ACM Neto quer R$ 30 mi por 2 terrenos na Tancredo

ACM Neto mandou para a Câmara nesta segunda-feira, 17, um projeto que autoriza a prefeitura de Salvador a vender dois terrenos na Avenida Tancredo Neves, na área empresarial, o metro quadrado mais caro de Salvador.

Um, com 9.743 metros quadrados, é onde hoje funciona um estacionamento, junto ao restaurante Barbacoa, bem pertinho do Salvador Shopping. A pedida mínima por ele é R$ 28,2 milhões. No outro, com apenas 566 metros quadrados, separado do primeiro por uma rua de mão única, o preço é R$ 1,8 milhão. A licitação será em 10 de maio (15h) na Secretaria da Fazenda.

Há dois anos a venda foi cogitada. A prefeitura recuou para refazer os estudos. E o preço do maior subiu. Antes, avaliou-se em R$ 15 milhões. Agora é quase o dobro.

Contas refeitas

Passados os primeiros 100 dias, período de avaliação, Joaquim Neto (DEM), prefeito de Alagoinhas, vai decolar a sua administração: anunciou um pacote de obras que totaliza R$ 71,5 milhões.

Ele diz que o dinheiro vem de emendas parlamentares e em boa parte, R$ 20 milhões, de economia que fez.

– Refiz contratos, baixando os preços, ninguém reclamou e os serviços não pararam. Aprendi isso com Zé Ronaldo.

Zé Ronaldo (DEM) é o prefeito de Feira.

Presente ao trabalhador — Dias antes de terminar o mandato, Paulo César, o antecessor de Joaquim em Alagoinhas, anunciou a implantação do plano de saúde para os servidores do município.

Ou seja, fez graça para o sucessor pagar. Mas Joaquim disse que vai manter:

– No dia 1º de maio será o presente dos trabalhadores. Vai nos custar em torno de R$ 1,2 milhão por ano. Vou fazer.

Chineses em cena

Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, avisou ao governo baiano que já estão liberados os vistos de 17 chineses que vão escarafunchar o projeto da ponte Salvador-Itaparica e o Sistema Viário do Oeste (SVO).

Eles vão trabalhar junto com técnicos do governo baiano numa sala na Seplan.

João Leão, o pai da ponte, exulta:

– Os incrédulos da viabilidade da obra estão cada dia mais crédulos.

Ucsal se expande

Maurício Ferreira, reitor da Universidade Católica de Salvador (Ucsal) está com planos de expandir a instituição para o interior baiano. O primeiro campus a ser construído fora da capital será em Valença.

Ou seja, a Universidade Católica está deixando de ser de Salvador para ser da Bahia.

Quitéria lá

Maria Quitéria, ex-prefeita de Cardeal da Silva e até janeiro último presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), assumiu ontem a presidência da Fundação Luís Eduardo Magalhães, entidade de economia mista que elabora projetos públicos e privados visando ao desenvolvimento.

Ela diz que tem vários trabalhos em andamento, mas pretende focar os seus esforços na capacitação de pessoal:

– Queremos formar gente para melhorar a qualidade da ação empresarial.

POUCAS & BOAS

A Semana Indígena vai ser lembrada em Porto Seguro com a realização, pelo nono ano consecutivo, dos Jogos Indígenas Pataxó, que serão abertos amanhã na Arena Boca da Barra – 800 índios de várias etnias vão participar. A festa vai até domingo e inclui uma feira agroecológica, além de feira de artesanato.

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, vai dar coletiva hoje, no auditório principal, para falar dos seus primeiros 70 dias à frente do comando da Casa. Mas o principal será a apresentação da marca da Assembleia, que sempre foi a mesma do governo. Dizem que a iniciativa é mais um sinal de independência.

Leila Magalhães e Tássio Vale, pesquisadores do Centro de Projetos Fraunhofer – Ufba, participam do workshop Salvador Cidade Resiliente, nesta quinta na Casa do Comércio (8h30 às 17h). O público-alvo é de políticos e engenheiros.

O deputado Heber Santana (PSC) apresentou projeto na Assembleia que isenta de ICMS os livros eletrônicos (e-books) e aparelhos eletrônicos (e-readers), utilizados para a leitura. A isenção já ocorre nos livros impressos tradicionais.

