ACM Neto vai a Brasília ver como o DEM vai ficar

ACM Neto vai hoje ou amanhã a Brasília reunir-se com a cúpula do DEM, o partido dele, para avaliar o cenário e ver como vai ficar diante da crise envolvendo Temer.

O partido tem hoje três alternativas: pular fora do governo, ficar ou aguardar mais um pouco para decidir se sai ou fica, esta última, a mais provável. Seja como for, os aliados de Neto avaliam o cenário como muito ruim.

Na Bahia, ele é quem mais perde, como prefeito e como liderança política.

Nada tinha até a queda Dilma. Passou a ter. E agora mergulha na incerteza.

Prêmio extra — ACM Neto botou o dedo no acordo que evitou a greve dos rodoviários em Salvador. Pediu que eles dialogassem, foi atendido, recebeu um pedido, atendeu.

Os rodoviários querem um terreno na área dos Dois Leões, Sete Portas, para fazer uma nova sede. Vão ganhar.

No Feiraguai

Em encontro recente com o superintendente da Sudene, Marcelo Neves, que é baiano, o prefeito José Ronaldo (DEM) apresentou propostas para o desenvolvimento no município de uma cadeia produtiva para geração de energia solar.

Neves ouviu tudo e, diante da empolgação do prefeito, saiu com uma certeza:

– Daqui a uns dias, teremos placas fotovoltaicas sendo vendidas até no Feiraguai.

Desidratação — Diante da seca, considerada a pior dos últimos cem anos, e do contingenciamento do orçamento nos órgãos federais que atuam em prol do Nordeste, Marcelo Neves foi incisivo:

– O que podemos dizer é que tanto a Sudene quanto o Dnocs e a Codevasf (esta última um pouco menos) estão desidratados.

Ele lembra que a Sudene já teve três mil funcionários. Hoje, tem apenas 320.

Esmeralda gigante

Dono de uma casa que comercializa esmeraldas em Campo Formoso, conhecedor dos garimpos da região, o deputado Adolfo Menezes (PSD) qualificou a suposta esmeralda de 300 quilos encontrada em Carnaíba, Pindobaçu, como 'um mal-entendido'. Simples: a maior esmeralda do mundo está no Museu de Teerã, no Irã, e pesa apenas seis gramas.

– A pedra noticiada é uma canga, que pode alojar esmeraldas, e, se for bonita, vale uns R$ 100 mil, mas se for lapidada não vale nada.

Ato falho

O ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) foi à Alemanha para uma reunião do G20 dizer que o Brasil é firme no combate ao trabalho escravo. A assessoria do ministério soltou o release:

Ministro falou do programa brasileiro de combate ao trabalho decente em reunião do G20.

Coxinhas, petistas etc.

A Fundação Getúlio Vargas, do Rio, debruçou-se num estudo sobre o comportamento nas redes sociais 24 horas antes e depois do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro.

Chegou a algumas conclusões interessantes: coxinhas e petistas, que antes predominavam no Twitter e no Face, já não estão mais sozinhos. Surgiu um terceiro segmento, o dos equidistantes, que criticam os dois lados.

Não são organizados como coxinhas e petistas, que gastam boa grana na produção de memes e vídeos, mas já é um começo.

Hoje, a peleja é muito polarizada.

Em pauta — O professor Wilson Gomes, da Ufba, vai tocar amanhã (18h30) mais uma edição do Café Científico Salvador, com a palestra Redes sociais e seu papel na crise política, no piso L1 do Shopping Paseo, com entrada franca. Depois irá à Livraria LDM autografar seu livro A Política na Timeline.

POUCAS & BOAS

* O frei Leonardo Boff estará em Salvador depois de amanhã no Museu de Arte Moderna da Bahia (17h30) fazendo a palestra Da Crise à Esperança: Novos Caminhos para um Mundo do Bem-Viver. Vem a convite de organizações (Sasop e Cese) ligadas à Arquidiocese de Salvador.

* O Hospital Aristides Maltez, maior referência em tratamento de câncer na Bahia, vai ganhar uma nova torre, com 16 leitos de internação, dez de UTI e duas salas cirúrgicas. O Forró Solidário, que as Voluntárias Sociais da Bahia realizam sexta na Pupileira, com Bell Marques e Flávio José, já é para ajudar. O ingresso custa R$ 600.

* A deputada Ivana Bastos (PSD) apresentou projeto de lei que proíbe o estado de reter veículos que não pagam o IPVA. O governo não gostou. Diz que a iniciativa é um estímulo para a inadimplência.

Colaborou: Joyce de Sousa

