Agronordeste inicia visitas

Os técnicos do programa Agronordeste, desenvolvido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Fieb-BA), começaram as visitas para esta fase do projeto.

O risco de contágio por coronavírus não é pequeno, daí a necessidade de cumprimento de medidas de segurança de prevenção pelos visitantes e pelas comunidades nativas.

As primeiras empresas beneficiadas com assistência técnica e geral já começaram o trabalho de capacitação de seus gestores ou indicados para receber e produzir conhecimento, dentro da proposta do programa.

Os técnicos visitaram áreas de criação de abelhas no município de Campo Formoso, no norte do estado, nas propriedades dos produtores rurais José Pereira Irmão e Maria Anita Lopes.

– A expectativa é muito positiva de que essas ações vão mudar a vida das pessoas, com resultados positivos na economia de suas propriedades – disse o presidente da Faeb, Humberto Miranda.

Contra a extração

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou ao prefeito e secretários de Meio Ambiente e de Obras do município de Jacobina a paralisação de extrações minerais sem licenças ambientais, autorizações de supressões de vegetação e título autorizativo da Agência Nacional de Mineração (ANM). Segundo o promotor de justiça Pablo Almeida, o mesmo deve ser feito com relação às extrações minerais em áreas de aplicação da lei da mata atlântica, já que existem alternativas dentro do próprio município.

Direito do torcedor

O direito de imagem do torcedor de futebol sofreu uma derrota ontem, com a negativa a um pedido de indenização pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a decisão unânime, os advogados de um torcedor não lograram êxito ao reivindicarem a fixação de um valor monetário pelo uso considerado indevido e não autorizado de sua imagem. A imagem do torcedor foi captada enquanto assistia a uma partida de futebol, para utilização por conteúdo publicitário produzido para uma cliente empresa automobilística. O resultado reforça a jurisprudência anterior, na qual o torcedor não tem direito à indenização porque está incluído em meio a outros, sem a materialidade de intenção da empresa em destacá-lo, exceto como perfil médio, similar a tantos outros.

Novo integrante do TRE

O juiz Pedro Rogério Godinho assumiu como integrante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) na vaga da juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer. O magistrado permanecerá no cargo até que ocorram as próximas eleições. Godinho é juiz de direito titular da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e juiz substituto do TRE-BA. Atua ainda como diretor de informática da Associação de Magistrados da Bahia (Amab) e professor de direito da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (FTC).

