Aplicativos sim, mas com muita cautela

Cautela é a palavra de ordem quando o assunto é a tramitação, na Câmara Municipal de Salvador, do projeto de lei que regulamenta o funcionamento de aplicativos de transporte em Salvador, como Uber e 99pop. Apesar de confirmado como uma das prioridades desse início de gestão do novo presidente da Casa, o vereador Geraldo Júnior (SD) adianta que pretende tocar o tema com a responsabilidade que ele exige, e descarta qualquer possibilidade da Casa votar o projeto antes do Carnaval, que em Salvador começa, este ano, nos últimos dias de fevereiro.

– Não podemos regulamentar de qualquer jeito e esquecer dos taxistas, atividade que tanto tem gerado emprego e renda em Salvador, ao longo dos anos – aponta o parlamentar.

Entre as providências que devem anteceder a regulamentação da atividade pelo legislativo municipal, Geraldinho – como é conhecido – cita a criação de uma comissão de taxistas e de outra dos motoristas de aplicativos, para que ainda no período de recesso parlamentar as categorias possam ser ouvidas para “se fazer um juízo de valor”, como define. A vereadora Lorena Brandão (PSC) será mantida como relatora da matéria, adianta ele.

– A questão é sensível, envolve famílias dos dois lados – preocupa-se o presidente da Câmara.

Urgência – O projeto de lei (PL 258/2018) foi enviado à Câmara de Salvador pelo prefeito ACM Neto em agosto de 2018 e ficou na dependência de realização de acordo de lideranças para ser apreciado pelos vereadores. A matéria chegou a tramitar em regime de urgência, condição depois retirada por solicitação das categorias de taxistas e de motoristas de aplicativos.

“Esse desastre exige que seja assumida responsabilidade pelo que deveria ser investigado como um crime. O Brasil deveria ter implementado medidas para prevenir colapsos de barragens”

Por praias limpas

O sol que atrai baianos e turistas à orla despede-se diariamente destes locais deixando para trás um cenário que destoa da beleza proporcionada pela visão da areia e do mar. A deseducação dos frequentadores fica evidente nos números: somente neste último fim de semana foram recolhidas 56 toneladas de resíduos em duas praias – Barra e Patamares –, por dezenas de voluntários que se uniram em mutirões em torno do projeto “Praia Boa é Praia Limpa”. A ação, promovida pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), em parceria com o projeto Fundo Limpo, será repetida na praia de Ipitanga na sexta-feira (1º) e em Praia do Flamengo no domingo (3), prosseguindo por outros trechos da orla da capital até o último fim de semana de fevereiro.

