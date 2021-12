Apesar dos pesares, a Bahia até que vai bem

Com estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul penando com a falência dos cofres públicos, os secretários Jaques Wagner (Desenvolvimento Social) e Manoel Vitório (Fazenda) festejam o fato de a Bahia ter liderado no Nordeste os novos empreendimentos, em 2016, com um total de R$ 9,1 bilhões, e ter investido R$ 3,19 bilhões em obras, tipo o metrô e os hospitais da Mulher e HGE 2.

Destacaram ainda que a Bahia vem fazendo ajuste fiscal para reduzir gastos com custeio, que não incluem despesa com pessoal. A economia chegou a R$ 1,2 bilhão nos dois últimos anos.

Em síntese, apesar dos pesares, dizem eles, a Bahia vai bem.

Outros tempos - Aliás, Jaques Wagner lembra que Rui Costa pegou um momento muito mais desfavorável que ele. Quando assumiu o governo, em janeiro de 2007, a economia ia de vento em popa e Lula era um presidente popular. Com Rui, a economia está em crise e Dilma sofreu o impeachment.

Quase na mesma

A julgar pelo movimento no ferryboat de sexta de Carnaval até ontem, a crise na Bahia não foi tão sentida assim.

Ano passado lá passaram 52.837 carros e 318.975 passageiros e este ano 51.275 carros e 329.529 passageiros.

Ou seja, em 2017 teve menos carros, mas mais passageiros. Segundo Peter Ude, diretor institucional da Internacional Travessias, que opera o ferry, o sistema funcionou a pleno vapor. 'A diferença é tão pequena em carros que não deu para notar'.

Estrada do Coco - Já na Estrada do Coco, por onde passaram cerca de 200 mil veículos no período, o movimento este ano foi 1,3% menor. Diferença também pequena.

Hotelaria x Airbnb

Cláudio Tinôco, secretário de Turismo de Salvador, diz estar convencido de que a hotelaria baiana só não fechou os 100% de ocupação no Carnaval (segundo ele, ficou em torno de 93%) graças ao site Airbnb, por meio do qual se pode compartilhar um quarto ou até um imóvel inteiro.

Ele sugere um debate em torno da regulamentação da atividade, envolvendo o Ministério do Turismo e o trade.

Desequilíbrio - Tinôco diz que, do jeito que está, o jogo fica desequilibrado:

- É uma relação privada, mas que cabe ao poder público intervir. Se está gerando renda, como é qualquer contrato de locação, gera inclusive o imposto. Se isso está à parte de controle e regulação, cria uma concorrência que desequilibra o sistema instalado.

Cravinho na Bahia

O embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, estará em Salvador segunda e terça em visita oficial.

Estará com Rui Costa segunda e na sequência vai conversar com diretores da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb). À noite, jantará com os cônsules de Portugal e da Espanha, países que têm fortes laços culturais e econômicos com a Bahia.

Na terça, o objetivo central da viagem: dará a aula magna no curso de relações internacionais da Unijorge e conversará com o reitor da Ufba, João Carlos Salles.

POUCAS & BOAS

O Teatro Castro Alves faz show gigante amanhã para comemorar os seus 50 anos. Lá estarão Gilberto Gil, Saulo, Filhos de Gandhy, Baby do Brasil, Jackson Costa e Neojiba, além do coro do TCA e da Orquestra Sinfônica da Bahia.

Marinalva Nunes, dirigente da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab) se derramou em elogios a Rui Costa pelo Carnaval deste ano. 'Ele devolveu a folia ao povo, ao pipoca, retirando as cordas da exclusão'.

Oscar Motomura, tido como um dos maiores nomes na área de gestão do Brasil, vai fazer palestra terça (9h30) na UPB. Vem a convite do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes) e Secretaria da Ciência e Tecnologia (Secti). O evento é gratuito.

Mariene Miranda, ex-vice-prefeita, virou pivô de um escândalo em Central, na Chapada. Funcionária concursada da prefeitura, ela requereu licença-prêmio de três meses referente ao período de 22 de julho de 2001 a 22 de julho de 2011. A questão: ela nunca trabalhou nesse tempo. Era vereadora e depois vice-prefeita.

Colaborou: Luan Santos

