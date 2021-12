Arthur Maia apanha no Face e perde na Justiça

Citado nas delações da Odebrecht, o deputado federal Arthur Maia (PPS) foi alvo de uma série de achincalhes em Guanambi, uma das suas bases. Num deles, Jackson Nascimento Oliveira postou no Face: 'E como que Arthur Maia está envolvido? Com propina, maracutaia e falcatruas envolvendo a Odebrecht'.

Ao julgar, o juiz federal Felipe Aquino Pessoa de Oliveira inocentou Jackson, após parecer do procurador João Paulo Beserra da Silva, na mesma linha. Na sentença, o magistrado disse que Arthur é pessoa pública e deve aprender a conviver com a exposição, críticas e elogios. E ressalvou:

A mídia nacional publica há algum tempo notícias acerca do suposto recebimento de verbas oriundas da empresa Odebrecht, no âmbito da assim denominada Operação Lava Jato. Embora por óbvio, o fato de figurar em tal lista não signifique responsabilidade criminal dos citados, a elevada exposição midiática é capaz de levar os cidadãos a conclusões nem sempre verídicas.

Os políticos estão dizendo que agora apanham duas vezes, na mídia e na Justiça.

Quase milagre

Rui Costa conseguiu um feito raro nesta quinta, 1º, no TCE: viu as contas aprovadas por unanimidade. Mais ainda: o conselheiro Pedro Lino, que é sempre cáustico com os governantes, desta vez elogiou. É quase um milagre.

Fieb no ataque

Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), faz coro com o empresariado contra a crise, mas aposta na virada. Já inaugurou uma unidade da Fieb em Feira, ontem em Vitória da Conquista e hoje em Ilhéus, que vai atender também Itabuna.

Cada uma custa R$ 20 milhões. Alban diz que a agenda obedece a uma política de interiorização da representação industrial.

Boas-vindas a junho

Cruz das Almas, que tem no São João um momento grandioso no calendário festivo da Bahia, vai marcar a chegada de junho domingo com honras e pompas: um cortejo com mais de dois quilômetros reunindo 16 grupos da cultura regionais, como marujada, arrasta-pé, zabiapunga e fanfarras, vai percorrer as principais ruas da cidade após queima de fogos.

Diz o prefeito Orlandinho Peixoto (PT) que a ideia é fortalecer a cultura popular.

– Junho é o nosso grande mês do ano. É quando o povo mostra a força da sua cultura.

Turma da grife - Mas nem por isso a festa deve ter o que Orlandinho chama 'a turma da grife. De 22 a 25, de dia, forró pé de serra. À noite, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Adelmário Coelho e Targino Gondim.

Decepção ao cubo

Roberto das Neves, o Beto de Lídio, o ex-vereador de São Sebastião do Passé que está preso em Feira de Santana acusado de ter mandado jogar ácido na ex-cunhada, virou protagonista na terra natal de um exemplo de tudo que não deve ser feito.

A família dele é grande, conhecida de toda a São Sebastião. Elegeu-se vereador e a primeira providência foi se separar da mulher, arranjou outra, a de Feira, e alugando ônibus à prefeitura passou a ostentar boa vida. Mas virou as costas para amigos e família, ano passado perdeu a reeleição, caiu em desgraça.

Hoje se diz em São Sebastião que sequer se sabe se ele terá coragem de voltar lá.

POUCAS & BOAS

Acabou a polêmica das vaquejadas. Por 373 votos a favor e 50 contra, a Câmara aprovou em segundo turno a PEC que considera a vaquejada patrimônio imaterial do Brasil. O senador Otto Alencar (PSD) e o deputado Eduardo Salles (PP), arautos da causa, dizem que apenas se corrigiu um equívoco, o de tentar criminalizar uma manifestação cultural. No interior, vaqueiros fizeram muita festa.

O Instituto Bahiano de História da Medicina e Ciências Afins e a Faculdade de Medicina da Ufba realizam sessão solene conjunta na próxima quinta (15h) para marcar a passagem dos 70 anos do instituto. Vai acontecer na antiga Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus. Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, vai receber o diploma de membro benemérito.

A Fundação João Fernandes da Cunha realiza segunda (18h) o Oratório de Santo Antônio, com o maestro Keiler Rêgo. Desta forma homenageia o santo casamenteiro, cuja trezena vai até o dia 13.

Colaborou: Rita Conrado

