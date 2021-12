Aeroclube espera Lava Jato deixar abrir o jogo

Em matéria de jogatina, Brasil e Japão têm muito em comum, infelizmente, nem tudo. Nos dois há loterias oficiais, mas os demais jogos, fora da lei. Lógico está que a situação não se fundamenta em questões morais. É mera disputa por mercado.

Brasil e Japão começaram a propor, cada um ao próprio Parlamento, um projeto de lei para literalmente abrir o jogo, de cabo a rabo, do bicho (aqui) aos cassinos.

No Japão andou. A discussão começou em 2014 e, em dezembro do ano passado, a lei foi promulgada. No Brasil, a discussão começou também em 2014. O projeto está no canto de uma gaveta imprensado pelo furacão da Lava Jato, na fila da pauta de votação.

Ocorre que lá, como cá, os magnatas da jogatina de Las Vegas (cofre do dinheiro legal do segmento) entraram em disputa, no Japão entre Tóquio, a cereja do bolo, sede das Olimpíadas de 2020, e Osaka.

Aqui, a nossa cereja do bolo é a área do antigo Aeroclube, em Salvador.

Nossa cereja — O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), que foi o presidente da Comissão de Regulação dos Jogos, conta que pelo menos três potências – Sheldon Adelson, os irmãos Fertita, ex-donos do UFC, e o grupo Cisa – já vieram a Salvador. Adelson sinalizou com a possibilidade de investir R$ 2 bilhões.

Ou seja, despejar R$ 2 bi no Aeroclube? Já pensou? Elmar diz que a expectativa é ver no país investimentos da ordem de R$ 40 milhões para gerar em torno de 100 mil empregos. Só falta a meleira da Lava Jato deixar.

Bicho na fita — No projeto que está na Câmara, o jogo do bicho vislumbra as portas escancaradas para a legalização.

É tudo que os bicheiros querem: divorciar o bicho da imagem de crime organizado.

Preferia atravessar a pinguela. Mas, se ela continuar quebrando, será melhor atravessar o rio a nado

Comunico a Vossa Excelência o meu desinteresse em ser efetivado como ministro

Acordo milionário

Lembra aquela pendenga jurídica milionária entre a Assembleia e parte de pouco mais de 360 funcionários efetivos da Casa? Ia para pra lá de R$ 600 milhões. Marcelo Nilo sempre empurrou com a barriga jurídica, Coronel propôs negociar e se acertou.

A proposta oficial: os funcionários desistem da causa e ele aprova o plano de carreira. Negócio fechado.

O plano vai promover muita gente. Segundo Coronel, vai custar uma boa grana.

— São R$ 10 milhões este ano e R$ 16 milhões no próximo ano.

O Nó da questão — O acordo só ainda não está sendo implementado porque há uma pedra no caminho. Os advogados dos servidores não querem nem saber. Querem a parte que lhes cabe. Estão negociando.

Epigrama do Reali

O jurista, ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de impeachment de Dilma, Miguel Reale Júnior, pediu desfiliação do PSDB, partido que ajudou a fundar, após a decisão da legenda de ficar participando do governo Michel Temer, mesmo recheado de denúncias e desacreditado, apenas para segurar cargos e manter ministérios. Em síntese: queria o rompimento, não teve, rompeu.

Ele disse na justificativa que "o PSDB está se peemedebizando e deixando de ser politicamente ético". E Antonio Lins entrou na brecha para mandar o epigrama:

Vai deixando pra legenda

Um partido sem futuro,

Ou a "casa" está à venda

Ou o parto é prematuro

POLÍTICA COM VATAPÁ

Tática do contra

Permínio Boaventura, dono de uma pequena propriedade no povoado de Cajaíba, um dos maiores de Valença, tinha fama de perverso, por ter no currículo pérolas como obrigar um menino a comer jaca verde por ter sido colhida no sítio dele sem autorização. Ninguém queria conta com ele.

Campanha eleitoral de 1976, Luiz Góes Teles, PMDB, disputa a prefeitura contra o ex-prefeito João Leonardo da Silva, o João Lalau. Está Góes Teles em casa, chega Permínio:

— Vim lhe trazer uma boa notícia. Vou lhe apoiar.

Susto, mão na cabeça, Góes Teles começa a buscar uma saída diplomática:

— Permínio, essa coisa não é bem assim, temos que avaliar...

Permínio cortou a conversa:

— O senhor tá pensando que eu sou bobo? Eu bolei uma tática. Vou dizer a todo mundo que estou com João Lalau e que se ele ganhar vou ser o delegado de Cajaíba!

Assim foi, mas não colou.

