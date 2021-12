ALB celebra 60 anos de ‘História da Bahia’

A Academia de Letras da Bahia (ALB) anunciou, anteontem, a homenagem aos 60 anos da primeira edição do livro História da Bahia, de Luis Henrique Dias Tavares, programada para a pauta da reunião da próxima quinta-feira.

A ideia partiu do presidente da academia, professor Nelson Cerqueira, considerando a importância da publicação para diversas gerações de pesquisadores e historiadores desde o lançamento.

Entre as convidadas estarão as professoras Marli Geralda Teixeira e Maria José Andrade, na tripla condição de discípulas, amigas e estudiosas da obra do autor homenageado, hoje aos 93 anos.

Professoras Marli e Maria José vão falar da metamorfose das publicações de História da Bahia, nas sucessivas edições, a partir de 1959 até a mais recente, levando em conta os aprimoramentos e questões mais relevantes.

Também estará presente a diretora da Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba), professora Flávia Garcia Rosa, uma das responsáveis pela edição atual, em parceria com as colegas da Editora da Universidade do Estado de São Paulo (Edunesp).

Edição especial – Segundo o jornalista e professor Luis Guilherme Pontes Tavares, filho do autor, a Edufba examina a possibilidade de lançar edição especial comemorativa dos 60 anos de História da Bahia, em parceria coma Edunesp.

A publicação reúne dados preciosos e raros sobre a formação do que se convencionou chamar ‘povo baiano’, revelando o caldo cultural de misturas étnicas, detalhes das povoações em cada região e as lutas contra o despotismo e a tirania, hoje atualizadas.

Canonização e turismo

Na próxima quinta-feira, a Câmara Empresarial do Turismo (CET) da Fecomércio-BA debaterá os preparativos para a canonização de Irmã Dulce e o impacto no turismo religioso em Salvador. A reunião, que será a partir das 8h30, no 9º andar da Casa do Comércio, receberá a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Lopes Pontes, e o padre Manoel de Oliveira Filho, que coordena a Pastoral do Turismo. Eles vão apresentar o roteiro turístico da Cidade Baixa, a ser fortalecido com a canonização de Irmã Dulce, agendada para o mês de outubro, com cerimônias em Roma (Itália) e Salvador. Coordenada por José Manoel Garrido, a CET reúne representantes de entidades ligadas direta e indiretamente ao trade turístico no estado.

Homenagens a São Tiago

Venerada em Salvador desde a acolhida aos imigrantes da província da Galícia, corridos dos horrores da guerra civil espanhola, a Cruz de Santiago está integrada à religiosidade do povo baiano desde os anos 1930. Para celebrar o Dia de Santiago Mayor, que foi um dos discípulos diretos de Jesus, seguindo a tradição cristã, a Associação Cultural Hispano-Galega Caballero de Santiago vai promover uma série de atividades culturais, além de uma missa. São Tiago de Compostela é o padroeiro da Espanha e atrai visitantes do mundo inteiro para percorrer o caminho que leva seu nome. Na Bahia, os adeptos criaram a Caminhada em Santiago de Iguape, cuja décima-terceira edição aconteceu ontem.

Na terça-feira, no auditório da Caballeros de Santiago (Rio Vermelho), será apresentada a palestra História do Caminho de Santiago: Passado e Presente, pelo presidente da associação, Eduardo Marangon.

As festividades serão encerradas na quinta-feira, com uma missa em louvor a São Tiago de Compostella, programada para a Igreja de Sant’Anna, no centro antigo de Salvador. A procissão será acompanhada pelo grupo de gaiteiros Vivir Galícia.

