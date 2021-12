Aleluia vai ao TCM contra Negromonte

Se o ex-deputado Mário Negromonte pensou que estaria em paz no Tribunal de Contas dos Municípios, enganou-se. O presidente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, apresenta hoje representação contra ele na corregedoria do TCM pedindo o afastamento.

Para Aleluia, as denúncias de envolvimento de Negromonte no escândalo da Petrobras lhe deixam sem condições de exercer o papel de fiscal das contas das prefeituras baianas.

-Em São Paulo, há o precedente do conselheiro Robson Marinho, afastado no início de agosto por suspeita de receber propina para favorecer a multinacional Alstom.

Ele diz esperar o mesmo do TCM.

Subindo o tom

Sempre se queixando de que há um exército nas redes sociais atacando-a com injúrias e mentiras, Marina Silva subiu o tom das críticas sobre o escândalo na Petrobras no Twitter:

Numa mensagem ela diz:

Este diretor (da Petrobras, Paulo Roberto Costa) que está preso foi mantido pelos governos Lula e Dilma. Há uma responsabilidade política nesse episódio.

Em outra mensagem:

O mau cheiro disso tudo é maior do que qualquer cortina de fumaça que possa ser lançada para desviar a atenção.

Bancada do tabaco

A Phillips Morris, indústria responsável pela produção do Marlboro, entre outras marcas de cigarro, investiu R$ 500 mil até o momento em comitês eleitorais, diretórios nacionais e estaduais nesta eleição. A fábrica tabagista fica no Rio Grande do Sul e tem o escritório central no Paraná, mas o dinheiro foi distribuído para diversos candidatos em todo o país.

Na Bahia, a Executiva Nacional do Solidariedade passou os R$ 50 mil que recebeu para o deputado federal Arthur Maia.

Sem lobby - Como ninguém paga jantar sem esperar retorno, a Phillips certamente espera o lobby dos beneficiários em defesa dos interesses do setor. Não foram poucas as restrições recentes no Brasil. Maia argumenta:

- Aceitei a doação porque não vejo problema. Lobby comigo não funciona.

Piada pronta

Virou piada nos meios jurídicos a iniciativa da área jurídica de Rui Costa de pedir na Justiça a retirada de ACM Neto da propaganda de Paulo Souto e de Marina Silva da de Lídice.

Por um detalhe: caso a Justiça acate, Rui Costa, que faz a campanha colado com Dilma, Jaques Wagner e Lula, iria viver de quê?

Vira-casaca

Joylson Vieira, ex-prefeito de Utinga, procurou Paulo Souto para declarar apoio, desmentiu depois que a imprensa anunciou e ontem foi a Souto para declarar apoio de novo.

Muitos prefeitos e ex-prefeitos estão jogando dos dois lados por baixo do pano, mas o troféu de vira-casaca em público é de Joylson.

Passarela inócua

Saiu no Diário Oficial de Salvador ontem o edital para fazer um novo braço na passarela que fica no início da Avenida Magalhães Neto, na entrada do Loteamento Aquarius.

A passarela foi 'concluída' no governo de João Henrique como um caso atípico: sai do passeio e desemboca no canteiro central entre duas pistas de alta velocidade. Em síntese, é uma passarela em que ninguém passa. Com a conclusão, a sinaleira local vai sair.

Turismo em baixa

As más expectativas do setor hoteleiro de Salvador para o pós-Copa se confirmaram: os hotéis de Salvador fecharam agosto com a pior taxa de ocupação do ano, apenas 50,21%, com diária média de R$ 205,68, segundo a pesquisa de Desempenho Conjuntural da Abih.

Em relação a agosto do ano passado, 2014 também foi pior: a taxa de ocupação foi de 52,09% e a diária média de R$ 211,75.

O setor está muito queixoso.

Stock Car -A etapa de Salvador da Stock Car, inicialmente programada para 28 de setembro, ajuda a complicar a situação hoteleira no período. Desde o começo a ideia era realizar a prova entre agosto e setembro, meses ruins para os hotéis. Este ano foi transferida para novembro por causa das eleições.

Tem mais essa para atrapalhar.

Cardume feirense

O jornal Folha do Estado, diário de Feira de Santana, agitou a cidade ontem com a manchete: Peixes da Lagoa Everaldo Cerqueira desaparecem e o caso será investigado.

Trazia a denúncia do diretor do Parque da Lagoa Radialista Everaldo Cerqueira, ou a Lagoa do Geladinho, no bairro da Queimadinha, local bastante frequentado, de que os peixes de lá (tilápias) estão sumindo.

O caso repercutiu na Câmara, com a oposição batendo e os governistas defendendo. Curioso: o nome do diretor do parque é Deodato Peixinho, e o do líder do governo, defensor da prefeitura, Antônio Carlos de Ataíde (DEM), conhecido como Carlito do Peixe.

Redução de 70% -Deodato Peixinho disse que notou o sumiço dos peixes porque faz avaliações duas vezes por semana. Ele calcula que o cardume está reduzido em 70%.

POUCAS & BOAS

A Mesa Permanente de Articulações do Judiciário, coordenada pela OAB-BA, com participação do TJ, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades de classe (Amab, Adep, Ampeb, Sintaj e Sinpojud), realiza sexta, no auditório do TJ, no CAB, o seminário Problemas e Soluções para o Judiciário Baiano.

O TRE-BA realiza terça em sua sede um workshop para jornalistas com o tema A Mídia e as Eleições. Quer mostrar as eleições do ponto de vista de quem as organiza. Na ocasião, vai anunciar o custo do pleito no Brasil e aqui.

Oitenta obras de artistas como José Medrado, David Glat, Sérgio Rabinovitz, Lia Robatto vão a leilão depois de amanhã (19h30) no Museu Eugênio Teixeira Leal. Organizado pela artista plástica Patrícia Rosa, o leilão é para ajudar ONGs que cuidam de animais abandonados.

O procurador de justiça Lidivaldo Britto foi o escolhido pelo governador Jaques Wagner para tornar-se o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela integrava a lista tríplice do Ministério Público, que tinha também os procuradores Washington Carigé e Elna Leite Ávila Rosa.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

