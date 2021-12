Air Europa patrocina Carnaval de Salvador

O prefeito ACM Neto tirou um "coelho da cartola" na estratégia para o Carnaval de Salvador. Conseguiu fechar uma parceria com a companhia aérea Air Europa neste ano. O modelo de negócio é uma permuta avaliada em R$ 4 milhões. A empresa vai plotar aeronaves que fazem voos pelo continente europeu, além de veicular vídeos publicitários ao longo de 2015, com a campanha "Salvador, você sente que é diferente" nos voos e guichês da companhia.

Além disso, estão mantidos os patrocínios das cervejarias Schin e Itaipava, R$ 10,5 milhões cada. O Itaú entra com R$ 5 milhões, e as conversas com o governo do Estado estão em curso. O valor estimado deste anunciante é de R$ 2,6 milhões.

Desfalque - O grande desfalque entre os investidores do Carnaval será a Petrobras. A companhia foi responsável pelo pagamento de R$ 7 milhões em 2014, dos quais R$ 2 milhões destinados aos blocos afros. Estes R$ 2 milhões estão mantidos pela empresa, mas o restante só sai por milagre.

Fontes da Petrobras garantem que a prefeitura sequer enviou o projeto para avaliação, e fontes da prefeitura dizem que o projeto foi enviado e que eles não são atendidos pelos prepostos da companhia. O fato é que em meio a uma enxurrada de denúncias de corrupção a verba de patrocínio está restrita.

Suspense - A prefeitura ainda está em negociação com outro patrocínio. O nome não foi antecipado, mas a aposta é que se consiga anular a ausência da Petrobras. O fato é que o Carnaval deste ano terá menos recursos que o de 2014.

Tiago é da base

Confirmando as primeiras impressões, o vereador Tiago Correia (PTN) fica na base do prefeito ACM Neto na Câmara. Diz que sempre militou neste grupo político chamado de "direita". Não teria, portanto, razões para mudar.

Ele argumenta que entende a mudança do partido, mas que manterá a coerência. João Carlos Bacelar já foi informado da decisão.

Tiago continua, a princípio, no PTN.

Livre, leve e Souto

Paulo Souto, secretário municipal da Fazenda, não gostou nada de ser questionado sobre a nova lei que permite a ex-governadores ter segurança e motorista pelo resto da vida. Na primeira coletiva que concedeu na nova função, desconversou sobre o assunto. Não foi muito simpático na negativa e os jornalistas presentes registraram o ato.

IPTU - A entrevista de Souto foi para anunciar as novidades sobre o IPTU. A prefeitura estima arrecadar R$ 500 milhões com o imposto. O número é mais razoável que o de 2014, quando dos R$ 800 mi previstos só entraram nos cofres públicos R$ 475 mi.

Meio Ambiente aditivado

Rui Costa sancionou a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. O secretário de Meio Ambiente, Eugênio Spengler, está entusiasmado com a possibilidade de incentivar práticas ambientais a partir do pagamento a pequenos produtores rurais, brigadistas voluntários e associações e cooperativas de catadores de lixo.

— Falta a regulamentação, mas já estamos trabalhando nisso. O fato é que a sanção da lei vai estimular a política de meio ambiente e a melhoria dos ecossistemas.

Fundo - Um conselho criado para gerir esta política será formado por representantes do governo, da sociedade civil organizada e das empresas. A ideia é iniciar os pagamentos já no segundo semestre.

Candidatura de resistência

A senadora Lídice da Mata (PSB) está na campanha de Júlio Delgado para a presidência da Câmara dos Deputados. O deputado socialista deveria contar com o apoio de pelo menos três partidos: PPS, PV e SD. Mas, aqui na Bahia, não conseguiu unificá-los. Arthur Maia, do Solidariedade, vai de Eduardo Cunha (PMDB). Não só apoia como é um dos ativistas da candidatura do peemedebista.

A missão de Lídice é difícil, outra vez.

Javier nomeia

Deputado estadual por um mês, Javier Alfaya não se limitou a tomar posse. Também nomeou assessores para passar temporariamente pela Casa Legislativa. Dois deles apareceram no Diário Oficial de ontem. Os salários: um de R$ 2,3 mil e outro de R$ 7 mil. Resta saber as atribuições neste mês de recesso das legislaturas. Nada ilegal, mas...

Neto marineiro

O prefeito ACM Neto deixou clara a estratégia política que adotará em relação ao rompimento com o PTN, que passou a apoiar o PT do governador Rui Costa.

No melhor estilo Marina Silva, Neto se colocou como um representante da "nova forma de fazer política", em contraposição à "política da barganha".

Sem pressa

Apesar da expectativa de que o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) fosse votado ainda no primeiro semestre pela Câmara, a matéria deve ficar para o segundo. O secretário de Urbanismo, Silvio Pinheiro, diz que a meta é encaminhar em junho. Pinheiro quer evitar uma judicialização, como ocorreu com a anterior.

POUCAS & BOAS

Rui Costa não vai interferir na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, mas pelo que tem dito em pronunciamento dá a vitória de Marcelo Nilo como certa. Anteontem, durante a oficialização da aliança com o PTN, brincou com Marcelo Nilo (PDT) ao dizer que estaria "dando mais três deputados para ajudá-lo". Rosemberg Pinto a tudo assistiu. O tom foi de brincadeira, mas toda brincadeira carrega um pouco de verdade.

Ainda sobre a Assembleia. Foram convocados os primeiros dez candidatos que passaram no concurso público realizado no ano passado. São seis áreas contempladas. Até abril outros dez devem ser chamados e a expectativa é de que nos próximos dois anos, tempo de validade do concurso, sejam todos os 100 selecionados convocados.

*Com Rodrigo Aguiar

