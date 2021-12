Acuado, governo tenta atrair mídia regional

Sofrendo o bombardeio midiático por conta da crise econômica e seus pacotes, mais a desarticulação política com o tempero da Lava Jato, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, convidou para um café da manhã no Palácio do Planalto os diretores de redação de veículos regionais (Bahia, Pernambuco, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba e do Distrito Federal).



Foi na base do cada um paga a sua, já que o governo está sem dinheiro. Ele falou das suas pretensões com o encontro:



- Minha concepção é que regionalizar o processo de comunicação valoriza e fortalece a democracia. A comunicação fica mais eficiente e os veículos também saem fortalecidos.



É mais que isso. É uma estratégia que embute um pedido de socorro.



Edinho falou sobre tudo, especialmente da crise. Disse que a superação desse momento difícil não será obra de um salvador da pátria nem de uma única pessoa e deve vir da capacidade de dialogar.



Em síntese, tenta uma missão quase impossível: apoio para um governo impopular que acena com um pacote de medidas antipopulares.



Prós e contras



Petistas disparam suas baterias contra ACM Neto dizendo que ele não tem moral para criticar a volta da CPMF, já que, no começo do governo, deu um reajuste porradão no IPTU e passou a cobrar ITIV antes de os imóveis serem entregues.



Procede, mas há uma diferença. Neto, quando começou, herdou um governo esculhambado de João Henrique. E Dilma é antecessora e sucessora dela própria.

Chororô municipalista



Começa nesta quinta-feira, 17, o encontro dos prefeitos baianos promovido pela UPB no Hotel Vila Galé, em Guarajuba, para discutir o Desenvolvimento Local Sustentável.



Antes da abertura, haverá uma assembleia geral dos prefeitos para definir a estratégia de atuação diante da queda de repasses do FPM de 33% neste mês.



E já que virou moda prefeito baixar salário para chorar a crise, é bom conferir quantos estão lá pagando a conta do bolso e quantos vão botar as prefeituras para pagar.



"Tem a temperatura e a sensação térmica, mas, infelizmente, todos sentem mais a sensação térmica, que vai além do que a temperatura é realmente"

Frutos Dias Neto, presidente do CDL de Salvador, em visita ao A TARDE, ao falar sobre a crise.



Passo atrás



Em entrevista nesta quarta-feira, 16, ao radialista Aldo Matos, do programa Acorda Cidade, da rádio Sociedade de Feira, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Dário Rais Lopes, do Ministério das Cidades, disse que pedirá à Caixa Econômica a suspensão dos recursos liberados para a obra do BRT na cidade até que a prefeitura preste todos os esclarecimentos sobre a condução da obra.

Gol contra - O xis da questão está na justificativa de Dário. Ele diz que 'vários representantes da sociedade e parlamentares estaduais e federais' estiveram em seu gabinete com diversos questionamentos.



Os parlamentares em apreço são o federal Fernando Torres (PSD) e o estadual Zé Neto (PT). E já que perguntar não ofende, nestes tempos em que está todo mundo de cuia na mão, Feira recusar R$ 90 milhões?

Novos tempos



Na era Jaques Wagner, o Sindsefaz era governista e o Instituto dos Auditores Fiscais, agora sindicato, contra.



Os tempos mudaram. O Sindsefaz decretou greve até sexta e o IAF fez questão de divulgar nota dizendo que está fora.



Acha que o momento político e econômico 'não justifica medidas extremas'.



Coisas da vida.

Partido Novo



Está na praça desde terça-feira, 15, já valendo para as eleições do próximo ano, o Partido Novo, o 33º da longa lista legalizado no TSE, apto portanto a disputar em 2016.

Na Bahia, a ponta avançada é o hoteleiro Júlio Valnier, de Porto Seguro, dono da rede de hotéis Bacana, daí o nome de guerra Júlio Bacana. Ele está otimista:



- É um partido que pretende ser diferente, sem comprar voto, sem corrupção.



O problema é fazer o povão acreditar.

Aleluia vai bem

Foi bem-sucedida a cirurgia feita pelo cardiologista Fábio Jatene (filho de Adib Jatene) no deputado federal José Carlos Aleluia, presidente do DEM na Bahia.

Ele colocou duas pontes de safena. Está na UTI, deve ficar internado mais uma semana e espera voltar ao batente em 20 dias.



Doação compulsória

O telemarketing da Legião da Boa Vontade está se aproveitando da ignorância e boa-fé de alguns para arrecadar dinheiro com a participação da Oi.



Pescadores da colônia de Salinas da Margarida, analfabetos ou quase, que têm telefone fixo da Oi recebem apelos da LBV para fazer doações mensais em benefício de crianças e idosos. Sem entenderem bem do que se trata, dizem sim.



Ao receberem contas altas sequer percebem que a 'doação' está embutida.



Aí, desistem do telefone fixo por acharem o serviço muito caro.



Jogo de empurra - Pior é o jogo de empurra que se estabelece quando alguém orienta o prejudicado. A Oi alega que não tem o poder de cancelar a cobrança, a LBV diz que vai cancelar, mas não o faz.



Num caso, a Oi continuou cobrando R$ 50 num mês e R$ 100 em setembro. E mandou que o cliente pagasse e depois mandasse cópia para a LBV providenciar a restituição num banco. Ora, lá se paga conta em casas lotéricas.

POUCAS & BOAS

Está no gatilho Uma dobra no tempo - um memorial (quase) acadêmico, o novo livro do professor Nelson Pretto, texto por ele apresentado na progressão para professor titular da Faculdade de Educação da Ufba. Tem lançamento previsto para o dia 15, na Uesc, em Ilhéus.

A Comissão de Desburocratização e Incentivo ao Empreendedorismo da Câmara de Salvador promove nesta quinta-feira, 17, audiência pública na Casa do Comércio (14h30) com o tema Comércio. Estarão lá CDL, FCDL Fecomércio e Sebrae. O vereador Leo Prates (DEM), presidente, quer ouvir todos os segmentos empresariais.

O juiz Fábio Alecsandro Bastos, hoje corregedor do TRE, é filho de Euclides da Cunha e vai receber nesta quinta (às 19h) o título de Cidadão de Salvador. A iniciativa foi do vereador Paulo Magalhães (PSC).



O superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia é o inspetor Vicente Tourinho, e não Daniel Madruga, como citado nesta quarta-feira, 16, na nota Alívio turístico. Daniel Madruga é o superintendente da Polícia Federal. Erro nosso.

