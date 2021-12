Afinal, quem sabe do Centro de Convenções?

A promessa do secretário de Turismo do Estado, José Alves, de que anunciaria novidades sobre Centro de Convenções após o São João ainda não foi cumprida. E o trade continua calculando prejuízos.

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação na Bahia (FBHA) divulga para o trade levantamentos mensais que mostram o percentual de ocupação hoteleira em Salvador. Acessando, dá para fazer a leitura entre os anos de 2001 a 2017.

Entre 2001 a 2006, a média de ocupação foi de 68,73%. De 2007 a 2013, caiu para 63,74%. Nos três anos seguintes, 2014 a 2016, sem Centro de Convenções, a taxa foi de 55,39%: queda de quase nove pontos. Não dá para negar duas coisas: que vem caindo e que a ausência do Centro impacta.

Retração – O IBGE também divulgou na quinta pesquisa do setor de serviços que mostra que nas atividades turísticas a Bahia teve variação negativa de -1,5%. Variação positiva no NE: Pernambuco e Ceará.

Prodetur

Representantes do BID, que tocam o Prodetur, chegam hoje a Salvador e têm encontros com Claudio Tinoco e outros secretários de Salvador para a oficina de arranque do projeto de requalificação da Av. Sete de Setembro (Casa D´Itália-Praça Castro Alves). R$ 19,5 milhões devem ser liberados. E a obra, após licitações, começa esse ano.

Arqueologia – Daí que o Iphan exige estudos arqueológicos em toda a extensão da avenida. Se for encontrado algum sítio arqueológico a obra dá uma parada. Mas Tinoco avisa: a perícia do Iphan será feita em etapas, assim não haverá prejuízo.

Cadê o patrimônio?

Em meio à polêmica sobre a desafetação e alienação de 29 terrenos municipais, o secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, admitiu que o município tem grandes dificuldades para identificar todos os imóveis que possui, para catalogá-los. Isso é antigo, não vem dessa gestão e mostra o ‘mangue’ de décadas.

Resolução – Para isso, conta ele, foi assinado contrato com o BNDES para que a Sefaz receba R$ 50 milhões do PMAT, uma linha de financiamento para a modernização da administração tributária. O recurso chega em breve. A ideia, explica Souto, é mapear os imóveis e resolver as pendências cartoriais deles, para que tenham uso e não sejam ativos perdidos e inúteis.

Casa nova

Na mesma toada de Ângelo Coronel, que está reformando todo o plenário da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara de Salvador, Léo Prates, também aproveita o recesso de 13 dias para dar geral na Casa.

Mandou trocar caixa de som e microfones do Plenário e finaliza licitação para comprar painel eletrônico. Ele também fez um balanço da produtividade da Casa: 50 sessões ordinárias no primeiro semestre e 102 sessões em comissões.

Concurso – Finalmente: a Câmara Municipal deve realizar concurso público em março de 2018. No Diário Oficial de hoje está publicada portaria constituindo comissão para coordenar, acompanhar e fiscalizar o processo seletivo. O último concurso realizado, há uns anos, foi um fiasco.

Estão previstas vagas para os cargos de assistente legislativo municipal, auxiliar em saúde bucal, analista legislativo, analista de tecnologia de informação, advogado legislativo, arquiteto, engenheiro e assistente social. Bom para acabar com a velha história de indicar cabo eleitoral.

Colaboraram Yuri Silva e Patricia França

