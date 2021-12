Aleluia, o único baiano que defende a reeleição

Por 452 votos contra 19, uma maioria esmagadora, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que acaba a reeleição de presidente, governadores e prefeitos.

Curiosamente, o único baiano a votar a favor da manutenção da reeleição foi José Carlos Aleluia, do DEM.

Ele diz que não vê razão para mudar a opinião que tinha em 1997, quando aprovou a emenda que instituiu a possibilidade de reeleição para tais mandatos:

- FHC ficou dois mandatos e fez um bom governo. Lula ficou também e teve relativo sucesso, já que elegeu a sucessora. Se Dilma vai mal, prefiro brigar pelo impeachment. O problema não é a reeleição.

Contra a coincidência — Já ACM Neto não esconde que é contra a coincidência de mandatos de presidente a vereador, o que implicaria a eleição, no mesmo dia, de todos os cargos eletivos, como sugere uma das propostas a serem votadas.

- A eleição municipal tem a sua peculiaridade. É quando se discute a rua que precisa de calçamento, o bairro maltratado. Numa campanha para todos os cargos, o debate sobre as questões municipais desapareceria, seria engolido.

Na berlinda

Na esteira dos cortes de gastos do governo estadual pode entrar a desativação das 28 unidades no estado da Farmácia do Povo.

O conselho da Bahiafarma avaliou que os prejuízos anuais chegam a R$ 8 milhões.

Contudo, Rui Costa é quem vai decidir.

Todavia, a Secretaria de Comunicação diz que os medicamentos são oferecidos pelos mesmos preços em farmácias conveniadas. E que remédios para diabetes e hipertensão são distribuídos nos postos de saúde.

Ou seja, o fechamento é quase certo.

Na Faeb

Embora Wilson Cardoso, candidato da oposição a João Martins na disputa pela presidência da Federação da Agricultura (Faeb) na eleição do dia 8, tenha impugnado 30 dos 32 nomes da chapa adversária argumentando que os sindicatos não estão regulares, a assessoria da Faeb diz que não é bem isso.

Afirma que todos os sindicatos estão aptos.

De volta à cena

Pouco mais de um mês depois de ter anunciado a sua desfiliação do PT, o ex-deputado Sérgio Carneiro fez novo movimento político. Ontem, o prefeito Zé Ronaldo (DEM), de Feira de Santana, anunciou que ele será o novo secretário de Relações Institucionais.

A secretaria foi criada pelo ex-prefeito Tarcízio Pimenta e nunca teve ocupante.

Praça em leilão

Aquela praça junto do Barbacoa, na Avenida Tancredo Neves, que agora é estacionamento da prefeitura de Salvador, está à venda.

A licitação será realizada dia 9 com preço mínimo de R$ 15 milhões, no auditório da Secretaria da Fazenda de Salvador.

A área é um dos últimos espaços não edificados da Tancredo, que tem o metro quadrado dos mais caros de Salvador.

Estacionamento falido —Pertinho do Salvador Shopping, do Suarez Trade, do Mundo Plaza e de onde o metrô vai instalar duas estações na linha dois, a área que vai a leilão era um estacionamento 'espontâneo' até virar estacionamento oficial.

Nunca emplacou como estacionamento pago por um detalhe: a 'clientela' migrou para o Salvador Shopping, que é gratuito.

Debate cinzento

O deputado Herzem Gusmão (PMDB), radialista em Vitória da Conquista, diz que nunca manipulou falas do deputado Zé Raimundo (PT) para exibir no seu programa, como foi dito ontem na nota Debate cinzento, pelo adversário:

- Nunca tive esse tipo de prática. Trato o Zé Raimundo com todo respeito e as gravações dos programas estão disponibilizadas para quem quiser ver.

POUCAS & BOAS

Prefeitos baianos que tinham pendengas na Justiça porque mudaram de partido estão soltando foguetes. O STF, ao julgar o caso da senadora Marta Suplicy, de São Paulo, que deixou o PT, entendeu que a fidelidade partidária não vale para cargos majoritários.

De fato essa lei é caolha. O prefeito de Brumado, Aguiberto Dias, por exemplo, responde a processo por ter trocado o PSL pelo SD. Acontece que a vice dele, Isabel Gondim, é do PSDB. Tirar o mandato dele em nome de uma suposta infidelidade ao PSL para entregá-lo a outro partido tem algum sentido lógico?

Raul Molina, secretário em Sapeaçu e presidente do Conselho Municipal dos Secretários da Saúde da Bahia (Comsems), faz uma correção. Ontem dissemos que, dos R$ 70 bilhões de cortes do orçamento, R$ 1 bilhão era da saúde. É bem pior. O corte é de R$ 12 bilhões - R$ 1 bilhão é apenas a parte baiana.

Objetivamente, os recursos do Ministério da Saúde caíram de R$ 103,27 bilhões para R$ 91,5 bilhões, exatos R$ 11,77 bilhões a menos. Trocando em miúdos: se muita gente já morre por falta de assistência médica, vai morrer mais.

A bancada do PT na Assembleia vai realizar segunda audiência pública com o tema O Futuro da exploração e produção do petróleo na Bahia. Estarão lá Sindipetro, FUP e CUT. Lembrete: o futuro da Petrobras na Bahia preocupa empresários e trabalhadores por uma razão elementar: se acabar, perdem todos.

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga o assassinato de jovens no Brasil aprovou ontem oito pedidos de audiências públicas para investigar o tema nos estados. A Bahia, com alto índice, está na agenda.

De hoje a domingo, em Bom Jesus da Lapa, acontece o IV Encontro Popular da Bacia do São Francisco. Como o Velho Chico virou uma preocupação generalizada da Serra da Canastra, em Minas, onde nasce, até Penedo, em Alagoas, onde desemboca, é evento de casa cheia.

*Colaboraram: Regina Bochicchio e Luiz Tito

adblock ativo