a categoria, porém, ainda não havia a regulamentação adequada. Leitão deu o prazo de 90 dias para que a pasta reconheça e habilite as entidades representativas dos autores e intérpretes, burocracia necessária para que o repasse se efetive.

– Nós temos há 40 anos, no Brasil, uma Lei de Direitos Autorais e os intérpretes das obras jamais foram reconhecidos e jamais receberam por esses direitos – disse o ministro, que entende que a medida como uma “peça-chave para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil”.

A atriz Glória Pires disse que o repasse valoriza o profissional:

– Tudo o que a gente faz tem nosso rosto, quantas pessoas passaram uma vida inteira sem poder receber esse direitos?

Para Carolina Ferraz, a medida é o reconhecimento do intérprete também como autor da obra.

Burocracia – As duas estrelas dos palcos, de tv e cinema protagonizaram cena inusitada em Brasília: acabaram passando ao largo da entrada privativa destinada a autoridades para usar a portaria “normal” do prédio na Esplanada, e enfrentaram toda a burocracia comum aos visitantes, como a entrega de documento de identificação com foto e o registro de laptops.

Rosa e as responsabilidades

Ao assumir o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ontem, a magistrada Rosa Weber fez um longo discurso onde destacou a dualidade do processo eleitoral diante do pleito mais disputado desde a redemocratização em 1985. Designada por seis votos a um, a ministra substituirá Luiz Fux no dia 14 de agosto, e ficará no comando até maio de 2020. O mandato coincide com o momento em que a Corte começará a analisar os registros de candidaturas presidenciais, entre elas a do ex-presidente Lula, preso mas que terá chapa registrada.

– Eu sei da enorme responsabilidade que me aguarda este ano de 2018, em que o país se encontra em meio a uma disputa muito acirrada, com tantas divisões – disse a ministra, em discurso

Cratera misteriosa

O mistério envolvendo as causas da formação de uma enorme cratera em Matarandiba, vila do município de Vera Cruz, ganha novo capítulo com o envio de materiais coletados para a Alemanha, onde o fenômeno geológico será analisado por cientistas, mais ainda sem prazo para conclusão da investigação. Trata-se de mais um caminho para tentar determinar a origem da formação do buraco, que em um período de apenas sete dias teve seu comprimento ampliado de 69 para 71,7 metros, área que corresponde a cerca de 1/3 da dimensão de um campo de futebol.

Situada em mata nativa, nas proximidades das operações da empresa Dow Química, que faz extração de salmora no local, a cratera vem desafiando especialistas que investigam prováveis causas sobre seu surgimento. A Dow tem monitorado o local com drones e sensores sísmicos para compor um laudo técnico-científico. A empresa reforça a recomendação para que moradores do entorno e curiosos não tentem acessar o local e ultrapassar os limites das barreiras instaladas, pois existe risco de queda. Foi isolada uma área de 30 metros de distância da borda da erosão e instaladas placas indicativas de perigo.

POUCAS & BOAS

* A secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Juazeiro realiza hoje reunião de apresentação do edital de credenciamento para o Programa Vapor do Sol é Bossa Nova, cuja primeira edição ocorreu em 2013. A proposta é selecionar os artistas que serão contratados para o projeto. Somente participarão atrações que tenham passado pelo edital.

>> Juliana Dias, Marco Antônio Jr. e Miriam Hermes

