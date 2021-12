Alterações na lei impactam partidos

As propostas de alteração na lei eleitoral (9.504/97) e na lei dos partidos (9.096/95), caso passem pelo Senado, vão impactar na organização político-administrativa dos partidos para as próximas eleições em 2020. A avaliação é do professor de ciência política Claudio André, do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade de Integração da Lusofonia Afro-brasileira, no campus dos malês, em São Francisco do Conde.

Segundo o professor, uma das alterações é o fim do percentual fixo de 30% das emendas como referência para a destinação de mais recursos nas campanhas eleitorais, favorecendo os partidos com maior bancada na Câmara dos Deputados.

– A distribuição do fundo é proporcional e pode salvar o caixa das campanhas municipais de 2020 – prevê o pesquisador.

Outra alteração é o julgamento do registro de candidatura tendo como referência a data da posse. Este dispositivo permite aos candidatos com penalidade concorrer ao pleito caso a punição encerre-se em data posterior às eleições e anterior à posse.

Propaganda – O professor de ciência política destacou na proposta o retorno da propaganda partidária semestral: o partido com mais de 20 deputados federais eleitos terá 20 minutos de tempo nas redes nacionais e estaduais.

Já a sigla com parlamentares eleitos entre 10 e 19 deputados terá assegurados 15 minutos a cada seis meses. Os partidos de até nove deputados terão o máximo de 10 minutos. O retorno da propaganda pode estimular uma “prestação de conta” junto aos eleitores.

– Em um momento de descrença nos políticos, é algo importante para a educação política e a cidadania – interpreta o professor Claudio André.

“O fato de este livro, de quase uma década atrás, estar agora sendo destacado pelo prefeito talvez apenas mostre como ele pode estar fora de contato com os tempos atuais”

Jim Cheung, ilustrador responsável pela HQ Vingadores – A Cruzada das Crianças, que foi alvo de tentativa de censura por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que mandou apreender a publicação na Bienal do Livro por conter um beijo gay entre dois personagens.

Alterações na lei impactam partidos | Foto: Divulgação/ATarde

Tumores femininos em foco

Salvador sedia de 12 a 14 de setembro o II Simpósio Internacional sobre Tumores Femininos, que reúne médicos especializados em oncoginecologia. A expectativa é que o evento, no centro de convenções do Hotel Deville Prime, em Itapuã, tenha 600 inscritos, que buscam atualização científica e troca de experiências. Haverá seis convidados internacionais e cerca de 50 palestrantes nacionais. Dentre outros assuntos, serão discutidos mitos e verdades sobre o câncer, prevenção, genética e rastreamento dos cânceres femininos, reposição hormonal em pacientes com história de câncer na família, câncer de mama metastático, desmistificação do câncer como sinônimo de morte, e temas polêmicos em cuidados paliativos e legalização da Cannabis sativa para uso oncológico.

Ralison quer candidatura

– O município de São Francisco do Conde parece ter morrido junto com ela.

A fala é da presidente do DEM na cidade histórica do Recôncavo, Ralison Valentim, saudosa de sua irmã, a ex-prefeita Rilza, falecida após sentir os efeitos da anemia falciforme, há cinco anos.

Para recuperar o projeto da irmã, Ralison lançou-se pré-candidata a prefeita, apesar de críticas duras sofridas de adversários políticos, duvidosos da sua intenção. A pré-candidata se diz surpresa com os ataques dos adversários e atribui a criação de notícias falsas ao incômodo proporcionado por seu nome como possível candidata do DEM, pois, segundo ela, conta com o respeito e a confiança de quem conheceu o trabalho de sua irmã.

– São Francisco regrediu bem uns 20 anos neste cinco de ausência dela – diz.

Ralison conhece bem a cidade por ter exercido uma função próxima de uma ouvidoria, como secretária de acompanhamento da gestão. Para ela, o único objetivo é fazer São Francisco do Conde crescer outra vez. Na avaliação de Ralison, os pouco mais de 40 mil habitantes ressentem-se de projetos confiáveis para o desenvolvimento do município. São Francisco dispõe de uma renda per capita favorável a uma boa administração, por conta dos recursos originados da produção de petróleo nos poços da região.

POUCAS & BOAS

A sétima edição do Desafio Mucugê de Mountain Bike (MTB) tem na programação de hoje Passeio Ciclístico, Desafio Kids e Mostra de Cultura, Turismo e Negócios, Congresso Técnico, além de atrações musicais. O certame movimenta a cidade até amanhã, com a participação de 700 atletas de 10 estados.

adblock ativo