Aécio vem a Salvador de olho em Brasília

O senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, chega a Salvador para um seminário que discutirá os problemas da segurança pública no país. Será recebido pelo prefeito ACM Neto (DEM) no aeroporto por volta das 11h30. De lá, segue para o Hotel Fiesta, onde acontece o evento. Aécio fará a palestra de encerramento.

Tudo muito rápido.

Depois desta etapa, o senador dedica um tempo para a coletiva de imprensa e reserva um período para tirar fotos com candidatos a prefeito em 2016 pelo PSDB.

A visita é feita em um momento de desgaste do PT e do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB).

Sobre o PT, a opinião dos tucanos é clara. Já quando o assunto é Cunha, o partido esbarra na falta de unidade sobre como se posicionar a respeito das denúncias contra o até então aliado. A queda do presidente da Câmara é dada como certa entre deputados da legenda, o problema é encontrar uma forma de dizer isso publicamente. Talvez Aécio aproveite esta passagem pela capital baiana para indicar qual será a opinião do PSDB no caso, mas o mais provável é que nada de conclusivo diga sobre o assunto.

Jantar para amaciar a base

Rui Costa inovou anteontem ao chamar os deputados estaduais da base para um jantar no Palácio de Ondina. Conseguiu, com isso, quebrar o clima tenso que tem marcado as reuniões da bancada devido às torneiras fechadas. Como diz um deputado, que prefere preservar a identidade.

- Deputado quando ganha um afago fica besta.

A primeira-dama, Aline Peixoto, foi elogiada pela forma como recebeu os convidados no evento social.

Carne dura -Embora o cardápio tenha sido vultuoso, a conversa girou em torno da crise econômica. Sem dinheiro em caixa para pagar as emendas impositivas, Rui voltou a dizer que fará o possível para atender às demandas através de equipamentos e obras nas regiões de cada um dos deputados. A oposição, obviamente, ficou de fora do 'rega-bofe' palaciano sem protesto, mas, quando o assunto é emenda, o papo é outro.

'Eu não me considero aliado (de Eduardo Cunha), sou um cara independente. É o meu primeiro mandato, acho que isso inclusive de certa forma pesa a favor de mim, porque quem tem muito mandato é que tem muita relação'

Fausto Pinato, deputado federal pelo PRB de São Paulo, escolhido para relatar o processo contra Cunha

Tirando o sono

O anúncio de que funcionários da Assembleia Legislativa estão sendo investigados pela suspeita de participação no desvio de R$ 90 milhões de organizações da sociedade civil de interesse público, descoberto pela Polícia Federal, tirou o sono de muita gente no Legislativo baiano. A ideia de que a PF vai voltar aos gabinetes dos deputados deixou muita gente trabalhando até tarde.

Novo secretário

Aquela história de onde há fumaça, há fogo reveste o anúncio, que será feito nos próximos dias, sobre a saída de Paulo Câmera (PDT) da Secretaria Estadual da Agricultura. Deputado estadual licenciado, Câmera enfrentou problemas de saúde recentes e deixará a pasta. Para seu lugar a bancada do PDT na Assembleia indicou Vítor Bonfim, filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, João Bonfim.

Fica deputado - Diante da necessidade, urgente, de substituição, Rui exigiu a indicação de outro deputado estadual. Desta forma chegou-se ao nome de Vítor, deputado em primeiro mandato. A manobra servirá para manter Bira Corôa (PT) na Assembleia. Ele é o primeiro suplente da coligação. Paulo Câmera volta ao Palácio Luís Eduardo Magalhães.

Sem sossego

O consultor e embaixador aposentado Jorio Dauster, irmão do chefe da Casa Civil do estado, Bruno Dauster, em palestra, ontem, no 3º Fórum de Oportunidades de Investimentos na Bahia, não poupou críticas ao governo brasileiro. Classificou como "enfermidades" o "imobilismo" para acordos internacionais do país, além de afirmar que falta prioridade para obras de infraestrutura, consideradas essenciais para a competitividade externa.

Está dito.

Coloca painel, tira painel

A oposição ao governo Dilma na Câmara dos Deputados montou um painel pró-impeachment para que os parlamentares que defendem abertamente a medida pudessem assinar. Até aí, tudo bem.

Mas, na verdade, tentou (e conseguiu) criar um fato político. Isso se deve ao fato de que um grupo de deputados federais do PT, Moema Gramacho inclusa, foi ao local e rasgou o painel.

A oposição prometeu colocar outro na próxima semana. É certo que este também será retirado.

POUCAS & BOAS

Nesta sexta, 6, às 18 horas, será lançado o 'Novembro Negro 2015' no Museu de Arte da Bahia, na Avenida Sete de Setembro. O Bando de Teatro Olodum fará um sarau e serão apresentadas fotos do livro Memórias de Resistências Negras, do fotógrafo Lázaro Roberto.

Depois de viajar à Itália e Portugal com o governador Rui Costa, o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) vai ao Reino Unido. Convidado pelo governo britânico, Vilas-Boas e mais 10 secretários da Saúde de outros estados vão fazer um intercâmbio. A assessoria da embaixada do Reino Unido no Brasil diz que, além de conhecerem a realidade do sistema de saúde local, os secretário também participarão de reuniões com alguns dos principais especialistas da área.

Amós Heber, multiartista, lança o livro Furúnculos no Palacetes das Artes, na Graça, hoje, a partir das 18h. O livro de contos é o primeiro de Amós que trata de temas humanos e de necessidades viscerais.

A morte de Angelo Cozza, de 40 anos, após se sentir mal durante uma aula de jump na academia Alpha, em Vila Laura, reacendeu a discussão do projeto de lei que tramita na Assembleia que obriga as academias de ginástica, musculação e artes marciais a exigirem dos clientes atestado médico de aptidão física. O deputado Sidelvan Nóbrega (PRB), autor da proposta, defende o projeto para minorar os riscos de novos incidentes como este.

Colaborou Joyce de Sousa

