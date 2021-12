Aécio em Salvador é vacina anti-Alckmin

Aécio Neves está circulando o Brasil para dizer que está aí, e ontem foi a vez de Salvador. Aproveita o recall da campanha do ano passado para marcar posição e tentar desta forma se firmar dentro do PSDB como a alternativa presidencial irreversível para 2018.



Entenda: ele enfrenta, no partido, a turma de São Paulo, que quer emplacar o governador Geraldo Alckmin.



Assim o é que Aécio defende o impeachment de Dilma e já chegou até a articular o que seria, para ele, o cenário ideal, a cassação no TSE, o que implicaria a derrubada também do vice, Michel Temer, e forçaria a Justiça a convocar novas eleições em 90 dias.



Alckmin, ao contrário, não quer nem o impeachment nem a cassação de Dilma. Quer deixá-la, junto com o PT, penando, convicto que está no fim do ciclo petista no poder. Aí, a briga dele seria interna, só com Aécio.



A estratégia de Aécio na Bahia inclui também visitas a pontos distintos do estado, como Barreiras e Itabuna, por exemplo. O estado é a porta de entrada do Nordeste, onde ele conta com ACM Neto, o principal líder da oposição por aqui.



O jogo é esse, nada mais que esse. Até porque, politicamente, ele nada falou de novo. Disse que Dilma mentiu em 2014.

Ora bolas, isso até Lula já disse.



Já ganhou — Aliás, não é só Aécio que está confiante em 2018. Os oposicionistas baianos também. Todos acham que a volta ao poder na próxima eleição é favas contadas.



Pegando leve — Mais uma vez Aécio pegou leve com Eduardo Cunha. Abordado, ele tratou o assunto com cautela.

Disse que a aliança com Cunha foi feita 'à luz do dia', com a entrega de cargos e espaços nas comissões da Câmara.

- Agora, as denúncias são muito graves. Ele vai se defender e vamos votar com as provas, na Comissão de Ética e no plenário.





E o BRT? — ACM Neto vem dando claros sinais de que a promessa não cumprida de Dilma sobre o BRT de Salvador (liberar os recursos, o que não aconteceu) vai ser cobrada nos palanques. Ontem, no evento tucano, ele ressaltou a promessa feita em 2013:

- Quase três anos depois, o prefeito com muito esforço fez tudo o que podia e a presidente se nega a dar uma satisfação. Ou então, dá respostas evasivas.

"Não temos impeachment enquanto projeto das oposições, mas temos o dever de garantir que as nossas instituições funcionem sem constrangimentos por parte do governo"

Aécio Neves, senador tucano, ontem em Salvador, dizendo que PF, TSE e TCU devem funcionar sem pressão.

"Desligue a Globo que o Brasil melhora"

Paulo Henrique Amorim, jornalista, âncora do programa Domingo Espetacular, da Record, ontem ao receber o título de Cidadão Baiano na Assembleia.

A estrela sobe



Jean Wyllys (PSOL), o baiano de Alagoinhas que se elegeu deputado federal pelo Rio, está virando estrela internacional.

Foi eleito pela revista inglesa The Economist como uma das 50 personalidades mundiais que mais defendem a diversidade.



Sorte e azar



D. Elisângela de Jesus Amorim, 36 anos, dois filhos, que vive com uma pensão mensal de R$ 400, viveu dia de sorte e azar ontem.

Ela foi agraciada com o mobiliário da casa ontem na entrega de 500 casas do conjunto residencial Asa Branca, do Minha Casa, Minha Vida em Feira de Santana.

O azar: sentou à mesa com o governador Rui Costa e o prefeito Zé Ronaldo para um lauto café da manhã com uvas e maçãs, coisa que ela nunca viu, mas se deu mal:

- Não comi porque fiquei com vergonha. Assim que a festa acabou, carregaram tudo. Só deixaram uns pães e um pote de manteiga.



Dupla missão — E por falar em Feira, segunda a senadora Lídice da Mata (PSB) vai lá. Missão: tentar botar gás na candidatura de Ângelo Almeida a prefeito e levar R$ 500 mil (de emenda) para o Hospital Dom Pedro de Alcântara executar projeto de energia solar.



Vexame na Ceasinha



Concessionária da Ebal, a Ceasinha de Paripe, que foi reformada no ano passado, está uma lástima. O lixo se acumula entre as barracas e a iluminação precária põe em risco a segurança dos clientes e comerciantes. Fabiana do Bonfim Brito diz que 23 barracas estão em cima de um esgoto e ela quer que a Vigilância Sanitária vá lá.

O deputado David Rios (PROS) diz que vai falar com Rui Costa.



Prós e contras



Integrante da comissão que vai estudar a possibilidade de extinção do TCM, o deputado Luciano Simões (PMDB) diz ser ostensivamente contra.

Ele acha que o discurso de que vai economizar não cola e salienta que, ao contrário da maioria dos estados, ter um tribunal de contas só para os municípios é um ganho.

No time dos que são ostensivamente a favor estão o deputado Paulo Rangel e Luiza Maia, ambos do PT.



POUCAS & BOAS



Carlos Andrade, presidente da Fecomércio, abre segunda-feira (18h30) na Casa do Comércio a segunda edição da campanha Natal Solidário. A ideia é arrecadar alimentos não perecíveis, brinquedos, material de higiene pessoal e roupas para doar a instituições de caridade que cuidam de crianças e idosos.



O professor Nelson Pretto retoma as suas Polêmicas Contemporâneas segunda (19h) na Faculdade de Educação. O tema da vez é Espelho, espelho meu: oh beleza, onde está sua verdade? Na mesa, Leonardo Vinhas, médico especialista em nutrição clínica, Adriana Santos, modelo, Fernanda Elpídio, nutricionista, e Malu Fontes, jornalista.



Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana



POLÍTICA COM VATAPÁ



Jogo aberto



Dizem que antigamente, no tempo em que o voto era de papel, o político que tinha amizade com o juiz estava mais perto do céu. Era só ganhar uma fatia dos brancos e nulos, ninguém reclamava.

Ano 1966. Aos 26 anos, Elizeu Cabral Leal elegeu-se prefeito de Gandu, aos 31, resolveu encarar a disputa por uma vaga na Assembleia (e conseguiu).

Contam que ele chegou a uma cidade da região cacaueira, próxima a Gandu, reuniu os aliados, deu as cartas:

- Pra começo de conversa, me digam uma coisa: o juiz daqui é corrupto?

Um dos líderes respondeu na bucha:

- É. Mas já foi comprado.

Elizeu Leal morreu assassinado no dia 1º de setembro de 1980 em Salvador, quando era prefeito pela segunda vez.

adblock ativo