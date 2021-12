Após 20 anos, Ilhéus volta a exportar cacau

Em guerra declarada contra a indústria do chocolate, que puxa o preço do cacau para baixo artificialmente usando benefícios fiscais, os cacauicultores baianos ganharam um bom motivo para festejar: após 20 anos, o porto de Ilhéus voltou a exportar cacau.

É da Cargil na Bahia para a Cargil na Holanda, mas de um significado extraordinário, segundo Águido Muniz, do Instituto Pensar Cacau, sediado em Itabuna.

- Equivale a dizer que temos mais cacau do que as necessidades da nossa indústria. O Brasil consome 250 mil toneladas e estamos produzindo 280 mil.

Traduzindo: o Brasil já foi o segundo maior produtor do mundo, com 350 mil toneladas, despencou para menos de 100 com a vassoura-de-bruxa, o governo deu incentivos para a indústria importar e agora tais incentivos, o drawback, estão funcionando contra.

Águido lembra que a indústria está pagando com um deságio de US$ 900 a tonelada enquanto em Gana bota um ágio de US$ 700 e na Costa do Marfim de US$ 380.

- Com isso, a região do cacau já perdeu R$ 580 milhões, e o Brasil, R$ 1 bilhão.

O produtor perde R$ 200 por saca. Os produtores dizem que só a perda de hoje equivale a toda a dívida do cacau.

No MP — Águido Muniz diz que a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) está em vias de emitir um parecer dizendo que o porto de Ilhéus não tem qualquer estrutura para impedir a entrada de doenças, um risco da importação.

Com isso, Ilhéus ficará proibida de importar. Quem quiser terá que recorrer a Vitória ou Recife. Simultaneamente, os produtores irão ao MP denunciar o caso.

Primeiro round

Foi aberto ontem o prazo para a inscrição de candidatos à presidência da OAB-BA, e o presidente Luiz Viana Queiroz foi o primeiro a se inscrever. E mal oficializou a candidatura, começou a guerra eleitoral.

Carlos Rátis, o principal rival, entrou com recurso acusando Luiz Viana de propaganda irregular por ter colocado outdoor na rua.

Luiz Viana diz que apenas tirou o cartaz do seu comitê, no Rio Vermelho, em frente à praia da Paciência, assim que a inscrição foi feita.

É só começo. A briga é boa.

"Espanta que a oposição esteja convencida de que o processo de impeachment será facilitado por Cunha. Ocorre justamente o contrário. Com Cunha, o impeachment vira lorota. É o sujo achando que vai ajudar a afastar a mal lavada"

Jarbas Vasconcelos, deputado do PMDB de Pernambuco, ácido crítico do governo e de Eduardo Cunha.

O adeus a Silfredo

Silfredo Freitas, um mestre na arte de perenizar momentos da vida com beleza e leveza, fotógrafo de ponta nos jornais de Salvador, já deu o recado que tinha que dar e nos deixou. Está no outro lado da vida.

Aos 66 anos, sofreu um AVC anteontem, foi internado no Hospital Salvador, mas perdeu a briga. Consola saber que ele é do time dos que deram o recado certo.

O sepultamento será hoje (11h) no Cemitério de Quinta dos Lázaros.

Outubro Rosita

Não houve a votação da alteração no regimento do TJ que muda as regras da eleição de desembargador ontem. Em compensação, a desembargadora Rosita Falcão roubou a cena. Pediu a palavra num longo pronunciamento e bateu forte no presidente Eserval Rocha.

Foi tão contundente que os servidores, vibrando, batizaram o acontecimento histórico: 'Este é o Outubro Rosita'.

Veja dois pontos do discurso:

O assessor —O juiz Anderson Bastos, assessor da presidência, fala com desenvoltura na mídia de problemas que deveriam ser tratados por eles, desembargadores.

Finanças —É dito que o TJ corre o risco de não pagar os salários de novembro e o 13º, mas em agosto houve aumento de diárias de desembargadores, juízes e servidores em 50%. Cada processo a ser julgado na Câmara do Oeste vai custar R$ 8 mil. Ela arremata:

- Vemos viagens presidenciais próprias de chefes de Estado, com gastos astronômicos com diárias e passagens para a comitiva e gasolina para sete a oito carros oficiais.

Mudanças — Diz também ter tomado conhecimento, também pela mídia, de propostas para mudar o regimento do TJ, uma que permite qualquer membro da corte se candidatar a cargos na mesa e outra, do presidente Eserval Rocha, que institui eleição direta para a presidência, para ela, inconstitucional.

Caboclos em festa

Sete flechas - Um batoque concertante Opus 102, a premiada peça do baiano Pedro Costa Lima, abre hoje, ao lado da banda Neojiba e de Aeleyson Seopel, a XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

A obra é um batuque feito para piano e orquestra, segundo Pedro, um relicário cultural da baianidade

- O trabalho funde o caboclo cívico com o do candomblé.

POUCAS & BOAS

A ocupação hoteleira caiu novamente em Salvador. Segundo a Abih-BA, registrou em setembro taxa média de 50,33% contra 53,81% do mesmo período do ano passado. A expectativa é de melhora. O dólar em alta ajuda nisso, já que as pessoas evitam viajar para o exterior.

Sobre a prisão de Elizana Santos Silva, em Camacan, que teria chamado a promotora Catharine Rodrigues de 'sacaninha', o Ministério Público diz, em nota, que em verdade Elza foi flagrada fazendo boca de urna na eleição do Conselho Tutelar e foi orientada a deixar o local. Após inspecionar outros municípios, a promotora voltou, tomou uma topada e foi ofendida por Elza.

A nota diz também que Elza resistiu a obedecer ao ser intimada a ir à delegacia. Ela então foi presa por ameaça, resistência, desobediência e desacato. Terça última, o MP opinou pela liberdade provisória e a Justiça acatou.

Colaborou: Simone Ribeiro

POLÍTICA COM VATAPÁ

Glória

E eis que lá um dia o deputado José Carlos Aleluia, que nunca pretendeu ter nada de santo, bateu na porta da rádio Tudo FM para dar uma entrevista. A atendente, na portaria, Amanda, era evangélica. E perguntou-lhe educadamente:

- Como é o seu nome?

- Aleluia.

E ela, em voz alta:

- Glória a Deus, irmão!

E ele:

- É... Glória a Deus.

