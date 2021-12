Aeroporto de Conquista dá pane antes de voar

A Secretaria de Aviação Civil, em vias de ser extinta na reforma que Dilma preconiza, vai deixar um desastrado presente para a Bahia. O novo aeroporto de Vitória da Conquista, com pistas aptas a receber aeronaves de qualquer porte, vai ficar capenga.

As pistas e o sistema de combate a incêndios ficarão prontas em setembro. Mas o terminal de embarque e desembarque de passageiros sequer foi iniciado, e a SAC mandou dizer que o dinheiro do Programa de Investimentos em Logística (PIL) acabou.

Antes, cogitou de o Banco do Brasil financiar. A ideia não vingou.

A parte que será concluída em setembro custou R$ 60 milhões. O terminal de passageiros está orçado em R$ 30 milhões.

Daqui que se consiga o dinheiro e construa o terminal, Conquista vai penar, com uma bela obra aeroportuária inacabada.

É mais um pepino para Rui Costa.

Motos e mortes

Violência no trânsito em duas rodas. Na audiência pública que a Comissão de Saúde da Assembleia realizou ontem, o presidente da Associação Bahiana de Medicina do Tráfego (Abramet), Antônio Meira Júnior, apresentou um painel assustador envolvendo a questão das motocicletas.

1 - De 5.560 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito que o HGE fez ano passado, 1.621 (29,15%) foram com motos. Este ano, de janeiro a 3 de agosto, de 2.926 atendimentos, 1.207 foram de motos.

2 - Na Bahia, em 2013, de 2.676 mortes no trânsito, 679 (25,37%) foram com motos.

3 - No Brasil, o DPVAT, seguro obrigatório, em 2014 indenizou 52.226 por morte e 595.693 por invalidez permanente.

A conta total do SUS vai a R$ 40 bilhões.

Ágil e frágil — Além de Antônio Meira, lá estavam Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do estado, e Maurício Bacelar, diretor do Detran. O consenso: moto que é barata e fácil de pagar também é ágil e frágil.

Mototáxis — No momento em que a Câmara de Salvador debate a questão dos mototáxis, Antônio Meira deu a mais original sugestão para ampliar a segurança: a adoção do sidecar, aquele carrinho que vai acoplado ao lado, onde o passageiro viajaria. Está aí a dica. É pegar ou largar.

"Marcelo não tem razões objetivas e nem subjetivas para fechar acordo de delação. Ele simplesmente não praticou crime algum. Como vai confessar algo que não praticou? Isso está completamente fora de cogitação"

Nabor Bulhões, advogado coordenador da defesa de Marcelo Odebrecht, preso pela Lava Jato em junho, dizendo que ele não fará acordo de delação premiada.

Quinhão Guanambi

A distribuição de cargos regionais está dando dor de cabeça ao secretário Josias Gomes (Relações Institucionais).

A discussão com os deputados votados na região de Guanambi ontem foi interrompida abruptamente. Luiz Augusto (PP), inconformado com a parte que lhe coube, levantou e saiu, deixando para trás um Josias boquiaberto, Ivana Bastos (PSD), Vítor Bonfim (PDT) e Zé Raimundo (PT).

Ivana é a mais votada na região. Luiz Augusto diz que não se zangou, mas não aceitou.

Em nome do irmão

Está bombando nos blogs do sul da Bahia, puxados pelo Bahia 40 Graus, de Eunápolis, a incrível história de Florisvaldo Nunes, 37 anos, que foi vereador por dois mandatos e presidente da Câmara e até sexta passada era secretário de Administração.

Simplesmente ele usava o nome do irmão, já morto, há 20 anos, até a PF prendê-lo por falsidade ideológica. O nome real de Florisvaldo é Wellington. Ele disse que adotou a tática porque precisava dirigir a caçamba do pai quando tinha 17 anos.

Rebuliço político — A prisão de 'Nunes', como é conhecido o 'Florisvaldo' que é Wellington, causou frisson na oposição. Era ele quem dava as cartas em lugar do prefeito Francisco Brito (PSC).

Mais: a esposa de Nunes, Débora, é prefeitável. Agora a situação conjugal dela é complicada: não sabe se viúva ou solteira, embora seja casada de fato.

Orgulho hétero

O projeto do deputado Sargento Isidório que cria o Dia do Orgulho Hétero pautou a reunião da Comissão de Constituição de Justiça da Assembleia ontem. Pablo Barrozo (DEM) deu parecer favorável, Euclides Fernandes (PDT), contra. Passou por 3 a 2.

A CCJ só analisa a constitucionalidade. O projeto segue para a Comissão de Direitos Humanos, que vê o mérito. Deve ser barrado.

Ingrato confesso

Na primeira sessão do TCE ontem após os eventos da festa do centenário, semana passada, todos os conselheiros se pronunciaram. Pedro Lino diz ter gostado muito da fala do ex-presidente do STF Carlos Ayres de Britto quando ele disse que os tribunais de contas devem ser independentes e, embora os seus integrantes entrem pela via política, têm o dever de ser ingratos.

- Sempre que falavam que eu estava sendo ingrato, eu respondia: 'Estou cumprindo o meu dever'.

Quem nomeou Pedro Lino foi ACM.

POUCAS & BOAS

Quem está fazendo o geoprocessamento dos 400 quilômetros da Estrada Real entre Jacobina e Rio de Contas, na Chapada Diamantina, é a Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM). O presidente, Alexandre Brust, diz que 300 quilômetros já foram recuperados.

A corrupção e os novos juízes do Brasil é o livro que o advogado Almir Moreira Passo, baiano de Nova Soure que foi deputado no Paraná cassado em 1964, lança amanhã (19h) na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A obra traz um panorama de Pero Vaz de Caminha a Sérgio Moro.

O deputado Benito Gama (PTB) está formando uma frente parlamentar para defender a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que está mal de dinheiro. A Osba integra o corpo artístico do Teatro Castro Alves.

Tomam posse hoje (14h) na Sepromi os 14 novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), representando juventude, mulheres negras, blocos afros, povos de terreiro, antropólogos, sociólogos e OAB-BA.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) apresentou projeto que concede a Medalha 2 de Julho ao ex-ministro Jorge Hage Sobrinho, que deixou a CGU em janeiro deste ano. Ela diz que Hage se tornou um ícone no combate à corrupção.

A Associação Beneficente Cultural Ugo Meregalli é a instituição que receberá o valor arrecadado com as inscrições da 5ª etapa do Circuito da Longevidade, que o Bradesco Seguros realiza domingo (8h) no Jardim de Alah, em Salvador. Esperam-se lá 4 mil pessoas.

Colaborou: Biaggio Talento

