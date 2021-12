Agora a briga é 2018. E Neto vai se candidatar?

E ACM Neto será candidato a governador em 2018? Ele diz que está preocupado é em tocar o segundo mandato e descarta a ideia, por agora. Se disser que não, convém não considerar. Até as vésperas da convenção, este ano, ele dizia que não era candidato à reeleição.

Só hoje teremos mais clareza sobre a correlação de forças que emergiram das urnas de ontem, mas dois fatos são evidentes:

1 — A musculatura política de Neto cresceu, pela vitória dele e o crescimento do DEM.

2 — No atacado, o PT perdeu. Dos governistas, se deram melhor o PSD de Otto Alencar e o PSB de Lídice da Mata.

Mas falar de 2018 agora é cedo. Tem que ver como estará o cenário federal. Ademais, se Rui Costa chegar lá como está, o jogo é duro.

Pró-oposição — O DEM de ACM Neto colecionou outras importantes vitórias, como a de Antonio Elinaldo em Camaçari, a de Joaquim Neto em Alagoinhas e a de Zito Barbosa em Barreiras.

Pró-governo — O prefeito de Santo Antonio de Jesus, Humberto Leite, se elegeu em 2012 pelo PDT. Se zangou com o governo porque todos os cargos foram para o deputado Rogério Andrade (PSD) e mudou para o DEM, com as bençãos de ACM Neto. Ontem ele perdeu a eleição para o próprio Rogério.

PSB em festa

A senadora Lídice da Mata está em festa. O partido dela, o PSB, triunfou em importantes municípios como Jequié e Guanambi, mas no caso mais surpreendente, deletou da Prefeitura de Irecê Luizinho Sobral (PTN), tido como um dos prefeitos mais bem avaliados da atual safra. Venceu Elmo Vaz, ex-presidente da Codevasf:

— Perdemos algumas prefeituras importantes, como Caem e Alagoinhas, mas no balanço total, ficamos mais fortes.



"Ele tem mais o que fazer, precisa cuidar do país, não vai ficar esperando protesto. Protestantes dormiram demais"

Geddel, justificando o fato de Michel Temer ter ido votar cedinho, para driblar manifestantes.

"Ele vê muito mal com o olho esquerdo. Nunca ficou triste. O papa semi-cego! Quem imaginaria?"

Georg Ganswëin, ex-secretário geral do Vaticano, em artigo ao jornal italiano Corriere della Sera, dizendo que o Papa emérito Bento XVI há tempos está quase cego.



Nilo ganha

Marcelo Nilo (PSL) está soltando foguetes. Após 12 anos fora do poder em Antas, sua terra, ganhou com a eleição do irmão, Sidônio Nilo (PSL), que já foi prefeito duas vezes.

— Tivemos vitórias importantes, mas sem dúvida essa é a que mais toca. É a minha terra e é o meu irmão.



Nilo perde

Mas nem todos os Nilos se deram bem nas urnas de ontem. Em Guanambi, uma surpresa: o ex-governador Nilo Coelho (PSDB) perdeu a eleição para Jairo Magalhães (PSB), o candidato apoiado por uma frente liderada pelo prefeito Charles Fernandes.

A vitória de Nilo Coelho era dada como favas contadas. ACM Neto chegou a ir lá dar apoio a ele. Os governistas festejam.

Mirela, dupla vitória

Mirela Macedo Silva (PSD) foi a grande vitoriosa das urnas de ontem. Tornou-se protagonista de uma situação bastante singular: ganhou dois mandatos num só pleito.

Explicando: ela é suplente do deputado Rogério Andrade, que se elegeu prefeito de Santo Antônio. E também foi eleita vice-prefeita de Moema Gramacho em Lauro de Freitas.

Em síntese, Mirela vai escolher entre permanecer vice ou ir para a Assembleia.

Vai ter que abdicar de um dos dois.

POUCAS & BOAS

* O sistema biométrico de votação ainda vai demorar um pouco para emplacar no povão, ao que parece. Alguns eleitores tiveram problemas ontem. Motivo alegado: estavam com as mãos úmidas. A solução: enxugar bem e dar um tempo para o sistema readaptar.

* A Salvador Destination reúne amanhã (19h) no Sheraton empresários do trade e jornalistas para celebrar o Dia Mundial do Turismo. Vai apresentar balanço dos seus 880 dias de atuação e anunciar novidades para 2017.

* Michel Temer sancionou a lei que dá descontos a produtores rurais que contraíram empréstimos até 31 de dezembro de 2011, vítimas de intempéries como secas e enchentes. O desconto no Banco do Nordeste vai de 15 a 95%. E no Banco da Amazônia de 10 a 85%.

* As Polêmicas Contemporâneas que o professor Nelson Pretto toca na Faculdade de Educação da Ufba tem hoje (19h) uma edição atualíssima: vai analisar os resultados das eleições de ontem. Na mesa, um time de ponta, os professores Armando Avena, Carlos Freitas, Carlos Zacarias, e Jorge Almeida, todos da Ufba.

