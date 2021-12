Agora, Neto vai andar com os próprios pés

Ano passado, no calor do queixume generalizado por conta do reajuste do IPTU, pediam a cabeça de Mauro Ricardo, e ACM Neto batia o pé firme: 'Ele é a alma do governo'.

Mauro Ricardo veio de São Paulo, onde foi secretário da Fazenda na administração de Gilberto Kassab, para cumprir uma missão clara: botar dinheiro no caixa de Salvador.



E botou. Dizem que ele esticou a corda demais e por isso não produziu o esperado. Ou seja, ao invés de o IPTU inflar o caixa como se pretendia, muitos judicializaram a questão e o dinheiro não jorrou nos patamares imaginados. Agora, Mauro saiu porque quis, mas, pelo que o próprio Neto diz, em termos de caixa ele não tem muito do que se queixar: tem quase R$ 1 bilhão para tocar a vida.



Aí entra a banda política da questão: se com a saída de Mauro Ricardo o substituto fosse um qualquer, Neto ficaria diminuído. Pinçou Paulo Souto, um ex-governador.

De lambuja, ainda ganha uma fatia midiática, terreno em que, neste fim de ano, Rui Costa, com a reforma administrativa e a montagem, reina quase absoluto.



A sete chaves - Foi exatamente para garantir o impacto midiático que ACM Neto convocou a coletiva para ontem sem dizer o assunto, um fato inédito, chamar a imprensa sem cantar a pauta. Se fosse no futebol, chamaríamos de jogada ensaiada.



Questão de gestão - A ida de Guilherme Bellintani para a Secretaria de Educação tem um alvo definido: melhorar a gestão lá. Bellintani é tido como um dos melhores quadros da administração. Como gestor, um trator.



Meia-volta



Estudando o projeto da reforma enviada pelo governo para a Assembleia, o deputado Carlos Gaban diz ter descoberto algumas pérolas.



Na primeira, a extinção da Secretaria dos Portos não está. Na segunda, dos DAS de 1 a 2D, os mais bem remunerados, o projeto extingue 180 e cria 371. Já no DAS-3, cuja a remuneração é menor, extingue 243 e cria 145.



Na prática, os cargos mais bem remunerados aumentam.



Natimorta - Outro detalhe: no projeto também não está a extinção da Secopa. A razão é elementar: no decreto que a criou já está prevista a extinção neste dezembro.

"Mauro Ricardo fez algo perto do milagre para tirar Salvador do buraco. Eu, que comandei a equipe de transição, sei muito bem disso. Isso dá a dimensão da responsabilidade que estou assumindo"

Paulo Souto, ao ser anunciado ontem como novo secretário da Fazenda de ACM Neto.

O drama de Almiro



Exonerado da Secretaria de Justiça do Estado em junho deste ano, após ser acusado de assédio sexual contra funcionárias, e afastado de suas atividades no Ministério Público há duas semanas, pelos mesmos motivos, o promotor Almiro Sena se diz injustiçado.



Ele diz que o processo está na fase de oitivas (ouvir) das testemunhas, sequer foi concluído, mas se sente condenado por antecipação.

- Tenho o direito constitucional da presunção da inocência, aquele que diz que todo mundo é inocente até prova em contrário.



Comida caseira



Os vereadores do PTN e os deputados estaduais do PT passam por momentos bastante parecidos. Carlos Muniz (PTN), contra Paulo Câmara (PSDB), e Rosemberg Pinto (PT), contra Marcelo Nilo (PDT) na Assembleia, contam apenas com os colegas de partido.



Ambos garantem que as candidaturas são irrevogáveis. Só vão servir para testar a fidelidade partidária.



Imbróglio petista



O apoio da bancada do PT à reeleição de Paulo Câmara (PSDB) na Câmara passou longe de ser harmônico. Henrique Carballal, Moisés Rocha e Alcindo Anunciação votaram contra, mas Gilmar Santiago, Vânia Galvão, Waldir Pires,



J. Carlos Filho, Carlos Suíca e Arnando Lessa defenderam o nome do tucano e venceram.



O argumento foi a ampliação do partido na mesa diretora e nas comissões.



Quebra de protocolo - As disputas internas do PT ficariam na sala de reunião não fosse uma foto na qual Carballal aparece ao lado de Paulo Câmara. A divulgação provocou o petista, que havia pedido para não aparecer em nenhum comunicado de apoio.



Com a divulgação, Carballal se diz no direito de se posicionar publicamente contra a decisão dos colegas de partido:

- Quebraram o protocolo. Agora, não voto em Paulo Câmara nem que Lula me peça.



Dor profunda



A deputada Fátima Nunes comoveu a Assembleia ontem. Subiu na tribuna e, num emocionado discurso, queixou-se da falta de resposta da polícia para o assassinato do médico José Carlos de Carvalho, candidato a prefeito de Paripiranga pelo PT em 2008 e 2012.



- Sinto que não pode haver uma violência pior contra a mulher do que ver tirado do seio da sua família, tão brutalmente, o esposo, o companheiro, o pai dos seus filhos.

Deputados da oposição se fartaram. Diziam que se a vítima era do PT, ligada a uma deputada do PT, o partido do governo, e nada foi feito, imagine o que acontece com o resto.



POUCAS & BOAS



Três jornalistas da TV Canal 13, da Argentina, filiada ao grupo Telefe, estão na Bahia para gravar o programa de turismo Punto Cardinal. Eles estão em Porto Seguro e completarão o trabalho em Praia do Forte, no litoral norte.



Os ministérios públicos federal e estadual se uniram para ajuizar ação para forçar a prefeitura de Cairu a proibir o tráfego de veículos nas praias das de Boipeba e Tinharé (onde fica o Morro de São Paulo). Nas duas ilhas, o principal veículo é o trator, para transportar cargas e pegar lixo. Os MPs querem a construção de vias alternativas.



A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) lança dia 12 o documentário A cor do trabalho, do cineasta Antônio Olavo. A exibição inaugural será no teatro da Uneb, no campus do Cabula. O filme vai mostrar negros que marcaram época na Bahia.



O prefeito Aguiberto Dias (SD), de Brumado, anunciou que este ano não realizará o tradicional Carnaval da cidade. Motivo: dinheiro pouco. Ele diz que, diante das dificuldades financeiras generalizadas, outros vão segui-lo.



Ari Barroso não era carioca como ontem dissemos e sim mineiro de Ubá, alertaram vários de nossos leitores. O jornalista Roberto Macedo conta que quando perguntavam se ele era baiano costumava responder: 'Sou ubaiano'.



Colaborou: Biaggio Talento

