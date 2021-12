Aécio caiu e Dilma subiu, eis a questão

O que houve para dar nisso? Em meio à perplexidade dos aecistas e à euforia dos petistas, a pergunta povoou o ti-ti-ti político. E a resposta para quem manja do jogo político e estende um olhar isento é tão elementar quanto para um secundarista somar dois mais dois.



Simples: o jogo para um Aécio competitivo começou mesmo no segundo turno, a hora em que ele entrou no ringue para bater e levar.



Antes, estava fora. Até já tinha sido dado como 'morto'. E em campanha política ninguém bate em morto, só em quem convém.



No comecinho da campanha, Aécio estava em segundo, mas bem atrás, com 15%. Ia crescendo devagar e sempre até atingir 22%, quando Eduardo Campos morreu tragicamente.



Entrou Marina como um furacão. E por quê? Tinha ares de santa imaculada. Em 2010, com seus poucos minutos, arrancou 20 milhões de votos. Não apanhou nem de Dilma nem de Serra, ambos de olho num eventual apoio dela (que não aconteceu) no segundo turno.



Marina subiu, subiu, começou a cair, mas só caiu mesmo já na hora do voto depois de muito apanhar de Dilma e Aécio.



Foi nesse vácuo que Aécio chegou ao segundo turno. Passou o primeiro incólume, entrou na peleja também com ares de santo imaculado. Quando bateu e levou ou vice-versa, o jogo entrou nos eixos.



Claro que no imbróglio há outros penduricalhos. Mas no atacado é apenas isso.



Efeito pesquisa - Os aliados de Aécio sentiram o baque da dianteira de Dilma nas pesquisas ontem divulgadas.



Reagiram postando no WhatsApp mensagem com o título Farsa da pesquisa Datafolha, no qual diz que analisando os números, região por região, Aécio ganha.



A questão é que não foi só uma pesquisa a colocar Dilma na frente, mas três. Além do Datafolha, também o MDA e o Vox Populi.



Maluquice nada



Desde que saiu das urnas com 123.234 votos, o segundo mais votado, Sargento Isidório já dançou, profetizou e desfilou nos corredores da Assembleia. Ontem recorreu ao expediente diferente que usou na campanha com outro objetivo: em cima de um Uno, com a Bíblia na mão, aos gritos pedia voto para Dilma.



Deu Ibope. De maluco ele não tem nada.



Boom boliviano



De passagem pela Bahia, onde veio fazer palestras em Salvador e Feira, o embaixador da Bolívia no Brasil, Jerjes Justiniano Talavera (foto), ex-reitor da Universidade de Santa Cruz (que ele fundou), 'vendeu' as vantagens de se investir no país vizinho, que vive um dos maiores piques de crescimento da América Latina. Ele diz que tanto faz Dilma ou Aécio, as relações entre os dois países são sólidas. 'Vendemos 50% de todo o gás que São Paulo consome e 100% da termelétrica de Cuiabá. A estabilidade é nosso grande aliado'.



Na fronteira - Talavera diz que 20 mil brasileiros (baianos inclusos) estudam medicina lá. De pendência mesmo, só a questão do narcotráfico. Brasil e Bolívia:



- O maior produtor de cocaína é a Colômbia, depois o Peru. A Bolívia é o terceiro. Nos usam como passagem. Temos 3.423 quilômetros de fronteira com o Brasil e o nosso grande desafio é fazer esse controle.



Julgamento adiado



O pedido de habeas corpus de Marco Prisco (PSDB), vereador em Salvador e deputado estadual eleito, não entrou na pauta do STF ontem, como estava previsto.



Os advogados dele não sabem quando será o julgamento, mas acreditam que não demorará muito tempo. Até lá, Prisco continua impedido de viajar para fora de Salvador, de sair de casa após as 20h e finais de semana.



As restrições permanecem mesmo após a diplomação marcada para dezembro.



De volta à cena - Prisco, por sinal, esteve ontem na Assembleia e lá se reuniu com o presidente Marcelo Nilo (PDT), que está em campanha para a quinta reeleição.

Mas o novo parlamentar não tratou deste assunto com o pedetista. Foi saber como funciona a Casa e a distribuição de gabinetes.



A última vez que Prisco teve um 'espaço' na casa foi em 2012, na greve da PM, quando ocupou o salão nobre por 11 dias.



POUCAS & BOAS



O professor inglês Dr. Katzschner é a figura central do Urban Climate and Urban Plannig, que acontece hoje (10h) na Escola Politécnica da Ufba. Em pauta, questões do clima urbano, como o aumento do calor e a poluição do ar. A promoção é da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e Ufba por meio do projeto Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador (QualiSalvador).



A publicitária Clara Martins fará hoje (19h) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping a palestra Casais que trabalham juntos são rentáveis às empresas. Também vai responder a perguntas sobre o seu recém-lançado livro Manual do Casal que Trabalha Junto.



Jaques Wagner vai inaugurar hoje (8h30) a via que interliga a Paralela ao Curralinho, no Stiep. A obra, que custou R$ 5 milhões, completa as intervenções na área que teve como ponto forte o Complexo de Viadutos do Imbuí.



A Secretaria da Ordem Pública (Semop), por meio de sua assessoria, diz que mandou verificar o que está ocorrendo na iluminação da Ladeira da Barra. E lembra que, além do fone 156, reclamações podem se feitas pelo Fala Salvador (www.falasalvador.ba.gov.br).

adblock ativo