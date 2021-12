Artesãos denunciam despejo em Morro

Uma sugestão de despejo à moda dos filmes de faroeste surpreendeu artesãos minerais de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina: como nos enredos do cinema de gênero western, um bilhete escrito à mão foi o aviso do suposto dono do local, sequer identificado.

O bilhete determina “15 dias para retirar tudo”, como texto de alerta, acrescentado da rubrica do emitente, sem identificação, e a data para a conclusão da mudança, 22 de outubro.

A Associação de Artesãos Minerais de Morro do Chapéu funciona há 15 anos no imóvel de onde deverá retirar todos os seus imóveis e maquinários, com os quais produz obras de arte admiradas por clientela de todo o estado e até do exterior.

O terreno onde fica a sede foi cedido em regime de comodato para a concessionária de energia elétrica Coelba. A prefeitura de Morro do Chapéu apoiou o autor anônimo do bilhete, alegando necessidade de organizar-se visando a transição para o próximo mandato.

Mesmo em terreno cedido, o imóvel tem alto valor de venda, devido ao amplo espaço e boa localização, próximo à rodovia. A suspeita de comprador para a área, também sem identificação, levou a registro de boletim de ocorrência na delegacia de polícia, uma vez ainda estar o Brasil sob vigência de um regime federativo com legislação específica e poderes constituídos.

Para o artesão Fabiano Neri, um dos mais atuantes da associação, a entrega do imóvel seria o fim da entidade, pois o único espaço restante, um galpão, não é servido de energia elétrica, tornando impossível o trabalho, sem descartar represália em caso de resistência, dadas as circunstâncias da abordagem de despejo em bilhete anônimo com a frase suspeita.

Comércio em alta

O mês de agosto revelou um crescimento no caminho de 10% no faturamento – precisos 9,7% em relação ao mesmo mês de 2019. O dado animador saiu dos estudos da Federação do Comércio (Fecomércio), com base na Pesquisa Mensal do IBGE, ao calcular R$ 8,9 bilhões no mês 8 do ano. É a segunda alta consecutiva deste instável 2020, cuja retração, somando-se os vamos e venhamos, ainda é de 12,5%.

– Com a adaptação da rotina das famílias em meio à pandemia, com mais tempo em casa, veio a busca por produtos de cozinha, informática, artigos de escritório e por materiais de construção para realização de pequenas reformas – explica o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Violência contra a mulher

O Poder Judiciário da Bahia realiza na próxima quinta-feira, às 9h30, a live “Entendendo a violência doméstica contra a mulher”. O evento, organizado pela Coordenadoria da mulher, acontece no canal do Youtube da Corte. O evento, aberto ao público, terá sua abertura realizada pelo Desembargador Lourival Almeida Trindade, Presidente do PJBA.

POUCAS & BOAS

Em Jacobina acontece hoje, às 19h30, uma live sobre a Saúde da Mulher, dentro da programação do Outubro Rosa para prevenção do Câncer de Mama, com a médica, especializada em ginecologia, obstetrícia e histeroscopia, Luciana Guerra. A iniciativa é da Jacobina Mineração Yamana Gold, com foco nas suas colaboradoras e familiares, bem como nas mulheres de toda comunidade regional. Durante este mês a empresa está focando nesta temática feminina com uma série de eventos virtuais, disponibilização de vídeos com profissionais de saúde e aulas de ginástica.

O curso de formação de Multiplicadores em Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, viabilizado através de parceria entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e a UFRB, terá hoje a aula inaugural a partir das 15h, que será transmitida pelo Facebook e portal da Contag. A iniciativa tem ainda apoio da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs), Associação de Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (Aneps), Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e SUS nas ruas.

