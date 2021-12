Ângelo Coronel quer mudar o Senado

Ângelo Coronel (PSD), um dos senadores eleitos pela Bahia para a próxima legislatura, enviou no último domingo uma carta aos colegas com proposições de mudanças que considera importantes para aproximar o parlamento dos cidadãos. Segundo Coronel, pelo menos 40 senadores, entre os que têm mandato e os eleitos, deram uma resposta positiva em relação aos pontos explicitados.

Pessoalmente, Coronel falou ao A TARDE que considera que o fortalecimento da fiscalização política do governo federal é o principal deles. No documento, explica que isso seria feito a partir da implementação de um ministério paralelo, em que membros do Senado seriam selecionados para acompanhar o trabalho das equipes do governo. Como exemplo, Coronel falou que um membro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado seria destinado a acompanhar a equipe do Ministério da Economia:

– Fazendo críticas construtivas, opinando, para que, com isso, o Senado participe mais da gestão e alertando. Muitas vezes, o ministro monta uma equipe que pode ter falhas.

Ombudsman – Coronel ainda ressaltou a importância da figura de um ombudsman, por considerar que a atual ouvidoria não consegue suprir o papel de fiscalização necessária. Quanto às especulações de que a carta indicaria uma possível predisposição a ser presidente do Senado, falou que está preparado e à disposição, mas que não poderia “ser candidato de si mesmo” e que se dispõe a apoiar quem quiser implementar as mudanças propostas por ele:

– Teve práticas que implementei na Assembleia da Bahia e que deram certo. Qualquer dos 81 [senadores] estão aptos a presidir o Senado.

“Queremos que tenha fiscalização sim, mas que chegue no órgão a ser fiscalizado e que a empresa seja atendida como amiga. Vê o que está errado, faz observações, dá um prazo, e depois volta”

Vínculo parcial

O governador eleito de São Paulo, João Doria, repetiu o que declarou semana passada o líder tucano na Câmara dos Deputados, Nilson Leitão, a respeito da relação do PSDB com o governo de Jair Bolsonaro: de flertes constantes, principalmente em questões de interesse do partido e “do Brasil”, como disse, mas garante que se manterão fora da chamada base de sustentação.

A declaração foi dada por Doria ontem, após o encontro com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB):

– Defendo que o PSDB tenha uma posição a favor de todos os projetos do governo Bolsonaro que representem geração de emprego, geração de renda, melhoria da qualidade de vida da população.

Argentinos em Salvador

Entre os turistas estrangeiros, os argentinos formam o principal grupo gringo que vai passar os últimos dias de 2018 e os primeiros de 2019 em Salvador, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A pasta municipal acredita também que nossos vizinhos do Sul representam 44,3% do total de turistas estrangeiros que a capital soteropolitano recebe anualmente durante a alta estação.

