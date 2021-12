Aliados deixam Marina na contramão em Feira

Marina Silva, a vice de Eduardo Campos na disputa presidencial, protagonizou nesta sexta, 8, em Feira de Santana um show de tudo que não deve acontecer numa campanha eleitoral: o quase completo abandono pelos aliados.

Na agenda dela estava previsto um bate-papo no auditório da CDL e depois caminhada pelo centro da cidade. Não reuniu mais que 50 pessoas, incluindo jornalistas, inclusos os da equipe dela, já que a imprensa feirense, por falta de aviso, também lá não estava.

Também pudera. O advogado Hosanah Leite e o economista Sinval Galeão, integrantes do comitê pró-Eduardo na cidade, não apareceram. Nem os advogados Celso Pereira e Moura Pinho, respectivamente presidentes do PSB e da Rede. Ambos alegaram que estavam em audiência fora da cidade. Lídice da Mata, candidata ao governo, disse que a visita foi programada de última hora.

Para fechar com chave de ouro, a caminhada saiu da CDL e foi até o Beco do Mocó e aí parou, menos de um quilômetro depois.

Ainda bem. O Beco do Mocó dá acesso ao Beco da Energia, zona de prostituição.

Só faltou Marina ir parar lá.

No Pelô -Também não foi das melhores a ideia de levar Eduardo Campos ao Pelô anteontem. Com o movimento reduzido na área, o corpo a corpo ficou prejudicado.



Jantar com Roberto

Eduardo Campos e Marina Silva tiveram um anfitrião especial na passagem por Salvador na noite de anteontem. Jantaram na casa do ex-governador Roberto Santos.

Roberto disse que, quando Eduardo era ministro da Ciência e Tecnologia, ele integrava o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, mas o jantar teve outro motivo:

- Minha filha, Cristiana, é muito amiga de Lídice da Mata. Foram elas que articularam.

Propaganda petista

Depois de bater boca pelo Twitter com Otto Alencar e Jaques Wagner, Geddel Vieira Lima voltou à carga ontem para alfinetar o governador. Disse que os candidatos do PT estão 'renegando' Wagner, deixando-o fora das propagandas. 'É crueldade'.

"Passaram-se anos e anos discutindo um metrô que foi inaugurado agora, com um trechinho de nada. Eu, junto com Lídice e Eliana Calmon, vamos fazer obra pra valer"

Eduardo Campos, fazendo campanha anteontem em Salvador, ironizando o metrô de 6 km da capital baiana.

Por R$ 50

Creuza Oliveira (PSB), da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos e candidata a deputada federal, continua fazendo campanha na rua mesmo com o registro indeferido pelo TRE. O tribunal julgou como não prestadas contas da sua campanha de 2012, pelo PT, quando disputou o mandato de vereadora em Salvador. Segundo a Corte, ela omitiu extratos bancários, notas fiscais e recibos. Creuza já recorreu da decisão e se justifica:

- Foi um depósito não identificado de apenas R$ 50. A pessoa responsável por isso na época não tinha experiência.

Se complicar por R$ 50 parece piada, não?

DataNilo vence

Marcelo Nilo venceu o primeiro round na Justiça para divulgar a pesquisa do Babesp, o DataNilo, que o DEM e o PSB tentaram impedir recorrendo ao Judiciário.

Ao analisar o pedido do PSB, o juiz Francisco Bispo considerou 'subjetivo relacionar a qualidade da pesquisa de campo ao número limitado de entrevistadores (seis) para 84 municípios'. Sobre a questão dos apoios, ele acha um 'processo de cidadania e democracia sustentada pelos princípios constitucionais'.

Sobre a mesma questão, ao analisar o pedido do DEM, o juiz Salomão Viana afirma que, em pergunta anterior, são expostos só os nomes dos candidatos e respectivos partidos.

Sai terça - Marcelo Nilo diz que divulgará o resultado provavelmente terça-feira.

Deve receber os números finais segunda. No entanto, conforme o TSE, a pesquisa já poderia ser divulgada domingo, 10.

Outros campos - Dos 84 municípios visitados pelo Babesp, 46 não constam em nenhum dos dois levantamentos realizados pelo Ibope para a sucessão estadual.

O foco foi para campos não pesquisados.

A luta continua - Mas PSB e DEM ainda não jogaram a toalha. O advogado Carlos Medrado, do PSB, diz que ajuizará uma medida cautelar. Já o advogado Ademir Ismerim, do DEM, pedirá reconsideração.



POUCAS & BOAS

Ney Campelo, secretário da Secopa, está integrando a equipe de Dilma que elabora o programa de esporte, na parte de futebol, a ser usado na campanha.

Proibidos de participar de exposições de animais na Bahia pelo risco que representavam, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas já têm passe livre. Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) acatou a decisão do Ministério da Agricultura que os reconhece como áreas livres da febre aftosa.

Colaboraram: Alean Rodrigues, de Feira de Santana e Biaggio Talento.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Landulpho e Lafaiete

Lembra o caso de Landulpho Alves que contamos sábado passado? Corrigindo o Política com vatapá anterior: o autor da quadra final foi Lafaiete Spínola, cujo filho, o radialista Rui Spínola, agora nos conta a história.

Convidado pelo governo de Minas Gerais para uma exposição de animais, no início dos anos 40, Landulpho Alves, então interventor, foi e Lafaiete glosou:

Também seria demais

Se ele agora refugasse

E por ventura faltasse

Na exposição de animais.

Posteriormente, noutra exposição de animais na Bahia, ante o pedestal de Landulpho, Lafaiete voltou à carga:

Um burro desconhecido

Puseram no pedestal.

Diz o povo estarrecido:

Será Landulfo ou Pedral?

Urbano Pedral Sampaio era o secretário de Segurança. Deu problema, lógico. Lafaiete ficou preso das 9h às 23h40. O transporte coletivo encerrou, estudante, sem dinheiro para táxi, foi levado em casa, na Rua da Independência, pela polícia e pediu aos policiais que entregassem um papel ao secretário. O teor:

Terminada a exposição

Um burro velho falou:

Landulfo meu bom irmão,

Que prêmio você ganhou?

Deu cadeia novamente. Foi solto com a condição: dali em diante só usar a inteligência para o progresso do Brasil.

adblock ativo