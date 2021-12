Agricultura familiar organiza resistência

A resistência do setor de agricultura familiar ganhou um novo alento com o fortalecimento do Fórum dos Secretários do Desenvolvimento Agrário e Rural do Nordeste e Minas Gerais, encerrado no final de semana em Recife. No encontro, os agricultores e seus representantes políticos debateram ‘A vida dos movimentos sociais’, ‘ação regional articulada’ e ‘elementos para programa de apoio à ovinocaprinocultura’. Os grupos de trabalho discutiram demandas das mulheres, assistência técnica e extensão rural, povos e comunidades tradicionais e parlamentares para agricultura familiar e reforma agrária.

O secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Josias Gomes, foi eleito vice-presidente do fórum, na chapa liderada pelo secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceara, Francisco Diniz.

– Este fórum é o ambiente apropriado para discutirmos saídas para momentos de crise como este que vivemos hoje – disse Josias Gomes.

Modelo – A participação da agricultura familiar na atividade agrícola no Nordeste é de mais de 80%. No entanto, o conceito ainda aplicado sobre esta atividade é o de subsistência, o modelo de produção da roça para alimentar-se e vender o excedente na feira do município.

Federalismo brasileiro

O professor e procurador do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas estará em Salvador quinta-feira (4) para ministrar palestra nas comemorações dos 53 anos de fundação da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, e o Dia do Procurador do Estado da Bahia. Às 14h30, na PGE.

Acolhimento a dependentes

Entidades que atuam em Salvador no atendimento de pessoas em situação de rua e que utilizam substâncias psicoativas podem participar do chamamento público para prestação desse serviço em convênio com a Prefeitura. A iniciativa foi lançada ontem no Palácio Thomé de Souza, em evento que contou com a presença de autoridades, representantes de entidades sociais e imprensa.

O objetivo é selecionar seis instituições que farão o acolhimento de dependentes químicos que vivem nas ruas da cidade. Cada local deverá abrigar 35 pessoas, totalizando 210 beneficiados. Além disso, será feito um censo para identificar quantidade, perfil e situação dos moradores de rua na capital baiana, em parceria com o Projeto Axé.

Justiça no Morro

O Comitê Internacional pela Democracia no Brasil, sediado em Zurique, Suíça, encontrou um jeito inusitado de manifestar-se pela justiça no País: um ato público no alto do Morro do Pai Inácio, principal cartão-postal da Chapada Diamantina, situado a 1.200 metros de altitude.

As imagens do ato público circularão mundialmente, pela internet, depois de enviadas para mais de 200 organizações internacionais que defendem as instituições do Estado de Direito em diversos países.

Os manifestantes pretendem sair do Vale do Capão, no município de Palmeiras, rumo ao Morro, às 8 horas da manhã do dia 7 de abril. Mais informações podem ser solicitadas pelo número de whatsapp 0041 (76) 3057444.

POUCAS & BOAS

Vão até o dia 12 as inscrições no Edital da Década Afrodescente, aberto pela Secretaria da Promoção da Igualdade Social. São R$ 2,4 milhões em recursos distribuídos em projetos de até R$ 160 mil, cada. Pode ser seminário, curso, intercâmbio, feira, valorização da memória, ações afirmativas, melhorias na produção, estimulo ao empreendedorismo, tudo isso tendo como foco definido o combate ao racismo. A previsão é de selecionar 44 propostas. A inscrição pode ser presencial, na sede da Sepromi, ou pelo correio, no endereço Avenida Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba, ou pelo e-mail proposta.edital2019@sepromi.ba.gov.br

Cerca de 350 trabalhadores protestaram ontem contra o fechamento da Fábrica de Fertilizantes Hidrogenados da Bahia (Fafen-BA), no acesso ao Pólo Petroquímico de Camaçari (BA-535).

