Acordos paralelos provocam polêmica

Os acordos paralelos realizados pelo Sindicato dos Comerciários com empresas de forma avulsa e à revelia do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) têm provocado uma desagregação que pode prejudicar as negociações da convenção coletiva que ainda se desenrolam. O alerta é do presidente do Sindilojas, Paulo Motta, preocupado com o fato de apenas três mil trabalhadores, devido aos acordos em separado com lojas, terem o poder de influenciar outros 120 mil, somente contando os que atuam no mercado de Salvador.

Segundo Motta, os acordos realizados diretamente entre empresas, geralmente redes de lojas de departamentos, e o Sindicato dos Comerciários podem alterar o padrão de referência dos valores negociados para a convenção que não foi realizada em 2018 e ameaça também não sair este ano, que já está na segunda metade.

– É importante que o lojista não faça acordos individuais – pede o presidente do Sindilojas.

Negociações – Paulo Motta saudou, no entanto, o acerto, segundo ele, da reforma na medida provisória que desatrela da dependência de combinação entre sindicatos os acordos para trabalho aos feriados e domingos, que podem ser negociados em horas extras e trocas por folgas. A mudança, que está tramitando no Senado e tem grandes chances de aprovação, libera os lojistas para as negociações, sem depender de acordo entre os sindicatos para definir os valores de remuneração dos dias trabalhados.

Com a alteração na Medida Provisória 881, as empresas e empregados negociarão livremente os valores a serem pagos pelo trabalho extraordinário, bem como a quantidade de horas, entre outros itens acertados, caso a caso.

Protestos geram R$ 20,4 mi

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) protestou extrajudicialmente,

durante o primeiro semestre de 2019, um total de 33 títulos, que correspondem a

R$ 20.407.288,09 referentes a valores de multas e débitos imputados a gestores por conta de irregularidades apontadas pelas equipes de auditores nas análises das prestações de contas de órgãos estaduais e de convênios firmados pela administração estadual com prefeituras municipais, entidades e instituições.

Além disso, o TCE-BA arrecadou diretamente R$ 173.546,97 referentes a multas e débitos pagos pelos gestores e encaminhou 12 certidões de débito, que correspondem a um valor total de R$ 18.828.868,20, à Procuradoria Geral do Estado (PGE), para fins de execução judicial.

Exposição em Feira

A Associação dos Criadores de Cavalo Campolina da Bahia realizou ontem a inscrição número 130 para a VI ExpoPortal, programada para o período entre 25 e 28 de julho, em Feira de Santana. O coordenador da exposição, Nilton dos Anjos, espera alcançar o número de 250 inscritos no encontro, que, além de movimentar negócios entre os criadores, visa à troca de animais para melhoria contínua da raça. O campolina baiano é o mais valorizado do País, segundo Anjos, na modalidade marcha picada, ideal para cavalgadas mais macias e muito utilizado para passeios turísticos.

– Somos mais de 400 criadores na Bahia e temos o segundo maior rebanho do País, menor apenas que o de Minas Gerais, onde o campolina foi criado – aponta ele.

POUCAS & BOAS

Governadores do Nordeste – entre eles o baiano Rui Costa – divulgaram carta sobre recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro. No documento, os gestores da região manifestam “espanto e profunda indignação” e pedem esclarecimentos em relação aos comentários do presidente, “transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional”.

“Quem não precisa, doa. Quem precisa, pega”. Este é o lema do projeto Varal Solidário, que visa entregar cobertores e roupas de frio a baianos em situação de desabrigo ou em moradias insalubres das comunidades de periferia. A iniciativa tem a participação da ONG Associação Nacional de Favelas (ANF), que tem uma sucursal no Bairro da Paz, em Salvador. A distribuição dos agasalhos acontece ao longo do dia de hoje na Praça da Piedade.

A Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, localizada no Centro Histórico de Salvador, volta a celebrar a Festa do Santíssimo Sacramento e do Sagrado Coração de Jesus, após quase 20 anos – o templo ficou fechado durante 18 anos e só em 2018, após reforma, foi reaberto. O novenário em preparação à festa acontece até 26 de julho, sempre às 17h.

A II edição do Circuito Cross Country MTB-XCO movimenta hoje a região de Capelinha no Rio de Contas com um Congresso Técnico na Praça Landim. Amanhã a largada da primeira bateria será às 8h.

Em Ibicoara termina hoje a programação relativa aos festejos dos 57 anos de emancipação política, com um show de reggae com Isaque Gomes e seu pai Edson Gomes, dentre outras atrações.

