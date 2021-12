Animais são cuidados em Coronel João Sá

Mais de 300 animais já haviam sido cuidados, no final da tarde de ontem, por médicos veterinários de Minas Gerais, em apoio à população residente às margens do rio Peixe, na zona rural do município de Coronel João Sá, a 376 km de Salvador. A cidade sofre com os efeitos das enchentes resultantes do rompimento da Barragem do Quati. O problema de saúde pública poderia agravar-se, não fosse a presença dos associados ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, que enviou uma brigada voluntária. A equipe já havia passado pelas difíceis experiências de enfrentar as dores e sofrimentos provenientes dos rompimentos em Mariana e Brumadinho. Ontem, recebeu o reforço de integrantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia.

– Cuidamos de porcos, ovinos, cães, gatos e outros animais, a fim de evitar a transmissão de doenças para a população – disse uma das médicas mais atuantes e experientes, Carla Sássi, por celular, na tarde de ontem, enquanto aguardava a volta de outros profissionais que estavam em visita a comunidades da região.

O trabalho consiste no exame dos animais, aplicação de vacinas, vermifugação de filhotes e até tratamento de piolhos, entre outros cuidados. O grupo agradece a doação de ração e alimentos apropriados aos porcos e ovinos, como miúdos de frangos, pois os animais estão famintos.

Doenças – Os médicos veterinários podem salvar vidas humanas, além dos animais, porque evitam a leptospirose e outras doenças provenientes da contaminação de pocilgas (chiqueiros), ambiente onde vivem os porcos. Também não faltou o resgate aos gatos domésticos, que no momento de escapar da tromba d’água se separaram de seus donos e lares.

Há uma dúvida clara sobre o que há ou não no BNDES. Cada um me conta uma informação diferente da mesma história

Ações do MPF na Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia ajuizou ação civil pública contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a União por omissão no processo de titulação de terras dos remanescentes do quilombo de Caimbogo Velho, situado no município de Cachoeira, a 110 km de Salvador.

Também ontem o MPF divulgou ter acionado por improbidade administrativa Nilson José Rodrigues, prefeito de Correntina (BA), e Amário dos Santos Santana, ex-prefeito de Santa Maria da Vitória (BA), por desvios de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Embaixadora da Paz

A educadora baiana Maribel Barreto receberá em Brasília, amanhã, o título de embaixadora da paz, em reconhecimento por seu trabalho desenvolvido há três décadas pelo entendimento entre as nações e grupos sociais que as compõem. O branco, cor da paz e da igualdade, será predominante em sua roupa, como de costume. A Federação para a Paz Universal (UPF), ONG consultiva das Nações Unidas, considerou sua indicação como justa e necessária, por suas ações positivas.

– Este reconhecimento enaltece nossa missão de espargir a importância da consciência humana mundo afora, com vistas à construção de marcos para a nova humanidade, até porque quanto mais consciência tem o ser humano, menos conflitos individuais e sociais ele cria, mantém ou amplia – diz a nova embaixadora da paz.

Diplomatas, clérigos, líderes civis e chefes de estado já fizeram jus a este título. Nesta edição, a educadora é a única baiana a ser homenageada. O prêmio reconhece pessoas e realizações voltadas para a paz e ao bem comum. Maribel é pedagoga, doutora em educação com pós-doutorado em educação e consciência e transdisciplinariedade e com pós-doutorado em educação e criatividade. Atualmente é diretora da área de ciências humanas da Fundação Ocidemnte. Tem 15 livros publicados.

adblock ativo