Artilharia pelo fim do TCM ganha força

A extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Ceará, na última quarta, alimentou a artilharia de prefeitos e deputados baianos que levantam a bandeira pelo fim do TCM na Bahia. TCM só existe, agora, aqui, em Goiás e no Pará.

Na sessão de quarta, o conselheiro do TCM Paolo Marconi lembrou que proceder com rigor nas inspeções e julgar com eficiência são questão de sobrevivência.

Na estrada – Fato é que a comissão suprapartidária de deputados estaduais da Assembleia Legislativa feita para discutir o assunto já tem viagem marcada para Recife, em fevereiro.

O presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PSL), diz que defende a discussão: TCM deve ser incorporado ao Tribunal de Contas do Estado ou ficar como está?

Reprovações – Um total de 417 municípios pode ser fiscalizado pelo TCE, que já se ocupa de todas as contas do estado?

No último balanço do TCM, 124 contas foram reprovadas, 144 tiveram aprovação com ressalvas. Nenhuma conta havia sido aprovada sem mácula.

Rui, Dnocs e a seca

Funcionários do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) dizem que não gostaram nada da defesa do governador Rui Costa (PT) pela extinção do orgão.

À vera, Rui defendeu economia de custo com a fusão do Dnocs com a Codevasf, já que ambos cuidam de infraestrutura rural.

Heraldo Rocha (DEM), que assumiu o Dnocs-BA, diz que os bens do órgão estão abandonados, por ineficiência do PT. A ideia é reestruturar o órgão, não extingui-lo.

Solução? – 65% do território da Bahia está na região do semiárido. E o último boletim feito pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil lista 76 municípios em estado de emergência por causa da seca. Política à parte, as pessoas que ali vivem querem é solução.

Recado do setor produtivo

A Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) publica nota amanhã nos três principais jornais baianos, defendendo, sem citar nominalmente, as medidas propostas pelo governo Temer.

No tom de “precisamos reagir”, enumera medidas que apoia: teto para gastos nos estados e municípios, reforma da Previdência, modernização das leis trabalhistas – esta, o “belíssimo presente de Natal” de Temer aos brasileiros. Além disso, reforma do ensino e ampliação de proteção ao crédito e redução de juros, entre outras.

Réveillon – O prefeito ACM Neto anuncia detalhes do Réveillon oficial da capital na segunda. A festa vai durar cinco dias.

Saúde x aposentados

Essa é para os aposentados ficarem atentos. O Bradesco Saúde praticou reajuste de nada menos que 42% no plano de um aposentado baiano, em 2015, quando o índice de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Complementar foi de 13,55%.

O idoso, Edvaldo Casaes Batatinha, foi à Justiça e ganhou a causa, semana passada. Seu advogado, Pedro Mahin, diz que o juiz considerou aumento abusivo, sem aviso prévio. Em tempo: se está ruim para quem pode pagar, imagine para aposentado que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Por Levi Vasconcelos

Piranha

Da série vale a pena ler de novo.

O governo do presidente Ernesto Geisel decidiu implantar o Proálcool, paleolítico do etanol, idealizado pelo baiano Bautista Vidal, causando furor na Bahia. Vastas extensões às margens do rio São Francisco viraram canaviais sob muitos protestos. Um dos que embarcaram no projeto de corpo e alma foi Etelvir Dantas, grande empresário em Juazeiro e deputado estadual.

Domingos Leonelli, hoje secretário de Turismo, na época também deputado, sobe na tribuna da Assembleia.

– Estive andando lá pelo São Francisco e o que vi é arrasador!

Etelvir corta o discurso:

– Sua conversa é fiada. Você não entende nada de São Francisco.

Leonelli cortou:

– Cale a boca! Você é um dos tubarões do São Francisco!

– Viu que não entende? Não sabe que no São Francisco não tem tubarão!...

E Leonelli:

– Então é piranha mesmo!

