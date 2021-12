Aleluia concentra fogo contra Eduardo Cunha

Ácido crítico de Dilma, o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) agora concentra suas baterias contra Eduardo Cunha. Esta semana ele impetrou um mandado de segurança no STF pedindo a vacância do cargo.

- Cunha já é acusado de apropriação de bens públicos e agora comete algo ainda mais grave. Se apropriou da Câmara.

Diz Aleluia que Cunha tem o controle da mesa, diretoria e cargos de confiança.

- É uma afronta ao STF, que suspendeu o mandato dele, que Cunha continue usando a residência oficial da presidência.

A política tem dessas ironias. Cunha serviu à oposição quando foi para derrubar Dilma. Agora, virou uma pedra no sapato do governo de Michel Temer e seus aliados.

Palanque único

Além de Geddel, ACM Neto tem conversado muito com o deputado Antônio Imbassahy (PSDB), não só sobre a conjuntura nacional, mas também sobre a local.

O xis da questão: Geddel porque virou ministro de Temer e Imbassahy por ter sido líder do PSDB, o principal partido de oposição, no impeachment, subiram o cacife.

E Neto quer todos no mesmo palanque.

Diretas já

A senadora Lídice da Mata desembarcou da Europa ontem e hoje participa da reunião do PSB, na sede da APLB, para discutir o projeto que pretende instituir eleições diretas para presidente ainda este ano.

Todos sabem que é quase impossível. O PMDB de Temer não quer, a maioria do PT também não (quer a volta de Dilma), mas Waldemar Oliveira, um dos líderes do partido, diz que 'o importante é lutar'.

"Visivelmente militante, eu diria do ministro Gilmar Mendes. Ele está tomando atitudes que serão avaliadas ao longo do tempo por todos os brasileiros"

Dilma, em entrevista ao jornalista norte-americano Green Greenwald, sobre o ministro Gilmar Mendes, do STF.

"Posso fazer uma ironia sobre a presidente Dilma? Vou só falar sobre a presidente Dilma nos autos"

Gilmar Mendes, ao mesmo jornalista, na resposta.

A Tocha em Lençóis

O trade turístico de Lençóis está adorando a passagem da Tocha Olímpica por lá, na segunda. Não pelo que vai render de visitantes, já que o evento será rápido, pela manhã, mas para chamar a atenção de outro problema que eles enfrentam: a sucessiva falta de combustível de aviação no aeroporto local, o que tem afugentado muitos visitantes, donos de aeronaves.

Quando a gasolina azul falta, como aconteceu com um helicóptero da Globo, só resta uma saída: ir a Itaberaba, a 136 km de distância (ida e volta 272), comprar.

O velho Mister —Na passagem por Valença, amanhã, uma das 31 pessoas que vão carregar a Tocha é Antônio Neves Coutinho, 86 anos. Entre outros troféus, em 1954 ele foi eleito Mister Brasil de Fisiculturismo.

De lá, voa para Lençóis segunda de manhã.

POUCAS & BOAS

Com o lançamento do romance O Velho Jagunço, o quarto de sua Tetralogia do Sertão, Araken Vaz Galvão, ex-guerrilheiro do Araguaia, festeja hoje os seus 80 anos de idade no Hotel Guaibim, no Guaibim, em Valença, onde mora. Ele é autor de vasta obra, como Crônicas das Prisões e do Exílio e o tratado da língua tupi O Tupi Nosso de Cada Dia.

Porto Seguro teve uma sacudida política ontem. Lúcio Pinto (PMDB), irmão do ex-prefeito Ubaldino Pinto, que estava encolhido porque respondia a um processo na Justiça Eleitoral por abuso do poder radiofônico, venceu no TSE e vai disputar a eleição deste ano.

Lá estavam candidatas a prefeita Cláudia Oliveira (PSD) e a vereadora Roberta Cayres (PPS). Ubaldino chegou a mandar o primo, o deputado federal Uldurico Júnior, a transferir o título de Teixeira de Freitas para lá, como plano B.

POLÍTICA COM VATAPÁ

No padrão

Conta Sebastião Nery em 1.050 histórias do folclore político brasileiro que José de Almeida, contador do Banco do Brasil em Barreiras lá por meados dos anos 60, realizava o cadastro da agência.

Lá um dia recebeu o Heroíno Pita, fazendeiro da região, tipo coronelão, mas figura de bom trato, quase analfabeto.

Respondeu ao formulário: nome completo, idade, propriedades etc.

- Me diga mais uma coisa, Sr. Heroíno. Quantos filho o senhor tem?

- Tenho oito.

- Puxa... O senhor tem uma prole grande, não é mesmo?...

Heroíno sorriu, respondeu:

- Não é como o senhor está pensando não. É normal.

adblock ativo