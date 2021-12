Apesar da crise, Leão diz que a ponte Salvador-Itaparica vem

"Chineses têm US$ 3,7 tri para investir (na ponte)", diz Leão (Editoria de Arte | Ag. A TARDE)

A crise econômica que castiga o Brasil e também a da China não tiram de João Leão, governador em exercício e secretário do Planejamento, o otimismo com relação à ponte Salvador-Itaparica.

Muito pelo contrário, ele diz que as negociações estão a pleno vapor. ´Terça passada, recebeu uma comitiva de empresários chineses para nova rodada de negociações.

— Os chineses têm US$ 3,7 trilhões para investir. E nós só queremos R$ 7 bi.

Diz Leão que o modelo de PPP que está sendo proposto, muito os atrai.

Aliás, semana que vem o projeto dará mais alguns passos adiante. No dia 19, será realizada a audiência em Itaparica para discutir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do projeto.

Dia 20, será em Vera Cruz, e dia 22, em Salvador. Essa é a etapa que antecede a liberação da Licença Prévia Ambiental do projeto, que entra em fase final de conclusão.

Garante Leão que quem viver, verá.

Duas mentiras

Crítico sempre ácido dos governos do PT, o deputado José Carlos Aleluia (DEM) voltou a atacar quando soube do anúncio da desistência da Jac Motors de se instalar na Bahia, segundo ele 'mais uma mentira do PT'.

Nesse campo, o da indústria automobilística na Bahia que vinha e não veio, há precedentes: em outubro de 1997, a Ásia Motors chegou a botar pedra fundamental em Camaçari em festa solene com Fernando Henrique, então presidente (Aleluia estava lá), ganhou benefícios fiscais e depois tomou doril.

E viva a alternância no poder.

Missão Itália

Carlos Andrade Souza, presidente da Fecomércio, voltou de Milão, onde esteve no time que Rui Costa levou na Missão do governo e empresários da Bahia à Itália, entusiasmado. Ele, que já participou de outras missões, diz que a ida do governador fez a diferença.

— Tivemos reuniões com representantes do setor de comércio de serviços, todos interessados em investir no Estado e aproveitar as propostas de PPPs. O primeiro contato já foi feito. Agora, vamos aguardar.

"Meu partido já deveria ter feito um pedido de explicações a Eduardo Cunha (...). Conta na Suíça ou você tem ou não tem. Não dá para ficar se escorando em posição de advogado"

Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, cobrando que o partido dele, o PSDB, tome uma posição firme sobre Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Todos contra Nilo

Favorito para vencer a eleição em Guanambi, sua terra, onde já foi prefeito por três mandatos, o ex-governador Nilo Coelho (PSDB) não terá vida fácil em 2016, a julgar pela movimentação dos adversários.

Puxados pelo prefeito Charles Fernandes (PP), ex-aliado de Nilo e agora principal adversário, os pré-candidatos fizeram um pacto: vão marchar unidos.

Na do contra estão a deputada Ivana Bastos (PSD), mais Luiz Mariano, Paulo Costa, Jairo Magalhães e Hugo Costa. Fala Ivana:

— Até agora, a única coisa certa é que estaremos juntos.

Efeito dólar

A expectativa dos hoteleiros de Salvador, de reaquecer os níveis de ocupação com as festas de fim de ano e principalmente por causa da alta do dólar, tem tudo a ver.

Em Porto Seguro, a hotelaria ri à toa. O efeito dólar fez os níveis de reservas disparar, como lotação de quase 100%.

Em miúdos: com o dólar em alta, para quem quer viajar, é muito mais barato ficar por aqui mesmo.

Caso Enseada

Deputados da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, presidida pelo deputado Hildécio Meirelles (PMDB), estão articulando uma audiência com o ministro Jaques Wagner (Casa Civil). A pedida: a retomada das obras do estaleiro Enseada do Paraguaçu. O pleito é justo, a questão é saber, crise econômica à parte, se depende só do governo.

O Enseada sucumbiu com a Lava Jato.

Fora de foco

Na lista dos 20 melhores deputados de 2015 divulgado pelo site Congresso em Foco com votação de jornalistas de todo o país, o único entre os baianos a figurar entre os 20 primeiro foi Antonio Imbassahy (PSDB). Ficou em 20º. O melhor colocado depois dele foi Alice Portugal (PCdoB), na 46ª.

O melhor foi Jean Wyllys (PSOL), que é baiano, mas eleito pelo Rio.

Opção B

Ex-prefeito de Ipiaú, o empresário José Mendonça, filho de Mamede Paes Mendonça, diz que só pensaria em voltar a disputar mandato eletivo 'se Ipiaú fosse para o além'.

Mas faz uma ressalva: há um bom punhado de amigos querendo que D. Maria das Graças, a esposa dele, entre no páreo.

— Nada a opor. Por mim, ela vai.

POUCAS & BOAS

O Brasil vai ficar sabendo o que há de mais avançado no combate ao câncer de quarta a sábado desta semana no XII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, no Othon Palace, em Salvador. Espera-se 1,5 mil pessoas. Também ocorrerá o 1° Primeiro Congresso Latino-americano de Cirurgia Oncológica.

Os cientistas do ramo dizem que palavras como metástase, indicando que a doença já se espalhou e não tem mais cura, progressivamente, com novas técnicas, estão virando coisa do passado.

O presidente do Congresso, o baiano Cláudio Quadros, pioneiro nas chamadas Cirurgias Citorreduras com Quimioterapia Hipertérmica, utilizada contra metástases no peritônio, diz que tais tratamentos dão a possibilidade de exterminar o câncer e ampliar a sobrevida do paciente em cerca de 30% dos casos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Animação zero

É muito comum nos embates eleitorais do interior os atores principais do jogo escalarem espiões para bisbilhotar os movimentos dos adversários.

Conta Pedro Alcântara, ex-vereador e também ex-deputado, que seguindo a tradição, em 1980, coligados de Arnaldo Vieira do Nascimento escalaram um aliado, Floriano, para ver se tinha muita gente no enterro de um coligado de Durval Barbosa, com quem o grupo duelava na disputa pela prefeitura.

Voltou, Arnaldo ansioso, indagou:

— E aí, Floriano, tinha muita gente lá?

— Tinha, sêo Arnaldo, gente pra dar de pau. Mas fique tranqüilo. A animação era zero, todo mundo calado.

Arnaldo venceu por 17 votos de frente.

