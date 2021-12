Aeroporto de Barreiras pode ganhar reforma

Depois das intervenções realizadas no aeroporto de Vitória da Conquista e no Salvador – cuja entrega das obras está agendada para 4 de dezembro deste ano – o governo federal agora planeja reformar o aeroporto de Barreiras, no oeste baiano, incluindo o terminal de passageiros, a pista de pousos e decolagens, e o pátio de aeronaves. Também está no radar do Ministério da Infraestrutura a realização de estudos – ainda em estágio embrionário – para a construção de um aeroporto na região do litoral norte da Bahia, que concentra grande número de hotéis e registra significativo fluxo turístico, sendo atendido hoje apenas pelo aeroporto de Salvador.

As novidades foram anunciadas pelo secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, durante entrevista ao programa “Isso é Bahia”, na rádio A TARDE FM (103,9), ontem. Ilhéus e Valença também estão no foco governamental, de acordo com ele.

Aeródromos – Glanzmann destacou que a Bahia possui atualmente cerca de 80 aeródromos públicos, que podem ser explorados comercialmente em parceria com a iniciativa privada, e citou a possibilidade de incluir o terminal de Paulo Afonso na sétima rodada brasileira de concessões de aeroportos, prevista para o primeiro semestre de 2022.

Debate em Candeias

A Câmara de Vereadores de Candeias tem hoje uma audiência pública para debater o problema de animais soltos em locais próximos a rodovias. O encontro atende uma solicitação da vereadora Rita Loira e vai discutir providências para proteção dos animais e a população que circula pelas BAs 522 e 523.

Vejo com muita preocupação a atuação de qualquer governo que visa proteger alguns setores em detrimento de outros. (...) o papel de um governante é sempre o de desenhar políticas públicas inclusivas

Congresso de Fruticultura

A fruticultura vai reunir produtores de todo o Brasil em uma extensa programação de debates, palestras e apresentações de trabalhos científicos coordenados pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em parceria com a Embrapa Semiárido. Trata-se do XXVI Congresso Brasileiro de Fruticultura, com a presença de mil participantes, entre pesquisadores, professores, extensionistas, estudantes de graduação e pós, exportadores e produtores de frutas.

Com o tema “Fruticultura de precisão: desafios e oportunidades”, os debatedores querem criar condições para ampliar negócios com importadores da União Europeia, EUA, países do Oriente Médio, e até da Ásia. Realizado pela Sociedade Brasileira de Fruticultura, o Congresso termina dia 4 de outubro.

