Artilharia pesada de ACM Neto contra Rui

Palavras duras numa artilharia pesada foram usadas pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, contra o adversário político, o governador da Bahia, Rui Costa. Ontem pela manhã, durante coletiva de imprensa na sede da prefeitura, as críticas de ACM ao projeto de lei do governo do estado que prevê o aumento da alíquota da contribuição da Previdência estadual de 12% para 14%, já enviado à Assembleia Legislativa, desencadearam diversos outros ataques ao reeleito Correria. O fato de Rui ser petista foi um ‘prato cheio’ para ACM.

– Honestamente sinto o Rui Costa de 2018 como a Dilma de 2014, ela se reelegeu com um discurso e logo depois teve que adotar uma prática completamente diferente – disse o chefe do Executivo soteropolitano.

Constrangedor – Foi ainda a deixa para ACM responder à sua maneira o vídeo gravado por Rui na quinta sobre soluções para o equilíbrio fiscal e a Previdência da Bahia:

– Há um estelionato eleitoral cometido na Bahia pelo governador, e o tempo vai se incumbir de mostrar isso. Vi discursos do governador ao longo da campanha criticando os deputados que haviam defendido a reforma da Previdência em Brasília, e agora ele rasga o que disse na campanha e assume essa posição, como aparentemente vai também ser perverso com os servidores.

Procurada para se posicionar, a assessoria de comunicação do governo não atendeu aos telefonemas.

Frase de efeito

Em coletiva em Brasília, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teve a fala interrompida por um trovão.

– O trovão foi um efeito dramático na minha frase – falou, aos risos.

“Evidentemente que essas questões são levantadas, mas depois são equacionadas. Não vejo que não terão apoio [as questões climáticas e ambientais] do novo governo”

Ganhos em xeque

Preso há três dias no Rio de Janeiro, o governador da capital fluminense Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ) teve os bens confiscados pela Justiça do estado. Chamou a atenção dos procuradores o valor das contas do político, que iniciou na vida pública aos 27 anos de idade. Pezão teve R$ 8,9 milhões confiscados por suspeita de corrupção e caixa-dois. O primeiro mandato de Pezão foi na pequena cidade de Barra do Piraí, interior do Rio, e desde então nunca mais parou. Sempre envolvido com obras e hábil com os números por ser formado em administração e economia, Pezão não teria condições de reunir tamanho patrimônio. Preso, encerra trajetória de 20 anos da atuação de um grupo político liderado por Sérgio Cabral no destroçado Rio de Janeiro.

Bodas de diamante

Em 8 de dezembro de 1958 eles eram 71 formandos. Atualmente, 23 ainda estão vivos para comemorar 60 anos de formatura, com missa, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora da Vitória e almoço no Clube Espanhol. O encontro dará sequência aos outros 59 realizados anualmente, sempre com bom número de participantes e famílias.

– A proposta é manter viva a data e reforçar os laços afetivos que hoje se mantêm com dificuldade, na dispersiva cultura urbana – explica a professora Yvette Amaral, casada com um dos formandos. Os bacharéis de 1958 tiveram como paraninfo o professor Orlando Gomes, já falecido. Foi a última turma a estudar na antiga faculdade da Avenida Joana Angélica. No ano seguinte, a Faculdade de Direito da Ufba definitivamente se instalou no Vale do Canela.

