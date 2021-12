Agro lança campanha para combater a fome

Uma campanha de doação de alimentos, denominada Agro Fraterno, vai reunir donativos para serem entregues às famílias da zona rural em situação de insegurança alimentar, decorridos 15 meses do primeiro dos 500 mil óbitos por Covid-19 no país.

O lançamento da iniciativa foi coordenado pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, ao solicitar aos filiados à entidade o máximo empenho para reduzir o sofrimento no campo.

A campanha do Agro Fraterno destinará aos trabalhadores e produtores rurais previamente cadastrados, de acordo com a análise de rendimento, os alimentos doados pelos proprietários de terra e líderes empresariais.

– Vamos entrar com recursos de todas as entidades e distribuir 27.200 cestas para famílias da zona rural, o que dará 300 cestas por sindicato, para valorizar o trabalho da entidade – destacou o presidente Humberto Miranda.

A criação de coordenadorias regionais para apoiar as ações dos sindicatos é a estratégia combinada para a campanha alcançar seu objetivo, num momento de contradição extrema, devido às exportações de alimentos, enquanto o país sofre com a volta ao mapa da fome.

A campanha foi lançada em encontro virtual do presidente da Faeb com as lideranças de sindicatos filiados à federação, encerrado com a programação de um encontro presencial, no dia 20 de julho, em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Além de Humberto Miranda, participaram, pela Faeb, os vice-presidentes Rui Dias e Guilherme Moura, acompanhados de assessores jurídicos e técnicos, bem como representantes das gerências de educação, promoção social e assistência técnica.

“O ministro [de Minas e

Energia] Bento esteve

comigo fazendo uma

análise do cenário,

garantindo que não

vamos ter nenhum tipo

de apagão, mas vamos

ter que ter um período

educativo aí de algum

racionamento”

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sobre a crítica situação energética do país

Turismo no pós-pandemia

Enquanto avança timidamente a imunização no país, a Bahia prepara-se para retomar o impulso na atração de visitantes, a partir de ações propostas em parceria de operadores com a Secretaria de Turismo do Estado. Reunião com este objetivo foi realizada com a participação do secretário de Turismo, Maurício Bacellar, e representantes da operadora CVC. Entre as novas ações de divulgação está a criação de uma rota do vinho, definida entre cidades da Chapada Diamantina e do Vale do São Francisco, com destaque para Juazeiro, aproveitando a produção de uvas na região. O incentivo ao turismo regional, com uma campanha para estimular viagens internas, esteve entre os projetos aprovados no encontro, levando em conta a coleta de sugestões oferecidas pelos gestores.

São João de doação

Para não deixar a data passar em branco, o Banco de Sangue de Salvador oferece uma programação diferente durante a Campanha Arraiá Solidário, que tem como tema: “Vamos juntar o caminho da roça com o da solidariedade”, cujo conceito é o trajeto que o doador deve percorrer para praticar esse gesto solidário que salva vidas. Hoje e amanhã, os doadores que comparecerem à unidade São Rafael – das 8h às 17h – serão recebidos com um lanche especial, com comidas típicas da época. Já na unidade Aliança – das 7h às 17h – a ação será realizada apenas no dia de hoje.

POUCAS & BOAS

A 16ª Promotoria Regional do estado, com sede em Jacobina, é a primeira sede do interior 100% digital, alcançando o status cinco meses antes do prazo estabelecido em norma interna. A previsão é que até 29 de outubro deste ano os expedientes no estado sejam instaurados por meio digital. Com isso todos os procedimentos extrajudiciais, processos judiciais e inquéritos policiais em curso passam a tramitar eletronicamente, por meio do sistema interno de informações do Ministério Público do Estado da Bahia, Idea.

Começa hoje (23) o primeiro evento virtual Forró da Estação, com a apresentação de músicos de Itajuípe. A promoção é da Diretoria de Cultura do município, que mobilizou 13 artistas locais para animar o São João de hoje e amanhã (24), sempre com início às 19h e transmissão pela Rede Portal. A recomendação é que as pessoas fiquem em suas casas com segurança e evitem as aglomerações.

