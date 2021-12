Aparelhamento do Estado está controlado

Em meio à enxurrada de discussões a respeito do aparelhamento do Estado, ou seja, da ocupação de cargos comissionados por indicação política sem necessário conhecimento técnico do nomeado, além de ter exigência de filiação partidária, o pesquisador Félix Garcia Lopez, do Ipea, apresentou um estudo que desmistifica muitos argumentos.

Para se ter uma ideia, o governo federal tem 23 mil cargos de direção e assessoramento superior (DAS). Destes, 75% devem, por exigência da lei, ser ocupados por servidores públicos concursados. Portanto, daí já começa a desconstrução do discurso.



O pesquisador constatou ainda que as disputas políticas, obviamente, se dão para escolha dos cargos de chefia. São os coordenadores e diretores que representam, em dois níveis, 6% (1.349) do total de funcionários.



Em 2014, dos 23 mil cargos, metade estava ocupada por servidores pertencentes às carreiras dos próprios órgãos.



Filiados - Sobre as filiações partidárias foi identificado que apenas 13% dos nomeados engrossam, oficialmente, as fileiras de partidos políticos.

Em resumo, a discussão desta indicação política precisa mudar de foco e se concentrar em propostas que de fato melhorem o desempenho do serviço público prestado à população, além de zelar pela honestidade destes funcionários, ambas em baixa no momento atual.



Fora isso, é esperar que o nível das discussões entre os atores políticos seja mais profundo e que haja menos perfumaria neste guerra narrativa inócua.

Gordurinha no verão



Paulo Souto, secretário municipal da Fazenda, tem conseguido segurar o equilibrio das finanças de Salvador a "duras penas". Sabe que se a curva economica não virar logo toda a gordura adquirida nos primeiros anos de gestão ACM Neto podem secar. Em tempos de dietas "malucas" para passar o verão, o desafio para finanças é outro: aumentá-las. A expectativa é que o turismo aqueça a economia e reverta a situação, até porque, como diz o próprio Souto, "tudo tem limite" .



O tempo joga contra.



"Não há saída para o Brasil fora da política ou fora da democracia. Não existe possibilidade de o Brasil se tornar o país próspero que todos nós queremos sem o respeito às regras do jogo democrático."

Jaques Wagner, ministro chefe da Casa Civil em postagem na sua página no Facebook

Segurança caótica



O coordenador do Observatório da Segurança Pública da Bahia, Carlos Costa Gomes, acredita que o Brasil precisa mudar radicalmente a sua política no setor onde menos 0,4% dos processos chegam a um resultado que condena o autor. O mais grave ainda, na avaliação do pesquisador, é que estes presos são colocados em presídios comandados por facções criminosas.



— É um Estado extremamente anárquico. Se perdeu o controle da segurança. No Brasil, não se condena alguém à reclusão. Se coloca o condenado sob a tutela de outro bandido.

Moema machucada

A deputada federal Moema Gramacho (PT), de um metro e meio de altura, entrou no furdunço provocado pelos manifestantes contra Dilma que instalaram um painel pró-impeachment no Salão Verde da Câmara. O regimento interno da Casa proíbe este tipo de protesto. A deputada diz que está com o corpo cheio de hematomas por conta das agressões que sofreu ao tentar retirar o painel e que vai levar o assunto adiante. O clima em Brasília é bélico.

Lixo demais

Tiago Corrêa, presidente da Limpurb, dá a entrada dele no PSDB como certa e diz que agora está mais preocupado com o trabalho. No último final de semana prolongado foram recolhidas 190 toneladas de lixos na orla de Salvador. Muito mais que o esperado.



— Vamos instalar 50 coletores móveis nos próximos dias. Serão 10 no Porto da Barra, 10 na praia da Barra e 30 entre a terceira ponte (Jaguaribe} e Itapuã. Esperamos que isto ajude e que a população também faça a sua parte.

Licitação - Por falar em lixo, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas trabalha na modelagem do edital de licitação para coleta a partir de 2017. A prefeitura pagou R$ 1,5 milhão pela consultoria que deve apontar se o processo será uma PPP ou uma concessão convencional.

Menção honrosa



Durante o evento do PSDB em Salvador, na última sexta-feira, o deputado federal João Gualberto, presidente estadual do partido, ironizou o PT por ter reduzido o tamanho do auditório e retirado duas centenas de cadeiras no seminário que promoveu com o ex-presidente Lula há duas semanas.

Dois pesos - Vale ressaltar que os atos políticos do PSDB e do PT aconteceram em auditórios diferentes no Hotel Fiesta. A sala do PSDB era menor, contudo, ninguém pode negar os olhares de frustração de petistas quando a equipe técnica retirou as cadeiras no evento de Lula para que o auditório parecesse mais cheio do que estava.

POUCAS & BOAS

Há mais de seis meses, o Aeroporto Vicente Grillo, de Jequié, foi interditado. Com os muros quebrados pessoas e animais transitavam pela pista colocando a operação em risco. Além disso, a própria pista, esburacada, não dá condições para pousos e decolagens. O governo havia prometido entregar a obra em 25 de outubro, mas não entregou.

Tem gente no governo estadual fazendo cara feia pela indicação do deputado estadual Vitor Bonfim (PDT) para a secretaria de Agricultura no lugar de Paulo Câmera. Lembram que Vitor não deveria nem ser candidato, já que no acordo para indicação de João Bonfim para o Tribunal de Contas do Estado havia a sido acertado que Vitor não seria candidato. Agora, circula que ele mal chegou e já quer "sentar na janela".

O Partido Nacional da Saúde (PNS) realizou evento em Salvador no último sábado, 7, com coordenadores de 11 estados. Os idealizadores pretendem colher as 500 mil assinaturas necessárias para fundação até o final de 2016.

Ondumar Junior, de Luís Eduardo Magalhães, e Carlos Tito, de Barreiras, ambos do PSDB, estiveram em Salvador na última sexta para articular suas respectivas candidaturas a prefeito. A dupla quer unir forças nas cidades mais ricas e vizinhas do oeste baiano para desbancar a hegemonia governista de lá. O desafio é enorme.

adblock ativo