Apareceu 'dono' para o Hino do Bahia. Pode?

Os apaixonados por futebol, mesmo os que não torcem pelo Esporte Clube Bahia, admitem: o hino do clube, composição do professor Adroaldo Ribeiro Costa, é bonito, pela música festiva, pela letra.

E não é que tem gente querendo se apropriar desse patrimônio do futebol baiano?

Recentemente apareceu nas redes sociais alguém falando pela Sociedade Independente dos Compositores e Autores Musicais (Sicam), dizendo que os direitos do hino são da Editora Fermata do Brasil.

Aramis Ribeiro Costa, integrante da Academia de Letras da Bahia e sobrinho de Adroaldo, conta que o hino foi criado em 1946 e em 1956, quando o tio tornou a composição pública, deu uma carta de cessão total dos direitos ao Bahia.

O documento de Adroaldo sumiu e simultaneamente apareceu um contrato de edição e mandato no qual Adroaldo e a diretoria do Bahia, na época representados pela Sicam de SP, concedem os direitos à Editora Augusta, empresa do Grupo Fermata.

O tal contrato é de 15 de fevereiro de 1971. Curiosamente a assinatura de Adroaldo (que é o autor do hino) não aparece no documento, o que pode caracterizar fraude.

O jurídico do Bahia está em campo. Acha que só a pretensão de querer ser dono do hino é um chute na canela da nação tricolor.

Na ALB

E por falar em Aramis Ribeiro Costa, ele foi o orador anteontem à noite na festa dos 100 anos da Academia de Letras da Bahia. Contou detalhes saborosos das intrigas que marcaram a história da entidade.

Presente ao ato, Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, que tem 59 anos, saiu fazendo piada com a idade da maioria dos presentes, muitos idosos.

– Aqui eu me sinto um bebezinho.

A lista de Fachin

Na banda baiana a lista ontem divulgada com o ministro Edson Fachin autorizando a abertura de investigações contra 12 políticos não causou maiores surpresas.

No meio político se diz que as surpresas virão com a futura lista, envolvendo peixes graúdos, de ambos os lados.

E assim mesmo só serão bombásticas se houver falcatruas comprovadas. Se não, fica como está, todos iguais.

Acordo petista

A cúpula petista em Salvador resolveu fazer um acordo e apurar as três urnas que estavam impugnadas. Por aí, o segundo turno entre Gilmar Santiago e Danielle Ferreira pode não acontecer.

A expectativa é a de que Danielle vença.

Disque-assaltos

Moradores de Alphaville, área nobre da Avenida Paralela, receberam pelas redes sociais um meme orientando sobre os passos a seguir em caso de assalto:

1 – Avisar a Associação Alphaville Empresarial.

2 – Solicitar imagens junto à associação para verificar se houve filmagens do local exato da ocorrência.

3 – Registrar o BO pela internet na 12ª Delegacia (Itapuã).

E dá o número de um celular para a solicitação de viaturas. Moradores dizem que a coisa está feia por lá. Tão feia que eles cogitam fazer uma polícia particular.

POUCAS & BOAS

* Marcos Medrado (PR) despediu-se ontem da superintendência do Procon na Bahia para assumir a vaga de deputado federal deixada por Antônio Imbassahy (PSDB), que é ministro de governo, mas fez sucessor. Ascendeu ao lugar dele Filipe de Araújo Vieira, que era o coordenador técnico-administrativo.

* O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel) vai inaugurar amanhã (14h) o auditório Damário Dacruz, uma homenagem ao jornalista, sindicalista, poeta e escritor que muito contribuiu para a entidade.

* O deputado Alex Lima (PTN) está pedindo que a Sesab amplie para o litoral norte a área de vacinação da febre amarela. Ele diz que a área é turística, recebe gente de todo o Brasil, e lá já apareceram macacos mortos por causa da doença.

* O juiz Álerson do Carmo Mendonça, de Poções, cassou os mandatos do prefeito Leandro Mascarenhas (PTB) e do vice Jorge Luiz Santos (PTB). Se diz lá que o caso abre a temporada de cassações.

Colaborou: Patrícia França

