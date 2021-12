Agenda política informa empresários

A Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio) anunciou o lançamento da 3ª edição da Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia. O documento será distribuído aos empresários lojistas em encontro programado para a próxima quinta-feira, 26, às 10h, na Casa do Comércio. O objetivo da agenda é facilitar o acompanhamento de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara Municipal do Salvador. A escolha das legislações em debate tem como critério o impacto no setor de comércio de bens, serviços e turismo, os de interesse mais relevante para os 35 sindicatos filiados à Fecomércio.

Além dos representantes dos sindicatos e dos empresários lojistas, são aguardados diretores e conselheiros da Fecomércio e membros da Rede Nacional de Assessores Legislativos da Confederação Nacional do Comércio.

Entre os parlamentares, estão confirmadas as presenças do senador Angelo Coronel, do presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, e do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior. Também estarão presentes integrantes da recém-criada Frente Parlamentar do Setor Produtivo, incluindo seu presidente, o deputado Eduardo Salles.

Termômetro Legislativo

O Núcleo de Estudos Tributários da Bahia (NET), integrado por professores e profissionais da área, lança amanhã, no Restaurante Barbacoa, o portal Termômetro Legislativo, que se propõe a publicar análises das matérias em tramitação no Legislativo de Salvador, da Bahia e do País.

A ponte na Câmara

É hoje às 15h que o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, e o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, apresentam o projeto do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica na Câmara de Vereadores de Salvador. A apresentação trará detalhes do projeto atual, que teve edital publicado no último dia 23.

Fórum reaberto

O Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado da Bahia será reaberto nesta terça-feira, 24, na Casa do Comércio, às 9h, composto por 45 entidades públicas e privadas.

POUCAS & BOAS

A 12ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs) começa hoje e movimenta a praça Padre Ovídio (da Matriz) e arredores até domingo. A estimativa da comissão organizadora é que 70 mil pessoas participem do evento, com acesso gratuito. Na programação há apresentações artísticas e culturais, além de contação de histórias, oficinas, debates e lançamento de livros. O show de encerramento será domingo com a cantora Maryzélia, às 16h30 Reconhecida como evento de grande relevância para a região metropolitana de Feira de Santana, a Flifs é patrimônio cultural imaterial da Bahia desde 2018.

Em Barreiras ainda repercute a situação vivida por uma equipe do 17º Grupamento de Bombeiros Militares que foi alvo de pelo menos 10 tiros deflagrados de dentro da mata, quando atuava no combate a um incêndio florestal no final de semana. A situação ocorreu na Serra do Mimo, próximo do bairro Jardim Europa. Prepostos da Polícia Militar deram suporte aos bombeiros, que não ficaram feridos. A polícia civil está investigando o fato.

Amanhã às 19h30, o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) recebe o workshop “Prevenção do suicídio: uma abordagem para Profissionais de Saúde”, ministrado pelos médicos psiquiatras Vinícius Pedreira e Antônio Carlos C. Freire. O evento é voltado a profissionais de saúde e aberto ao público. As inscrições estão sendo feitas pelo site do Sympla (www.sympla. com.br).

