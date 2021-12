ACM Neto, Rui Costa e Nilo em Brasília

Em semana de reunião ministerial e às vésperas da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, todos os caminhos levam a Brasília.

Não por acaso, hoje estarão rodando ministérios o governador da Bahia Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Os dois, inclusive, terão audiências com o ministro da Defesa, Jaques Wagner. Estas não acontecem ao mesmo tempo, mas nada impede que a dupla se encontre no Distrito Federal.

Rui Costa — A agenda oficial do governador em Brasília não foi divulgada, mas os indicativos são claros de que vai tentar esfriar as crescentes discussões com o deputado federal e ex-secretário da Saúde Jorge Solla. Solla publicou na sua conta do Facebook, ontem, uma critica dura contra as mudanças na área da Saúde. Rui Costa, no dia anterior, saiu em defesa do atual secretário Fábio Vilas-Boas.

Solla — O ex-secretário defendeu, em sua carta, a manutenção do trabalho das Dires, extintas pelo atual titular. Solla utiliza uma série de argumentos para justificar a continuidade destes postos, contudo, Rui Costa já fechou questão e médicos, enfermeiros e outros profissionais da Saúde que estavam em trabalho administrativo e de planejamento serão realocados para a prestação de serviço na ponta, ou seja, hospitais e postos médicos.

Marcelo Nilo — Diante do clima bélico, Marcelo Nilo tentou intermediar o tratado de paz entre Solla e Rui Costa. Conversou com Rui na semana passada e anteontem recebeu Solla no gabinete da Assembleia. Ontem foi à Brasília conversar com Jaques Wagner. Ao que parece, não logrou êxito.

ACM Neto — Já o prefeito deve fazer uma visita de cortesia ao ex-governador e atual ministro. A política, obviamente, será assunto tratado também. Contudo, Neto vai atrás dos 700 milhões do PAC da Mobilidade para conseguir as obras do BRT. A linha ligará a Estação da Lapa ao Iguatemi.

PDT — Nilo, Neto e Rui também são agentes diretos do que vem acontecendo com o PDT. Esse é outro assunto a ser tratado com Wagner.

Sobre governo de coalizão

Depois de Rui Costa dizer que não há mais espaço para o PR no primeiro escalão, o partido quer saber como será "recompensado". O deputado federal João Carlos Bacelar, presidente do PR baiano, diz que Rui prometeu uma secretaria e uma empresa pública ligada à infraestrutura, em um acordo pré-eleitoral. Agora, Bacelar cobra a conta. Ontem ele foi ao ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, secretário-geral do PR. Disse que o ministro está preocupado com a situação do partido na Bahia. De fato, o PR está diminuto.

MP de olho no Carnaval

Alvo de denúncias e ações judiciais em anos anteriores, a lista com a ordem de desfile dos blocos no Carnaval de Salvador foi publicada ontem. E apesar de um novo regulamento ter sido criado para, entre outras coisas, punir a venda de vagas nos desfiles, o Ministério Público pode ingressar esta semana com uma ação contra o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar). O problema é que, no último dia 22 de dezembro, o conselho decidiu suspender o novo regulamento, adiando-o para 2016. Não colou.

Agora vai - Cinco dias depois de informar que não realizaria o Carnaval por falta de dinheiro, a prefeitura do Conde mudou de ideia e vai fazer a festa sob o argumento de que o prejuízo seria ainda mais se não fosse realizada. O formato será mais "light", ou seja, com trios elétricos e não palcos.

Altas articulações

Ainda sobre a ida do presidente da Assembleia Marcelo Nilo à Brasília. Sabe-se que além de almoçar com o ministro Jaques Wagner, ele se reuniu com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD). Kassab está conduzindo a refundação do Partido Liberal e Nilo é apontado como o "cara" do novo partido na Bahia. Nilo também se encontrou com Carlos Lupi. Presidente nacional do PDT. O resultado ainda não saiu, mas as movimentações estão intensas.

POUCAS & BOAS

A advogada Cléia Costa dos Santos lança hoje o livro "Tecendo Nova Administração Pública — Reiventando práticas democráticas", no Teatro Vila Velha, às 10h. O livro aborda os instrumentos de gestão do aparelho do Estado na valorização do diálogo com os cidadãos para dar efetividade à democracia participativa que precisa ser construída.

O cartório de 1º ofício de registros de imóveis em Salvador não é dado à eficiência. Com poucos funcionários, como anuncia o cartaz no balcão de atendimento, o prazo para entrega de documentações simples é esticado e beira ao absurdo. Um cidadão tentou dar baixa, ontem, na hipoteca de sua casa, mas a documentação, que normalmente demoraria um mês, só ficara pronta em 17 de junho. É aquela velha história: o que fica é a péssima prestação de serviço. Pior: no site da ouvidoria do TJBA, não há espaço para reclamação contra cartórios, somente para se queixar de processos.

Nas últimas semanas, a coluna noticiou relatos de moradores de Ilhéus e frequentadores da Ilha de Maré a respeito do estado deplorável das praias. Ontem, um leitor falou que o mesmo acontece em Vera Cruz. Sem a coleta regular e com moradores que não respeitam o lugar onde moram, os dejetos vão se acumulando e o resultado é uma praia sem condições de uso. Enfim, falta consciência pública e privada.

Três homens assaltaram uma mulher na tarde de ontem na Rua Professor Milton Cayres Brito, ao lado da sede de A Tarde. Após um deles dar um soco no rosto da vítima, um homem, que não teve a identidade revelada, desceu do carro com uma arma em punho se dizendo policial. Abordou dois dos três assaltantes e, junto com populares, espancou os assaltantes. Após a confusão, os envolvidos foram levados à delegacia. O único meliante que fugiu foi justamente o que levou os objetos roubados da vítima. Tudo aconteceu à luz do dia e a população ficou assombrada.

*Colaboraram Patrícia França, Rafael Rodrigues e Biaggio Talento

