Apub denuncia efeitos do Plano Mais Brasil

As professoras e professores universitários vão à luta contra o pacote de reformas do Estado anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A denúncia dos efeitos das medidas será realizada em panfletagens programadas para os próximos dois dias, hoje e amanhã.

O anúncio foi feito ontem pela presidente da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), professora Raquel Nery, ao informar o resultado de assembleia geral realizada pela categoria.

– Parte da tática de Guedes e dos parlamentares que apoiam o plano é colocar para tramitar neste período, por conta das festas e paralisação de atividades com o fim do ano letivo – afirma a presidente da Apub, professora Raquel Nery.

Os docentes vão unir-se às demais categorias de servidores a fim de tentar mobilizar-se contra as propostas, uma vez consideradas de caráter impopular e devastador para a estabilidade no trabalho e a prestação de serviços para a cidadania brasileira.

Os projetos de emenda constitucional de números 186, 187 e 188 são os inimigos declarados pelos professores em razão da desobrigação do Estado na promoção e na manutenção de políticas públicas.

Ataque – Caso estas PECs avancem, direitos essenciais para a cidadania brasileira, relacionados à saúde e educação, serão suprimidos. Na avaliação dos docentes, segundo comunicação oficial da Apub, as propostas de Guedes representam um forte ataque aos servidores.

As PECs representam o chamado ‘Plano mais Brasil’ e incluem a redução da jornada e ordenados dos servidores públicos em 25%, suspender concursos e proibir progressões funcionais, entre outros efeitos.

OSs nas escolas

A presidente da Comissão de Educação da Alba, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), afirma estar acompanhando de perto o processo de implantação do modelo de gestão das Organizações Sociais em escolas públicas estaduais, estabelecido na Portaria nº 770, de 9 de setembro de 2019.

– O ideal é que essa gestão seja apenas de atividades administrativas e de manutenção das escolas. Ela não pode chegar até a área pedagógica, que a APLB e as demais organizações não aceitam e que também nós estamos lutando para que não aconteça. Esse modelo já foi implementado em alguns estados do Nordeste; entre eles está o Piauí, onde estamos pensando em visitar para saber como esse projeto foi implantado – disse a parlamentar.

Razão e sensibilidade

Acontece no dia 4 de dezembro no Goethe-Institut o VI Seminário Direito e Arte – Interfaces Entre Razão e Sensibilidade. O evento, que se inicia às 8h, contará com a presença da advogada Tiana Camardelli no painel que discutirá a temática do documentário “Estou Me Guardando para Quando O Carnaval Chegar”, de Marcelo Gomes. Em sua exposição, com o tema “O cumprimento do dever de informação do fornecedor como instrumento às escolhas de consumo por produtos e serviços socialmente responsáveis”, Tiana fala sobre as relações de consumo, abordando aspectos como a informação das condições de produção e de que forma elas podem influenciar na escolha do consumidor em adquirir ou não um produto.

